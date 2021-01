Musika Bulegoa presenta un vídeo dentro de su campaña para promover el consumo de cultura en vivo Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 16:41 h (CET) Bajo el lema: "Musikak behar zaitu – Vive la música en vivo", la asociación quiere visibilizar que la música es segura y buscar el apoyo de la ciudadanía y la sociedad en general. Para gran parte de sus profesionales, su actividad se ha detenido casi por completo como consecuencia de la pandemia Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tKg--Uw4DoI

Desde la asociación Euskal Herriko Musika Bulegoa se ha presentado hoy un vídeo bajo el lema “Musikak behar zaitu – Vive la música en vivo”, que cuenta con la canción “Zurekin Batera” del grupo ETS, que recuerda que la música sigue en los escenarios y que el público puede disfrutar de los espectáculos en directo de una forma segura.

Este vídeo se enmarca dentro de la iniciativa que desde Musika Bulegoa se puso en marcha el mes pasado como una campaña de sensibilización para promover la asistencia a espectáculos de música en directo, a fin de visibilizar el sector y poner en valor la seguridad de los eventos culturales.

Desde Musika Bulegoa se quiere llamar la atención sobre que desde su vuelta a la actividad, las salas de conciertos, teatros y auditorios han trabajado en aplicar los protocolos sanitarios establecidos con control y rigor y no se ha registrado ningún brote significativo en estos espacios.

En este sentido, la campaña de Musika Bulegoa pretende invitar a la ciudadanía a acudir a conciertos en directo y disfrutar de la cultura en vivo. Bajo el lema: “Musikak behar zaitu – Vive la música en vivo”, se quiere visibilizar la viabilidad de su actividad y buscar el apoyo de la ciudadanía y la sociedad en general.

La asociación Euskal Herriko Musika Bulegoa quiere llamar la atención de la ciudadanía e instituciones sobre los efectos que la pandemia está teniendo en el sector y promover iniciativas para volver a las salas de conciertos, teatros y auditorios con seguridad, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.

Desde Musika Bulegoa consideran que “si bien los conciertos en streaming nos enseñaron durante la cuarentena que la cultura es un bien de primera necesidad, lo digital no puede sustituir las emociones que genera una actuación musical en directo”. El vídeo muestra además toda la cadena de valor del sector musical y los diferentes agentes que trabajan en una industria que genera un 3% del PIB de Euskadi.

Musika Bulegoa quiere también con esta campaña realizar una llamada a las instituciones para que articulen medidas directas para profesionales y empresas, no sólo económicas, que permitan la viabilidad y sostenibilidad del sector.

Sobre Musika Bulegoa

La Oficina de la Música de Euskal Herria “Musika Bulegoa” es un proyecto estratégico de colaboración sectorial para la promoción y mejora de la actividad musical de Euskal Herria. Un proyecto de carácter eminentemente cultural que pone en el centro de su ser la música creada en Euskal Herria y que tiene como grandes objetivos construir un espacio de encuentro sectorial y de servicios, dotar a la música de Euskal Herria de una marca y soporte que proyecte una imagen de calidad, y ser una herramienta que posibilite el desarrollo de acciones y proyectos de interés general.

EHMBE (Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea) es la asociación que sustenta la Oficina.

Está formada inicialmente por Kultura Live (Asociación de salas privadas de Euskal Herria); MIE (Musika Industria Elkartea); Musikari (Asociación de Músicos de Euskal Herria) y Musikagileak (Euskal Herriko Musikagileen Elkartea) (Asociación de Compositores de Euskal Herria).

Se trata de una iniciativa de vocación abierta que pretende ir aglutinando progresivamente en su seno a todos aquellos agentes –a nivel individual o colectivo–relacionados con la actividad musical en Euskal Herria que se identifiquen con sus objetivos y deseen participar en su estructura y actividad.

El carácter cultural, colectivo y abierto de Musika Bulegoa es el que ha posibilitado desde el inicio el apoyo del Gobierno Vasco, asegurándose de este modo la continuidad de objetivos y las dinámicas de colaboración desarrolladas en estos últimos años.

