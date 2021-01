Top Courier ofrece un servicio de camión grúa adaptado a las necesidades de cada empresa Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 16:45 h (CET) Contar con un proveedor de transporte profesional que tenga en su flota este tipo de camión abre las puertas a muchas empresas en cuanto a sus tareas a realizar Todo negocio, da igual del tamaño que sea, puede necesitar en un momento puntual un servicio de camión grúa. Este tipo de vehículo no es convencional por lo que es necesario contar con compañías especialistas en camiones pluma como Top Courier, que pueden satisfacer las necesidades de una empresa tanto de forma recurrente como en un momento determinado.

Un camión grúa lleva incorporado a su chasis una grúa para descargar y cargar mercancías y desplazarlas dentro de su radio de acción. En Top Courier cuentan con camiones con grúa autocarga para transportes en la comunidad de Madrid y tienen una amplía experiencia en carga y transporte de mercancía tecnológica, de grandes dimensiones, impresoras industriales, equipos para eventos, materiales de construcción, etc. Además, ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar almacenaje de mercancía y transporte a cualquier punto.

Una de las características de estos vehículos es que las grúas son móviles, por lo que no hay problema para circular por cualquier carretera llegando a todo tipo de terrenos tanto a nivel logístico como de construcción como de situaciones especiales que puedan surgir en el día a día de un negocio. Top Courier se compromete a dar una solución ajustada a la medida de cada empresa tanto de logística como de precio.

Top Courier es una de las empresa de transporte más completas y una buena solución para esos clientes que buscan un proveedor que les responda a todas las necesidades y adversidades que cualquier tipo de empresa tenga en un momento determinado, sin importar qué tamaño. Eso es especialmente importante en temas logísticos y de carga y descarga para el que necesitan siempre un servicio que les ofrezca la mayor calidad posible y máxima precisión.

Las ventajas mecánicas y de transporte que ofrecen este tipo de vehículos son muchas por si facilidad de manejo tanto por si se decide alquilar el vehículo como si uno de los operarios de Top Courier está a la disposición de la empresa cuando se necesite y el tiempo que se requiera. Por lo que, si se busca un proveedor de confianza que ofrezca esta gama de servicios en materia de logística, se puede contactar con Top Courier.

