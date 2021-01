Schneider Electric lanza el informe "Net Zero Carbon Cities", una guía para descarbonizar las ciudades Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 16:25 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado junto al Grupo Enel y el Foro Económico Mundial (FEM) la primera entrega de la "Net Zero Carbon Cities - Systemic Efficiency Initiative", un marco global que establece la visión para acelerar los esfuerzos de descarbonización y resiliencia en ciudades de todo el mundo Desarrollado conjuntamente con el Foro Económico Mundial y bajo el título, “Net-Zero Carbon Cities: An Integrated Approach”, el informe expone la necesidad y los beneficios derivados de un enfoque energético integrado en la planificación y la gestión de los edificios, además de la movilidad, aprovechando una infraestructura de red digitalizada e inteligente en un contexto urbano. De acuerdo con el informe, las ciudades representan casi el 70% de las emisiones mundiales de carbono y consumen el 78% de la energía del planeta, lo que hace que este enfoque sea fundamental para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.



“La crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las alianzas mundiales a medida que nos esforzamos por hacer que nuestras ciudades y sociedades sean más sostenibles, inclusivas y resilientes”, afirma Jean-Pascal Tricoire, presidente y director ejecutivo de Schneider Electric. “Reducir las emisiones en todas las ciudades es urgente, y es una tarea que requerirá el compromiso de todos los interesados, tanto los agentes públicos como los privados, las empresas y los ciudadanos. En este informe se exponen las formas en las que se puede lograr la eficiencia sistémica de manera realista y práctica, y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a ello".



“Para asegurar una transición energética satisfactoria debemos trabajar juntos, haciendo un llamamiento a las administraciones públicas locales y nacionales, a los actores del sector privado y a la sociedad civil para que asuman el programa común de reducción de nuestras emisiones”, ha señalado Francesco Starace, director ejecutivo y director general del Grupo Enel. “La electricidad es el elemento fundamental de las ciudades y lo será cada vez más a medida que la electrificación crezca en todo el mundo. Como líderes en el sector de la energía, queremos contribuir al desarrollo de una visión urbana sostenible orientada al futuro, trabajando con socios globales para integrar la electrificación, una tecnología digital más inteligente, así como edificios e infraestructuras eficientes”.



El informe ha sido elaborado en el marco de la “Net Zero Carbon Cities - Systemic Efficiency Initiative” del Foro Económico Mundial, copresidida por Tricoire y Starace. Desde el lanzamiento de la iniciativa hace un año, Schneider Electric y Enel han estado trabajando con la comunidad para acelerar la transición hacia las cero emisiones netas de carbono en 100 ciudades en 2030.



En el informe se articula la necesidad de un enfoque integrado para mejorar la productividad energética, electrificar el transporte, descarbonizar los sistemas de calefacción y refrigeración, así como permitir la flexibilidad de la demanda, además de proporcionar recomendaciones concretas y compartir experiencias instructivas en torno a estos conceptos.

Es posible descargar el informe aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.