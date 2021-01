Ahorrar energía con las placas solares, por ADRATEK Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 16:34 h (CET) Las placas solares térmicos representan hoy en día una solución válida para el ahorro de energía, además de ser una opción ecológica y económicamente conveniente para aumentar el valor en los hogares La instalación de placas solares permite, de hecho, reducir significativamente el consumo almacenando energía solar durante el día para utilizarla por la noche, cubriendo así todas las necesidades energéticas domésticas.

Gracias a un posicionamiento óptimo de las placas solares en el tejado, cuyo número varía según su tamaño y las necesidades del cliente, se puede optimizar el diseño de un sistema fotovoltaico para acumular la mayor cantidad de energía posible.

Así es como funciona un sistema fotovoltaico y cómo se puede ahorrar dinero en el consumo doméstico con placas solares.

Sistema fotovoltaico: cómo funciona

Un sistema fotovoltaico es un sistema capaz de convertir la radiación solar en energía eléctrica mediante el uso de módulos o placas solares, que pueden ser de varios tipos: planos, al vacío, con circulación de agua y con glicol.

El sistema fotovoltaico está conectado a un inversor, un dispositivo electrónico gracias al cual es posible transformar la corriente producida de forma continua por los paneles en corriente alterna para aprovecharla al máximo y canalizarla hacia la casa.

El sistema fotovoltaico más extendido y utilizado, llamado on-grid, está conectado directamente tanto al sistema eléctrico doméstico como a la red nacional gracias al medidor bidireccional.

Gracias a las ventajas de las placas solares es posible tanto, autoproducir la energía para satisfacer adecuadamente las necesidades energéticas domésticas como utilizar el excedente de energía producida para alimentarla a la red cuando sea necesario, pagándola a precios de mercado.

El sistema modular de placas solares instalados en el tejado permite satisfacer las necesidades de energía para la iluminación, la producción de agua caliente, la calefacción y el uso de electrodomésticos.

Aquí las principales ventajas de la energía solar en términos económicos que ofrecen estos sistemas de producción de energía.

Placas solares y ahorro económico

Los sistemas de energía de autoproducción que utilizan placas solares representan una excelente inversión con beneficios económicos a largo plazo.

El sistema solar fotovoltaico es un sistema que puede tener una duración media de unos 20/25 años, lo que permite recuperar con el tiempo los costes iniciales de instalación, además de garantizar innumerables beneficios en términos económicos, entre otros:

Menos mantenimiento de los electrodomésticos. El agua caliente que se produce gracias a las placas solares está lista para el uso ya que está libre de sustancias nocivas como la cal, por lo que garantiza la longevidad en el tiempo de los electrodomésticos que, al estar sometidos a un menor desgaste, le permitirá reducir al mínimo los costes de mantenimiento.

Ahorro en las facturas de electricidad y gas. Gracias al sistema fotovoltaico es posible autoproducir la energía necesaria para las propias necesidades energéticas sin necesidad de utilizar la red eléctrica, evitando así altos gastos en la factura. El uso de placas solares también asegura un buen ahorro en la factura del gas: instalando un sistema híbrido que combina la explotación de placas solares térmicos con paneles fotovoltaicos es posible reducir los gastos de gas en un 50%, asegurando también una menor emisión de dióxido de carbono.

Aumento de la clase de energía de la propiedad. La instalación de un sistema térmico solar permite aumentar el nivel de eficiencia energética de una propiedad y por lo tanto su valor en el mercado.

A pesar de estas evidentes ventajas de invertir en placas solares que están vinculadas al ahorro económico derivado de la instalación de un sistema fotovoltaico, es necesario tener en cuenta todos los costes, que se pueden resumir en tres puntos fundamentales:

El precio de las placas solares, es decir, los costes de los módulos, conectores, inversores, etc. (alrededor del 50% del total). De la instalación, es decir, los costes de diseño, instalación y prueba del sistema (alrededor del 30% del total de los gastos). Los gastos administrativos, es decir, los gastos de los procedimientos de conexión (alrededor del 20% del total). En algunos casos, estos gastos se pueden amortizar gracias a las deducciones fiscales existentes.

Las ventajas de la utilización de las placas solares

La primera ventaja de las placas solares en el hogar es innegable en la contribución a la sostenibilidad del medio ambiente: el sol es un recurso natural que permite el uso de energía limpia que no contamina. Además, además del innegable y considerable ahorro en la factura de la electricidad, una solución como un sistema fotovoltaico aumenta el valor de la propiedad que lo alberga.

Medidas para el uso de sistemas fotovoltaicos

Para que un sistema fotovoltaico funcione de manera óptima, es necesario proceder a la aplicación de algunas precauciones.

Por ejemplo, es necesario considerar la pendiente del techo donde se colocan los paneles y, en base a ello, definir la orientación correcta de los paneles. También es esencial considerar la posición del sol a cada hora del día, en cada período del año: esto permite evitar que haya zonas de sombra que puedan afectar negativamente al funcionamiento del sistema.

Por último, el uso de un techo de color claro permite que la luz del sol se refleje en el techo del edificio y sea captada por los paneles fotovoltaicos. El uso de membranas reflectantes blancas en el techo de las casas ecológicas puede llevar a un aumento de la eficiencia de hasta un 20%.

