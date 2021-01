CES 2021: Schneider Electric presenta las nuevas opciones de gestión energética sostenible para hogares Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 15:01 h (CET) Wiser Energy Center, el nuevo cuadro eléctrico residencial basado en Inteligencia Artificial, se ha presentado en el marco del evento CES 2021. Funciona como núcleo del hogar inteligente y sostenible por lo que, supone un gran paso para los hogares autosuficientes del futuro. Los propietarios de la vivienda obtienen control absoluto sobre la gestión y almacenamiento energético de la energía solas sostenible, lo que permite un mejor retorno de la inversión en las instalaciones fotovoltaicas (FV) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización ha presentado Wiser Energy Center, el nuevo cuadro eléctrico residencial para el mercado europeo, durante el evento CES 2021.

La última novedad del ecosistema Wiser, Wiser Energy Center, controla todas las necesidades energéticas de los dispositivos conectados en un solo lugar con la ayuda de algoritmos habilitados por IA, transformando los hogares de inteligentes a inteligentes y sostenibles. Es un gran paso para permitir que los hogares sean autosuficientes, acercando las opciones de energía sostenible directamente a los consumidores.

Combinando la potencia del software Energy Center y Wiser, los consumidores obtienen el control total de cómo se produce, almacena y distribuye la energía en el hogar. Esta solución de suministro a través de la red eléctrica agrupa el contador de energía, el cargador de EV, el generador de reserva, el almacenamiento de energía, el convertidor solar y las cargas de energía en el hogar, por ejemplo los termostatos inteligentes, formando un sistema inteligente de gestión de energía que puede gestionar los clave en cuanto a resiliencia y eficiencia en el hogar.

Siempre que sea posible, el sistema prioriza el uso de energía sostenible, asegurando que los dispositivos que consumen mucha energía, incluidos los vehículos eléctricos (VE), se abastezcan de energía de fuentes sostenibles y descabornizadas. El sistema cambia automáticamente de la energía tradicional a la renovable.

Sostenible y seguro

El sistema inteligente consigue esto teniendo en cuenta múltiples factores, incluyendo el tiempo, el clima, la tarifa energética de los residentes y los patrones de consumo, almacenando grandes cantidades de energía solar para emergencias. Esto permite a los hogares mantener activos sistemas críticos como la seguridad y la conectividad, en caso de que las fuentes de energía tradicionales no estén disponibles.

Al depender en mayor medida de las grandes cargas de fuentes de energía sostenibles, no sólo se reducen la huella de carbono, sino que también se mejora el rendimiento de la inversión en los sistemas solares y de energía fotovoltaica al reducir significativamente las facturas de electricidad.

Además, Wiser Energy Center, cuenta con características adicionales de seguridad en el hogar, desde la capacidad para notificar proactivamente a los residentes del riesgo de fallos eléctricos, sobrecargas eléctricas hasta problemas de cableado y sobrecorriente. Esto significa que el enfoque de la seguridad eléctrica del hogar pasa a ser proactivo en lugar de reactivo.

Con todas sus características combinadas, el Wiser Energy Center, ofrece a los propietarios de viviendas opciones de consumo de energía sostenible; mide y reduce la huella de carbono de sus viviendas.

Manish Pant, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Hogar y Distribución de Schneider Electric, comenta: "Nuestro consumo de electricidad en el hogar se duplicará para el 2050, al mismo tiempo que nos enfrentamos al reto de reducir las emisiones de CO2 de nuestros hogares. Este es un dilema que debemos resolver. A medida que equipamos nuestros hogares con más dispositivos conectados a IoT, nuestra capacidad para controlar y administrar las necesidades energéticas de nuestro hogar es simplemente innegociable. Un sistema de gestión de energía seguro e interoperable es clave para aportar beneficios significativos a nuestros hogares e incidir positivamente en la forma en que vivimos, mientras mantenemos a raya el coste en consumo energético y las emisiones de CO2. Hoy en día, capacitamos a los consumidores para que tomen decisiones sostenibles energéticamente y tengan un control activo sobre sus necesidades energéticas".

Controla las cargas de energía de tu hogar

Toda la energía eléctrica de la casa y de la red se une en un solo panel donde el control de la carga se gestiona directamente. Es posible gestionar desde cargas ligeras hasta pesadas, desde piscinas a calefacciones y electrodomésticos como congeladores y lavadoras, en dos partes: cargas críticas y normales. Si ocurre una interrupción causada por un clima adverso, el panel cambia al modo de "carga crítica". En este punto, decide si los electrodomésticos como el refrigerador son "esenciales", entonces el suministro de energía de la batería o el generador de reserva se cambia a estos electrodomésticos solamente.

Cargar sin estar sobrecargado

La versión básica del panel puede monitorizar el uso de la energía solar pero es posible actualizarla con características premium desbloqueando capacidades avanzadas. Por ejemplo, los vehículos eléctricos son de alta carga y caros de cargar si es necesario hacerlo en hora punta. El panel del Wiser Energy Center puede ayudar a gestionar estos costes de varias maneras:

- Asegurándose de que la velocidad de carga del vehículo eléctrico nunca exceda el límite del contrato de servicios públicos, calculando la máxima potencia disponible para el automóvil en base a las necesidades de otros electrodomésticos en el hogar (por ejemplo, el frigorífico, el horno, los sistemas de seguridad). Esto evita sanciones involuntarias y permite cargar el vehículo lo más rápido posible.

- Permitiendo priorizar la energía solar para la carga del coche. Incluso se puede asignar para cargar el coche en el momento de máxima energía solar de inmediato, lo que le permite utilizar la energía más allá de su límite.

- Calculando el mejor momento y la mejor tarifa para todas las necesidades de energía del hogar a través de la potencia de los datos, la IA y las tarifas ofrecidas por el proveedor de energía. El panel puede se puede programar para acelerar la carga de vehículo eléctrico cuando la tarifa es más baja con un simple toque en un botón a través de la aplicación.

Instalación y uso intuitivos

El Wiser Energy Center de Schneider Electric encaja perfectamente integrando las baterías y las lecturas de energía tanto de la red como del hogar. Con Wiser, el usuario puede gestionar cualquier aspecto desde una sola aplicación. Los electricistas pueden ahorrar tiempo de instalación ya que el panel precableado llega ya montado. Una vez instalado, la plataforma abierta sigue evolucionando a través de la innovación de software y productos, compatible con un gran número de soluciones de terceros.

Disponibilidad del producto

El Wiser Energy Center de Schneider Electric estará disponible en Francia y España este año y pronto estará disponible en otros países europeos.

