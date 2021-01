Schneider Electric’s Acti9 Active galardonado como CES 2021 Innovation Awards Honoree Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 15:05 h (CET) Acti9 Active, parte de su nuevo ecosistema del Wiser Energy Center para hogares que se presentó en el CES, ha sido nombrado CES® 2021 Innovation Awards Honoree. Acti9 Active permite a los propietarios de las viviendas evitar los percances eléctricos y los cortes de energía Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se complace en anunciar que el Acti9 Active, que forma parte de su nuevo ecosistema Wiser Energy Center para hogares presentado en el CES, ha sido nombrado CES® 2021 Innovation Awards Honoree. El Acti9 Active refuerza el compromiso de Schneider Electric de hacer que los hogares sean resilientes, cambiando la seguridad de un proceso reactivo a uno totalmente proactivo.

Acti9 Active evita los accidentes y las interrupciones del suministro eléctrico

Hasta ahora, las medidas tradicionales de seguridad eléctrica han sido pasivas. Los interruptores existentes detectan los fallos y detienen el flujo de electricidad una vez que se ha producido el problema. El Acti9 Active crea hogares más seguros al monitorizar y alertar proactivamente a los residentes sobre fallos eléctricos, incluyendo el riesgo de incendio, descargas eléctricas, daños al equipo y sobrecargas eléctricas frecuentes, gracias a su conectividad nativa incorporada.

Con la amplia gama de características de protección y conectividad, Acti9 Active es un producto innovador adecuado para los hogares, así como para cualquier edificio pequeño, mediano y grande, que protege contra la sobrecarga eléctrica, la sobretensión, el cortocircuito, la corriente de fuga y los fallos de funcionamiento.

Acti9 Active permite controlar la salud eléctrica de los hogares (o edificios) y alerta antes de cualquier problema potencial. La capacidad de adelantarse a los problemas basándose en datos históricos y tendencias da tiempo a los propietarios de las casas y edificios a poner en marcha planes para rectificarlos antes de que se produzca cualquier daño. Con las prealarmas, los recordatorios y los diagnósticos claros, ya no es necesario depender únicamente de la comprobación física del panel para cualquier problema o interrupción de la energía.

Características del sistema

El Acti9 Active es una parte fundamental del nuevo sistema Wiser Energy Center gracias a sus características de seguridad, y a la conectividad incorporada que permite una integración perfecta con todo el ecosistema Wiser, proporcionando a los propietarios de casas y edificios la confianza necesaria.

Acti9 Active es un dispositivo de rieles compactos de 36 mm que se conecta de forma inalámbrica, facilitando su instalación y puesta en marcha. Las notificaciones y recordatorios se pueden visualizar a través del Ecosistema Wiser para las casas (o el software de monitorización de energía en los edificios), sin necesidad de contar con un sistema de control específico. El dispositivo no necesita absolutamente ningún complemento para la conectividad y puede ser utilizado en edificios nuevos o reformados, permitiendo una seguridad activa.

"Con los crecientes hábitos digitales y eléctricos, los hogares tienen más dispositivos eléctricos instalados, lo que está generando cargas eléctricas más altas que nunca. Esto hace que sea aún más importante estar alerta y preparado para los posibles fallos y peligros para mantener su casa segura. Con Acti9 Active y el nuevo Wiser Energy Center, capacitamos a los propietarios para anticipar y mitigar proactivamente los problemas de seguridad eléctrica, garantizando la seguridad física y la tranquilidad que cualquier residente esperaría experimentar en la comodidad de su propio hogar", comenta Manish Pant, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Hogar y Distribución de Schneider Electric.

Acerca de los premios de innovación del CES

El programa de Premios a la Innovación del CES, propiedad de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA)® y producido por ella, es una competición anual que honra el diseño y la ingeniería sobresalientes en productos de tecnología de consumo en 28 categorías de productos. Un panel de élite de jueces expertos de la industria, que incluye miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y más, revisó las propuestas basadas en la innovación, la ingeniería y la funcionalidad, la estética y el diseño.

