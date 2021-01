Puertas acorazadas para una mayor seguridad, por Seguridad Garantizada Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 14:33 h (CET) Las puertas acorazadas son la herramienta de seguridad pasiva más importante que se puede adoptar para proteger una casa o cualquier propiedad de intrusos y robos. Es un complemento cada vez más popular y apreciado, también porque se puede adaptar a cada una de las necesidades y a las características del entorno en el que se instala De hecho, se debe tener siempre en cuenta que las puertas acorazadas no son todas iguales: al contrario, son muy diferentes entre sí, sobre todo por el alto grado de personalización que pueden tener.

De esta manera se puede aumentar el nivel de seguridad en las viviendas y los costes varían para satisfacer todas las disponibilidades económicas de los clientes. Las soluciones más económicas proporcionan una estructura interna de hierro para hacer estable y rígida la única capa de chapa galvanizada del exterior. En su lugar, los modelos más robustos y seguros se fabrican rellenando una estructura de chapa galvanizada con espuma de poliuretano. Este dispositivo permite dar a la puerta de seguridad características de repelencia al agua y aislamiento térmico.

Un aspecto que hay que cuidar con gran atención se refiere a la elección de la cerradura. De hecho, una puerta de seguridad resistente, pero con una cerradura fácil de forzar es prácticamente inútil. Incluso este elemento puede ser personalizado ya que hay varias opciones en el mercado. Generalmente, se utiliza una cerradura de cilindro europeo porque es difícil de forzar y, si se pierde la llave, sólo hay que cambiar el trinquete.

¿Por qué personalizar las puertas de seguridad?

La puerta de seguridad es un verdadero mueble, por lo que debe ajustarse y armonizar con el contexto circundante. Sólo así se puede garantizar que la puerta de seguridad sea adecuada para la vivienda con el nivel adecuado de estética y no sólo la protección del medio contra la intrusión.

Si se vive en un bloque de pisos, la parte exterior de la puerta debe ser uniforme con la de las otras puertas y ventanas, mientras que en otros casos es posible personalizar los colores y los revestimientos.

Como ya se ha mencionado, la personalización de la cerradura tiene una influencia significativa en los resultados en términos de seguridad. El nivel de protección requerido varía según el contexto y el valor de los objetos almacenados dentro de un inmueble. Al mismo tiempo, se puede elegir entre una llave larga y una corta (que es más difícil de replicar y romper), entre una mecánica y una electrónica.

En segundo lugar, las cerraduras de cilindro europeas se clasifican en sekur y soluciones básicas. En el primer caso se obtiene el más alto nivel de seguridad porque la llave es única y sólo puede ser replicada por el centro de duplicación interno de la compañía que la fabricó. Hay dos llaves estándar y una de emergencia que, si se usan, inutiliza las anteriores.

Al mismo tiempo, el modelo con cilindro sekur se caracteriza por el hecho de que utiliza una sola llave para abrir varias puertas. Esto hace posible abrir la puerta de entrada de seguridad y otra de su elección sin tener que tener un voluminoso juego de llaves.

Por otro lado, una cerradura equipada con un cilindro básico logra combinar un alto nivel de funcionalidad y simplicidad. Este sistema de cierre permite tener dos llaves maestras que pueden ser duplicadas sólo presentando la tarjeta de propiedad en ferreterías especializadas.

Otras soluciones para la personalización de las puertas de seguridad relacionadas con la cerradura aprovechan el potencial y las ventajas que ofrece la automatización del hogar. En este caso, se conecta una cerradura electrónica al sistema de automatización del hogar, de modo que la gestión del acceso se puede llevar a cabo a través de la aplicación adecuada instalada en el teléfono inteligente.

Elegir una puerta personalizada

Al elegir una puerta de seguridad para el hogar la personalización de los paneles de las puertas acorazadas es una intervención que permite tener ventajas tanto desde el punto de vista estético como de seguridad. Al sustituir el clásico panel de láminas multicapa que cubre la puerta de seguridad, es posible aumentar la resistencia del marco de la puerta.

De hecho, la madera maciza no sólo tiene un aspecto más agradable, sino que es aún más duradera en el tiempo. Se trata de paneles obtenidos del corazón del tronco y se caracterizan por una mayor resistencia a la acción de los agentes atmosféricos. Este factor es muy apreciado porque las puertas de seguridad pertenecen a la categoría de puertas de entrada, por lo que están más expuestas a los efectos de la humedad, los cambios de temperatura, el calor, el frío, la luz solar y la lluvia.

En segundo lugar, se puede elegir la especie de madera que se prefiera según su gusto personal y el contexto. De hecho, algunas maderas se caracterizan por ser muy elegantes, mientras que otras son mucho más robustas. El roble y el nogal se caracterizan por ser sólidos y duraderos, mientras que el cerezo y el palisandro son más apreciados por su color claro y su bonito grano. La elección depende de las necesidades del propietario.

Como alternativa a los paneles de madera maciza, se puede optar por paneles pantografiados de madera laminada, también conocidos como madera maciza falsa. El uso de una cola especial de melamina para pegar las capas de madera laminada permite obtener una resistencia considerable a la exposición a la luz solar, a la acción de los agentes atmosféricos y a la humedad.

Finalmente, no se debería pasar por alto el hecho de que los detalles decorativos pueden crear un marco caracterizado por un estilo de refinada elegancia, pero el elemento estético nunca debe reducir el aspecto funcional. Las puertas blindadas pueden ser hermosas de ver y capaces de mejorar el ambiente, pero su propósito principal es hacer imposible la intrusión.

Personalización según las características de la casa

La personalización de la puerta de seguridad debe diseñarse y llevarse a cabo de acuerdo con el contexto de la instalación, es decir, las características de la propia propiedad, la zona en la que se encuentra, el uso previsto y el clima.

De esta manera se pueden satisfacer necesidades específicas y simplificar la vida diaria. Una puerta blindada estándar pertenece a la clase de robo 3 y son capaces de resistir intentos de robo hasta 20 minutos. Estas son las soluciones generalmente adoptadas en las casas, sin embargo, para los chalets y casas de campo se suele optar por modelos pertenecientes a la clase 4, donde la resistencia al robo alcanza los 30 minutos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.