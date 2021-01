La mascarilla que se debería utilizar en la tercera ola de Covid-19, según Sia Online Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 13:03 h (CET) La tercera ola de coronavirus ya ha registrado un nuevo récord de contagios en España llegando a casi 40.000 nuevos casos en un día. El gobierno y las diferentes comunidades autónomas anuncian nuevas restricciones para frenar la curva, pero a nivel personal también se deberían tomar todas las precauciones posibles para evitar el contagio, por ello, el uso de la mascarilla FFP2 es la mascarilla más recomendada para esta tercera ola y cuentan por qué Esta tercera ola no llega por sorpresa, las fiestas de Navidad y la combinación con la ola de frío invernal, han desencadenado una subida en la incidencia a nivel nacional. La alta incidencia acumulada en ciertas comunidades autónomas, superando el umbral de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, han llevado a endurecer las restricciones con el adelanto del toque de queda y el cierre de la hostelería en un horario más reducido o por completo en algunos casos.

Como se comenta anteriormente, además de mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos regularmente, intentar evitar lugares concurridos y lugares cerrados no ventilados, el uso de mascarilla es una de las medidas que más está frenando el contagio por Covid-19, ya que a través de la respiración, estornudos, tos y partículas que se emiten al hablar, es una de las formas de infección más directa y rápida.

Partiendo de esta base, es importante destacar que no todas las mascarillas protegen con la misma eficacia, desde Sia, expertos y profesionales en la materia, explican por qué.

¿Por qué las FFP2 protegen más que cualquier otra mascarilla?

La FFP2 son mascarillas homologadas con certificaciones que garantizan su efectividad contra el coronavirus como la Normativa UNE-149 o el Marcado CE, por lo que han pasado por un riguroso control de calidad por organismos autorizados para garantizar su efectividad.



La FFP2 crean un sello hermético contra la piel y son más seguras ya que se ajustan mejor a la cara y evitan, con mayor eficacia que otras mascarillas, inhalar partículas peligrosas del exterior.



Las mascarillas FFP2 son las utilizadas por el personal sanitario y son las recomendadas por su mayor efectividad y rendimiento. Tienen un 92% de eficacia de filtración mínima.

Esta tercera ola es crítica, no solo a nivel de contagios y muertes, sino que está saturando UCI, hospitales, la necesidad de aplazar otras operaciones y asistencia a otro tipo de problemas de salud también de gran gravedad, por lo que el aislamiento y confinamiento voluntario en la medida de lo posible, el uso de la FFP2 y mantener el resto de precauciones comentadas anteriormente, será determinante para poder reducir el número de casos diarios. Hasta que la vacuna no alcance un porcentaje mayor de población y comience a dar resultados positivos, se debe aplicar la autorresponsabilidad para conseguir disminuir los casos positivos por coronavirus entre todos.

