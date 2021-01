Guía para la vuelta al cole con el Covid por Repara tu Deuda líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 10:04 h (CET) El despacho de abogados elabora una guía para hacer más sencilla la vuelta a las clases conviviendo con el virus del Covid19 La normalidad tal y como se conocía hace un año ha cambiado y es necesario adaptarse a la nueva situación. Por ello, Repara tu deuda abogados elabora una guía para la vuelta al colegio, siendo de mucha ayuda para organizarse en esta nueva etapa.

Con la ayuda de esta guía, será más sencilla la vuelta a las clases presenciales nuevamente. Esta guía ha sido actualizada y adaptada para que sirva como referencia en la situación actual.

La vuelta a la normalidad puede generar estrés y ansiedad según los expertos

Tras meses de situaciones atípicas, cuando se vuelven a realizar tareas o acciones cotidianas, como la vuelta al colegio o trabajo, es frecuente sentir incertidumbre, nervios y ansiedad, fruto de las inseguridades y miedos que conlleva el hecho de reincorporarse a estas acciones.

Sin embargo, con organización esta incorporación es más sencilla, e inspirados en ese principio, se ha decidido crear esta guía para la vuelta al colegio. Claro está, cada familia e individuos funcionan de maneras diferentes, por lo que todas estas pautas y pasos a seguir deben adaptarse en cada ocasión.

Lo ideal, sobre todo cuando se tienen familias numerosas, es anotar todo lo que poco a poco se necesita para no olvidar nada.

Así pues, el principal beneficio de llevar una organización en todo aquello que se realice genera en la persona confianza, aportando una sensación de tranquilidad. Este factor también es sumamente importante en el ámbito escolar, en donde el niño o la niña necesitan tener organización para su pleno rendimiento académico y desarrollo personal. Y es que el hogar representa el primer lugar de aprendizaje para los niños.

Guía definitiva para el regreso a clases

Es fundamental mentalizarse en que cada una de las personas en el mundo es diferente, y con ello, cada una de sus rutinas. No es lo mismo adaptarse a un retorno de clases virtuales a unas presenciales. Además, cada escuela impone sus propios criterios para la organización del año académico.

Pero siempre es importante tener en cuenta el desarrollo de las correctas actitudes con esta guía para la vuelta al cole.

Fomentar desde casa los buenos hábitos de higiene personal

Lo cierto es que en los últimos meses, se ha generado un miedo acerca de los posibles contagios en las escuelas, o dicho de otro modo, de la transmisión del virus en los colegios, porque existe gran concurrencia en estos centros y los niños suelen tender a interactuar entre ellos en juegos y conversaciones, además de no ser conscientes de la importancia de una desinfección de manos en repetidas ocasiones o respetar una distancia de seguridad. A raíz de la emergencia sanitaria, en los centros escolares se ha reforzado el protocolo para garantizar la distancia entre los alumnos y la ventilación en los espacios, además de incentivar a los buenos hábitos, como desinfectarse las manos o llevar una mascarilla.

De todos modos, se ha conocido que la clave reside en interiorizar estos buenos hábitos desde casa. Como recién se comentaba, el hogar representa el primer lugar de aprendizaje, de modo que aprender la importancia de cuidarse de sí mismo como sinónimo de cuidar a los demás, junto a los protocolos establecidos por las escuelas, ha permitido que en estos espacios la transmisión del virus tenga índices muy bajos.

Se conoce que muchos alumnos suelen llevar geles hidroalcohólicos en formatos especiales en sus mochilas, además de preocuparse por respetar la distancia de seguridad o desinfectarse las manos y el material escolar utilizado.

Así pues, fomentar los hábitos de cuidado personal y desinfección desde casa ha resultado una práctica positiva para poder mantener los colegios abiertos.

Adaptarse al uso de la mascarilla

Parte importante del propósito de esta guía para la vuelta al cole es la de crear conciencia con el uso de la mascarilla adecuadamente. Muchas personas viven con la errónea idea de que al cubrir solamente su nariz o boca están bajo la protección de dicha mascarilla.

Es por ello que desde las escuelas se fomenta el correcto e inequívoco uso de dichos elementos que se han vuelto tan importantes. Enseñar a los pequeños de casa cómo deben colocarse la mascarilla o bien qué hacer con ella a la hora de la comida es fundamental para que el uso sea efectivo.

Del mismo modo, resulta clave aprender a diferenciar un distanciamiento de 1,5 metros entre él/ella, sus amigos y profesores. Los centros educativos han reforzado los protocolos de ventilación en las aulas precisamente para garantizar un espacio seguro mientras los alumnos comparten estos espacios.

Contar con el material necesario y aprender a organizarse

Si bien es cierto que debido a la situación muchos establecimientos deben cerrar sus puertas, existen papelerías locales o alternativas por Internet para poder contar con todo el material escolar necesario.

Es importante que los pequeños de la casa sean conscientes del valor de la responsabilidad, cuidando este material y preocupándose por mantenerlo limpio y desinfectado.

Tal y como expone la presente guía para la vuelta al colegio, es sumamente importante priorizar la compra de elementos clave, y añadir en esta lista un gel hidroalcohólico en formato cómodo para poder llevarlo dentro de la mochila.

Muchos expertos recomiendan involucrar a los hijos en procesos de organización del hogar para aprender a tener responsabilidades, y de este modo, mejorar la confianza en sí mismos.

Desde Repara tu Deuda Abogados se anima a que las familias sigan realizando pautas de organización para un desarrollo pleno de la responsabilidad y conciencia en los más pequeños de casa.

