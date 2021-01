El nuevo reto de los arquitectos: Máster BIM Online Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 08:04 h (CET) El paso de una sociedad basada en el átomo a otra basada en el bit ha sido disruptiva para el arquitecto que ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas reglas de juego, implementando nuevas herramientas y metodologías. La implementación de BIM ha sido la más importante de ellas, coordinando todas las disciplinas de la construcción en un único sistema. Pero adaptarse y manejar BIM no es tarea fácil, por lo que lo más recomendable es realizar una formación que proporcione recursos para ser competitivo Se viven tiempos de cambios y la Arquitectura no es una excepción. Pocas veces la profesión de arquitecto se ha visto expuesta a la cantidad de cambios a los que está sometida actualmente. Estos cambios no solo afectan la concepción del arquitecto como agente social, sino que se dan también en el campo tecnológico. Y posiblemente lo primero sea consecuencia de lo segundo.

Hace 20 años, al finalizar la carrera de Arquitectura, los recién titulados se enfrentaban a un mundo analógico basado en el átomo mientras que ahora los nuevos arquitectos se enfrentan a una sociedad de la información basada en el bit. Este cambio ha sido en muchos casos traumático dejando fuera de juego a las generaciones de arquitectos de más edad que en muchos casos no han sabido adaptarse.

Por si fuera poco, el futuro parece también disruptivo en cuanto al ejercicio de la profesión. Las nuevas tecnologías lo han copado todo y han conducido a la especialización. El pequeño estudio cada vez tiene menos cabida en el panorama laboral que demanda amplios conocimientos en legislación, estructuras, instalaciones, gestión de proyectos, presupuestos, etcétera.

En este sentido, la nueva metodología de trabajo BIM ha llegado para quedarse. BIM supone una evolución de los tradicionales sistemas basados en el plano que todos han implementado mediante el conocido AutoCAD. Los proyectos demandan ahora la incorporación de información geométrica, tiempos, costes, mantenimiento, estructuras, instalaciones, etcétera. En definitiva, se persigue tener toda la información del edificio en el mismo entorno de trabajo.

En breve, siguiendo con la tendencia de diferentes países europeos, la metodología BIM será obligatoria en España, por lo que nuevamente los arquitectos tendrán que adaptarse.

Pero, ¿cómo implementar BIM en su trabajo? La respuesta es sencilla. A día de hoy, la mejor implementación es la de Autodesk Revit. Se trata de un software BIM multidisciplinar que incluye herramientas para arquitectos, ingenieros, constructores, etcétera, actualizando automáticamente todos los documentos del proyecto según los diferentes agentes intervinientes van realizando los cambios.

Sin embargo, aunque Revit parece la panacea, no debe llevar a engaño, su curva de aprendizaje no es fácil. Requiere un cambio de metodología y mentalidad con respecto a lo que se venía haciendo en los Estudios.

Sin duda la mejor opción para implementarlo es un curso o, mejor aún, un máster BIM. La diferencia entre ambos es el nivel de profundidad. El curso está bien cuando sólo se pretende modelar, pero cuando se necesita incorporar instalaciones, estructuras y demás se queda corto y el máster BIM cubriría esa formación.

En el blog de Arquitectos León se ha tratado ampliamente el tema en varios artículos. En concreto en el post Los Mejores Máster BIM de 2021 se recomiendan varios de estos máster y en concreto se destaca el máster BIM on line de Espacio BIM por su calidad y contenido. Sin duda una de las mejores opciones en la actualidad para dominar una herramienta clave en estos días para todo arquitecto que quiera ser competitivo en el mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.