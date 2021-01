AleaSoft: Los precios récord del gas siguen favoreciendo los altos precios en los mercados europeos Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 18:16 h (CET) Los futuros del gas TTF superaron el 12 de enero los 26 €/MWh, siendo este el mayor valor de al menos los últimos dos años. Estos precios altos favorecieron el aumento de los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos en los primeros días de la segunda semana de enero. En el mercado de UK se superaron los 1600 €/MWh durante dos horas de este período. Los elevados precios del CO2 y el aumento de la demanda en algunos mercados, son otros factores que propiciaron la subida de los precios Mercados eléctricos europeos

Los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos continuaron aumentando en los primeros cuatro días de la segunda semana de enero. El mercado N2EX de UK es el que experimentó la mayor subida, de un 54% respecto a los mismos días de la semana anterior, llegando a alcanzar valores superiores a los 1600 €/MWh en la hora 19 de los días 13 y 14 de enero.

En otros mercados también hubo horas en que los precios superaron los 120 €/MWh. Tal es el caso de la hora 21 del día 11 de enero en el mercado MIBEL de España y Portugal y de la hora 18 del 13 de enero en el mercado EPEX SPOT de los Países Bajos.

Estas subidas estuvieron favorecidas por el incremento de los precios del gas y del CO2, y en algunos casos de la demanda eléctrica.

El mercado EPEX SPOT de Alemania fue el único de los analizados en el que el promedio de los precios registrados entre el 11 y el 14 de enero bajó respecto al de los primeros cuatro días de la semana anterior gracias al aumento de la producción eólica.

Futuros de electricidad

En cuanto a los futuros de electricidad europeos, los precios de cierre para el producto correspondiente al segundo trimestre del 2021 subieron en los mercados EEX de Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica e Italia, siendo estos dos últimos los de mayor incremento, de un 1,1%. En el resto de mercados analizados los precios bajaron. El mercado OMIP de España y Portugal fue el de mayor variación, de un ‑4,0%. Sin embargo, en el caso de los futuros para el próximo año, los precios de cierre del 13 de enero bajaron en todos los mercados analizados, registrándose el mayor descenso, del ‑6,4%, en el mercado NASDAQ de los países nórdicos.

Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el producto correspondiente a febrero de 2021 continuaron aumentando y el martes 12 de enero alcanzaron el mayor valor de los últimos dos años, de 26,16 €/MWh. Durante los tres primeros días de la semana los precios superaron los 21 €/MWh.

Las temperaturas frías en Europa y Asia favorecieron los aumentos de precios, hasta alcanzar los precios récord del martes. En el caso de Asia, los problemas en el suministro favorecieron que los precios se dispararan, lo cual también influenció los precios europeos.

En el caso de los futuros de derechos de emisión de CO2 para el producto de referencia de diciembre de 2021 en el mercado EEX, aunque los precios bajaron respecto al máximo de 34,91 €/t alcanzado el viernes 8 de enero, continúan por encima de los 33 €/t.

Los futuros de petróleo Brent para el mes de marzo de 2021 en el mercado ICE superaron los 56 $/bbl los días 12 y 13 de enero, algo que no sucedía desde finales de febrero de 2020.

Los acuerdos alcanzados por la OPEP+ en su última reunión favorecieron la recuperación de los precios. No obstante, las advertencias realizadas desde el Banco Mundial sobre la crisis económica asociada a la pandemia de coronavirus, los nuevos confinamientos en Europa y el aumento de contagios de COVID‑19 en Estados Unidos y China, así como la fortaleza del dólar pueden presionar los precios a la baja.

Demanda eléctrica

Las bajas temperaturas y el regreso a la actividad después de las vacaciones de Navidad e inicio de año en algunos países favorecieron que la demanda eléctrica aumentara en la mayor parte de los mercados europeos durante los tres primeros días de la semana que comenzó el 11 de enero, al ser comparada con la del mismo período de la semana anterior. El mayor incremento se produjo en el mercado italiano y fue de un 29%. En el caso de España la demanda aumentó un 14% y se superó el récord de demanda diaria que se había producido el 8 de enero. La demanda del día 13 de enero fue de 847 GWh, el valor más alto al menos desde 2018. En Portugal se volvieron a registrar los 185 GWh que se habían alcanzado el viernes 8 de enero, que se corresponden con el mayor valor diario registrado desde 1995. En Francia, aunque el promedio de los tres primeros días de la semana fue un 1,0% inferior que el de los tres primeros días de la semana del 4 de enero, la demanda registrada el 12 de enero es la más alta desde enero de 2018 hasta el momento.

Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar promedio de los tres primeros días de la segunda semana de enero subió en todos los mercados eléctricos si se compara con la producción media de la primera semana del año. El máximo aumento se registró en el mercado italiano y fue de un 118%.

La producción eólica promedio del período comprendido entre el 11 y el 13 de enero también aumentó respecto al promedio de la primera semana del año. En este caso el mayor incremento se registró en el mercado alemán y fue de un 229%.

Análisis de AleaSoft de la evolución de los mercados de energía y perspectivas a partir de 2021

El 14 de enero se realizó con éxito de participación el webinar organizado por AleaSoft “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021 (II)” con la participación de ponentes de PwC. La grabación se puede solicitar en este link o escribiendo a webinar@aleasoft.com. El 18 de febrero se realizará la siguiente parte de esta serie de webinars, esta vez con ponentes invitados de Engie, y más adelante, el 18 de marzo, participarán como ponentes de Ernst & Young (EY) en la cuarta edición del webinar.

En la web de AleaSoft están disponibles los observatorios de mercados, los cuales permiten visualizar la evolución de los mercados de energía con datos que se actualizan diariamente. Mediante esta herramienta se pueden analizar los valores récord de demanda y precios que se están alcanzando durante los primeros días de enero en los mercados de electricidad europeos, de combustibles y de CO2.

Las previsiones probabilísticas con bandas de confianza, tanto en el medio como en el largo plazo, proporcionan una visión clara del futuro de los mercados que permite gestionar el riesgo de precios de mercado de manera fiable y trazar estrategias para los escenarios de precios altos como los de la primera mitad de enero.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/precios-record-gas-siguen-favoreciendo-altos-precios-mercados-electricos-europeos/

