4 Productos originales para coger fuerzas este mes de enero con Flores de Queso Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 18:07 h (CET) Llega la cuesta enero y toca ponerse en marcha otra vez. La compañía Flores de Queso lanza 4 originales productos para comprar o regalar este mes Después de un año extraño para muchos llega la cuesta de enero. Este es el momento ideal para comprar o regalar algo a los seres queridos. Para muchas personas regalar supone un quebradero de cabeza. Quieren tener un detalle pero no saben cómo acertar. Ahora existe la posibilidad de comprar o regalar algo novedoso y diferente. Flores de Queso es sinónimo de buen gusto y exquisitez gastronómica con todo el auténtico sabor del queso regional español. Además, comprando Flores de Queso se apoya a la pequeña empresa nacional. Flores de Queso ha preparado 4 propuestas para este mes que harán las delicias de los más gourmets de la casa.

Raspador de queso o “girolle”

Esta es una máquina ideal para cortar el queso en finas láminas en forma de flores. El raspador es un instrumento con el cuál se pueden hacer espléndidas flores de queso. Con el raspador de queso de Flores de Queso, cocinar en casa se convierte en una auténtica fiesta. El raspador forma una fina lámina de queso en forma de flor con un aroma que es potenciado por el contacto del queso con el oxígeno. Además, el raspador es perfecto como elemento decorativo en la cocina.

Queso Oveja D.O. Idiazabal “Flores de Queso”

Este es un queso seleccionado y madurado por “Flores de Queso” que está elaborado exclusivamente con leche cruda 100% de oveja latxa de País Vasco. La oveja latxa es una oveja que lleva 7.000 años en tierras vascas y produce menos leche que otras razas, aunque su calidad es extraordinaria. Para la elaboración de este queso se rellenan moldes con pasta previamente separada del suero y se prensan para eliminar el exceso de agua. Cada queso lleva un código personal cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y de trazabilidad de la denominación de origen.

Peso: 1,150 kgs aprox

Queso Oveja Castilla y León “Flores de Queso”

Cualquiera que conozca Castilla y León sabe que es una comunidad autónoma que destaca por su gastronomía y riqueza de productos en los que destaca la elaboración del queso. El queso castellano se ha posicionado en los últimos años como un producto de calidad a nivel internacional y cuenta con uno de los distintivos de calidad más apreciados, la Indicación Geográfica Protegida. I.G.P. De aroma moderadamente intenso, con variaciones pero donde predomina un sabor persistente y un retrogusto limitado, este es uno de los mejores quesos nacionales. El Queso Oveja Castilla y León “ Flores de Queso” está elaborado con leche cruda 100% oveja churra de Castilla y León

Peso: 0,950 kgs aprox

Soporte de metacrilato “Flores de Queso”

Soporte de metacrilato ideal para presentación de 8 Flores de Queso. Una apuesta divertida que no dejará indiferente a nadie.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.