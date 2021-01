Jabil consolida su apuesta por el embalaje sostenible con la compra de Ecologic Brands™ Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 15:31 h (CET) Marcas de gran consumo como L'Oréal confían en la gama de botellas y envases de cartón de Ecologic, para reducir el uso del plástico y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad Jabil Inc. (NYSE: JBL) ha anunciado hoy la adquisición de Ecologic Brands Inc., un proveedor líder en envasado sostenible, especializado en botellas y envases de cartón. La empresa, con sede en Mateca, California, se unirá a la división Jabil Packaging Solutions, lo que supondrá una mejora considerable de la plataforma de envasado sostenible de Jabil y de su oferta de bienes de consumo empaquetados (CPG, consumer packaged goods).

"Al complementar la tecnología única de Ecologic para la fabricación de botellas de cartón con las soluciones de fabricación avanzadas y la presencia mundial de Jabil, esperamos ayudar a todas las marcas de gran consumo a reducir drásticamente el uso de plásticos en la fabricación de envases en todo el mundo", comenta Jason Paladino, vicepresidente sénior de Jabil y presidente ejecutivo de Jabil Packaging Solutions. "Estamos encantados de haber incorporado un equipo experto y unos productos únicos e innovadores que cumplirán con las exigencias de nuestros clientes y los objetivos de sostenibilidad empresarial de Jabil".

Con la adquisición de Ecologic, Jabil Packaging Solutions obtiene una botella de cartón consolidada en el mercado, avalada por una amplia experiencia en el sector del papel y unos procesos de fabricación innovadores. Las principales marcas de gran consumo, como L’Oréal y Seventh Generation, confían en la botella eco.bottle® de Ecologic para reducir considerablemente los envases de plástico y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.

"Ecologic y L’Oréal fuimos pioneros en plantear la primera botella de cartón para usar en la ducha para la línea Seed Phytonutrients. Hemos dado un paso adelante al llevar esta innovadora solución de envasado a nuestras marcas Matrix y Redken, líderes del mercado", comenta Shane Wolf, presidenta mundial de la sección American Professional Brands de la división L’Oréal Professional Products. "Jabil es sinónimo de innovación, tecnología, automatización y crecimiento, así que la unión con Ecologic Brands solo puede traernos productos aún mejores. Las posibilidades y acceso a opciones de envase sostenible son infinitas".

"Ecologic ha sido un gran aliado durante la última década; nos ha ayudado a reinventar la botella de detergente y estamos entusiasmados con la adquisición por parte de Jabil", comenta Joey Bergstein, presidente ejecutivo de Seventh Generation. "El mundo necesita soluciones a escala que reduzcan los residuos plásticos y mejoren la economía circular. La experiencia técnica y la presencia mundial de Jabil ayudarán a que todas las categorías y formatos de envasado sostenible de Ecologic tengan una presencia mundial. Es una auténtica ventaja para los clientes, el planeta y el sector".

"Estoy muy orgullosa de que nuestra botella de cartón haya sido la primera tecnología del mundo que ayuda a solucionar el creciente desafío medioambiental provocado por el plástico", comenta Julie Corbett, fundadora y presidenta ejecutiva de Ecologic Brands. "Fuimos los primeros en crear y validar la oportunidad del mercado. Actualmente, Jabil ofrece la combinación perfecta de presencia global, excelencia en la fabricación y cultura centrada en el cliente, todo ello en línea con nuestra visión de liderazgo".

Aunque el equipo y las operaciones se unirán a Jabil, la empresa seguirá utilizando la marca Ecologic como su plataforma de productos de envasado sostenible. Para más información sobre Ecologic, visite ecologicbrands.com o reproduzca este video explicativo.

