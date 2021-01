AleaSoft: El mercado eléctrico está en equilibro: Los precios altos de inicios de enero son excepcionales Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 15:08 h (CET) Los altos precios alcanzados en el mercado eléctrico han generado un gran revuelo en los medios y en la política española e incluso algunas voces han vuelto a pedir que se cambien las reglas del mercado para evitar este tipo de situaciones. El mercado eléctrico español forma parte del mercado eléctrico europeo con el que comparte las reglas de funcionamiento. Además es un mercado en equilibro entre los que producen y los que consumen, unas veces se benefician unos, y otras veces, otros Durante la primera y segunda semanas de enero los precios del mercado eléctrico español MIBEL han subido de forma considerable hasta alcanzar valores récord. El precio del día 8 de enero, de 94,99 €/MWh es el más alto de toda la historia del mercado hasta el momento. También el precio del 9 de enero de la hora 21 fue de 121,24 €/MWh, el valor horario más alto registrado desde que el 26 de diciembre de 2010 se alcanzaran los 145 €/MWh a las 22.

Este hecho ha provocado una gran repercusión en los medios de comunicación y en la política española y se ha reabierto el debate sobre si se deben modificar las reglas del mercado. No obstante, esta una situación excepcional, de la misma forma que es excepcional la situación meteorológica provocada por la tormenta Filomena.

La bajada de temperaturas ha provocado un significativo aumento de la demanda eléctrica. La producción renovable, hidroeléctrica, solar y eólica no ha sido suficiente para cubrir el exceso de demanda eléctrica y ha sido necesario producir más con generación térmica, principalmente con ciclos combinados. Esta producción eléctrica con ciclos combinados ha sido más cara por el alto precio que tienen actualmente el gas natural y los derechos de emisión de CO2. El gas TTF ha llegado a superar los 25 €/MWh, algo que no sucedía desde noviembre de 2018, y en el mercado español MIBGAS se llegaron a superar los 55 €/MWh. El CO2 está en máximos históricos, y ha estado muy cerca de alcanzar los 35 €/t.

Los precios del gas han subido por diversos motivos. En Asia las bajas temperaturas han disparado la demanda, algo que también ha sucedido en Europa. En el caso de España también se han producido problemas de abastecimiento del gas natural proveniente de Argelia, convirtiéndose en otro elemento que ha hecho subir los precios. Por otra parte, el gas es un recurso limitado desde el punto de vista de que se transporta en barcos, se almacena en tanques, se debe pagar por el almacenamiento, con lo cual, cada uno tiene el gas mínimo que piensa utilizar. Si de pronto llega una ola de frío y hay mucha demanda, como ha sucedido en los primeros días de enero, es posible que los ciclos combinados no tengan las reservas suficientes y tengan que comprar gas spot, por lo que el precio se encarece. En el sistema gasista existen protocolos que permiten utilizar las reservas operativas de gas para intentar mitigar las situaciones críticas de escasez de gas.

Como se puede ver, han coincidido múltiples factores: aumento de demanda, aumento del precio del gas y del CO2.

Los precios altos de los últimos días también se han producido en el resto de Europa. Por ejemplo, en el caso del mercado N2EX de UK se han superado los 1600 €/MWh en dos horas de este período.

Funcionamiento del mercado eléctrico español

El mercado eléctrico español forma parte del mercado eléctrico europeo con las mismas reglas para todos. Si las interconexiones entre los países fueran mucho mayores sería el mismo precio hora a hora en toda Europa occidental y central.

Es un mercado marginalista. Funciona como una subasta hora a hora. Las ofertas de venta más bajas se casan con las ofertas de consumo más altas. Primero se casan la tecnología nuclear y las renovables. Lo que queda por casar se denomina hueco hidrotérmico. Esto es la demanda que hay que cubrir con producción hidroeléctrica y térmica, ya sea gas o carbón.

Por lo general el precio de cada hora lo determina el coste de producir con gas agregándole el precio de los derechos de emisión de CO2.

Los precios del mercado español se encuentran en la franja media alta si se comparan con los precios de los principales mercados eléctricos europeos. Los mercados N2EX e IPEX de Italia por lo general tienen precios más altos porque dependen más del precio del gas. Francia tiene tres cuartas partes de producción eléctrica nuclear y Alemania tiene mucha renovable y tiene conexión con el mercado Nord Pool de los países nórdicos. En general cada mercado tiene un mix diferente pero lo precios del mercado de España no son los más altos como se dice frecuentemente.

Para conocer si el precio es alto o es bajo hay que hacer una agregación anual, o sea, comparar cómo ha evolucionado el precio en los últimos 15 años.

En el año 2005, cuando entró en funcionamiento el mercado de derechos de emisión de CO2, el precio fue de 53 €/MWh. En el 2008 de 64 €/MWh, que es el máximo precio anual de la historia. En general en estos 15 años el precio medio anual ha estado en torno a los 45 €/MWh. El año pasado el precio anual bajó hasta 34 €/MWh.

¿Qué significa esto? Que el precio de la electricidad en España se haya mantenido estable desde el 2005 en una media de 45 €/MWh significa que teniendo en cuenta la inflación el precio ha disminuido un 2% anualmente. Si un artículo en el 2005 costaba 45 €, por el efecto de la inflación anual el coste debería ser actualmente de 62 €, un 50% más.

¿A qué se debe esto? Principalmente a la introducción de la producción eléctrica con energías renovables. La producción con energías renovables es la principal beneficiaria de los precios marginales que marcan el gas y el CO2. Ese beneficio es el estímulo que tienen los inversores para seguir potenciando esta nueva industria de futuro.

¿Se debe cambiar el mercado eléctrico?

El mercado eléctrico no se puede cambiar al formar parte del mercado eléctrico europeo, lo que implica que se deben cumplir las normas establecidas para todos los miembros. En este momento los precios del mercado son altos pero ha habido períodos de precios más bajos en los que los productores se han visto afectados. El mercado se encuentra en equilibrio entre los que producen y los que consumen. Unas veces se benefician unos y otras veces, otros.

En general la política energética de los gobiernos y de la Unión Europea, en los últimos 20 años ha sido adecuada. No solo se han mantenido los precios estables sino que cada año se está generando electricidad con menos CO2 y con menos importaciones de combustibles fósiles. Además, esa tendencia debe continuar hasta llegar a cero emisiones de gases contaminantes en los próximos 30 años.

Efecto de la subida de precios en la factura eléctrica

En España el precio del mercado eléctrico es un 35% del total, por lo que el impacto será amortiguado. El 65% restante es lo que se denominan costes fijos o regulados, de los cuales un 25% corresponde a impuestos.

Análisis de la evolución de los mercados de energía

En AleaSoft se está llevando a cabo una labor divulgativa mediante la realización de webinars sobre la evolución de los mercados de energía. La grabación del último webinar que se realizó el 14 de enero, en el que también participaron ponentes de PwC, se puede solicitar a través de este enlace. El 18 de febrero se realizará la siguiente parte del webinar, esta vez con la participación de ponentes invitados de Engie y el 18 de marzo tendrá lugar el tercer webinar con ponentes de Ernst & Young (EY).

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/mercado-electrico-equilibro-precios-altos-inicios-enero-excepcionales/

