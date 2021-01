Tras recaudar 300.000€ en España IslamicFundraising da el salto a otros países Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 15:15 h (CET) IslamicFundraising.com, la primera plataforma de Social CrowdFunding dedicada a la comunidad musulmana, nació en plena pandemia, en Abril 2020. En tan poco tiempo, la plataforma se ha ganado la confianza de la comunidad musulmana en España. Con más de 30.000 donantes, IslamiClub, un club de beneficios para dicha comunidad, y más de 10.000 seguidores activos en redes sociales. Un éxito que desde IslamicFundraising lo atribuyen a que la caridad forma parte del ADN de la comunidad musulmana ONGs, asociaciones y particulares han encontrado en IslamicFundraising una vía de captación de fondos totalmente gratuita, para afrontar diversas situaciones provocadas especialmente, por el Covid-19, situación imprevistas, familias sin recursos, etc. , entre otros, estado el 70% de las campañas relacionadas con la salud y poder cubrir gastos de operaciones quirúrgicas.

Es cierto que el proyecto se centra en la comunidad musulmana, pero el éxito es tal, que muchas entidades no musulmanas se lanzan a recaudar fondos a través de esta plataforma, especialmente gracias a que no se cobra ninguna comisión del dinero recaudado, como es el caso en otras plataformas de crowdfunding social, quiénes suelen cobrar una media del 5% del total recaudado.

Desde IslamicFundraising comentan que el éxito de una campaña, depende principalmente del esfuerzo del organizador de la campaña en compartir su causa, empezando por los amigos y familiares, una vez recaudado entorno el 20% del objetivo, las campañas tienden a despegar hasta lograrlo, incluso pueden optar por packs de Marketing donde IslamicFundraising se encarga de lanzar campañas publicitarias para la causa, para así lograr el objetivo en un periodo de tiempo más corto.

"Hemos ganado la confianza de la gente gracias a nuestra transparencia y esfuerzo en verificar cada campaña, desde su creación hasta la transferencia del dinero recaudado, un proceso en el que estamos invirtiendo mucho dinero, tiempo y tecnología, para ofrecer total seguridad y protección tanto para los organizadores de las campañas como para los donantes. Algo que nuestros usuarios aprecian muchísimo", explica Amine El Azizi, fundador de IslamicFundraising.com

Tras el éxito en España, la plataforma de recaudación de fondos para causas benéficas da el salto a los países francófonos y anglosajones.

"Según el Banco Mundial, el número de personas que viven en la pobreza extrema va a aumentar en 150 millones para 2021. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, por eso lanzamos la plataforma en inglés y francés, para llegar a muchos más países y poner nuestra plataforma a disposición de las ONGs, entidades y familias que quieran recaudar fondos para sus familias, comunidades o proyectos, sin ningún coste", explica Amine.

Gracias a la cofinanciación del proyecto por parte de la Cámara de Comercio de Barcelona a través del fondo FEDER, la plataforma ha podido llevar a cabo su proceso de internacionalización, lanzando el proyecto en inglés y francés. Con este lanzamiento IslamicFundraising estima recaudar 1.5M€ en 2021.

