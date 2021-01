Los pies necesitan una cura como la de Lova Skin

Lo que necesitan los pies después de Filomena: ¿Una pedicura profesional por menos de cinco euros? Este kit cuenta con un suero único capaz de acabar con cualquier dureza y la lima que lo acompaña ofrece resultados profesionales. Cuesta 64€ y da para 20 pedicuras Cierto es que con el uso de calcetines en invierno los pies están más protegidos de las inclemencias de ir descalzo, evitando ciertas rozaduras. Sin embargo, también hay una realidad aplastante y su nombre es Filomena, el temporal que hace que los pies se congelen de frío tan pronto una pisa la calzada. Y es que, como ocurre con el rostro, los pies sufren una cascada de deshidratación con la bajada estrepitosa de las temperaturas, provocando que se agrieten y que surjan las temidas durezas, una respuesta del propio tejido en su intento de crear nueva piel saludable, para eliminar las células muertas.



Lo que ocurre, también, es que esa piel vieja, repleta de células muertas, no desaparece si no se la ayuda. Esta es una labor normalmente tediosa que obliga a ir a los salones de belleza, donde el acabado es maravilloso. Ahora bien, esa visita se suele dejar siempre en un "para luego" y se acaba retrasando hasta el destape de pies, que no suele ocurrir nunca antes de abril.



¿Es adecuado dejar los pies tanto tiempo sin tratarlos? La respuesta es concisa y clara: NO. Deben ir manteniéndose para no acumular callosidades o durezas, manteniendo una correcta exfoliación. Esta cuestión, antes horrible o casi imposible de realizar en casa, ahora es una realidad más que tangible con este revolucionario suero que ha revolucionado a Europa y, especialmente, ha conquistado el corazón de las inglesas.



Se llama Lova Skin Instant Foot Peeling Kit y trae con un suero cuya mágica fórmula derrite en 60 segundos, como si fuera mantequilla, la piel muerta. ¡Y todo ello sin hacer daño! Se deja actuar sobre el pie, para luego limar durante otro minuto: primero con el lado más áspero y potente y luego con el fino, para pulir y dejar un acabado liso.

"La fórmula de la Coca Cola" para pies

Nótese intención metafórica. Igual de maravillosa que la fórmula del archi conocido refresco, pero en versión pies. Al probarlo se ve en el acto su eficacia, que viene de una poderosa formulación rica en hidroxiácidos, como el málico, el salicílico y el glicólico, en conjunción con otros ingredientes nutritivos y curativos como son el agua de glaciar suizo o el aloe vera. ¿Por qué? La cuestión no es solo exfoliar, sino también tratar los pies para que luego queden ultra hidratados y regenerados.



Esta maravilla se vende en purenichelab.com se puede usar dos veces a la semana y, entre medias, siempre es conveniente acompañar de una crema hidratante diaria al salir de la ducha. Si se utiliza una rica en retinol -sí, retinol para pies- el tejido se renovará mucho más rápido y los pies rejuvenecerán y se mantendrán perfectos. Un ejemplo es Fragile Skin Therapy de Perricone MD, que se encuentra a la venta en Sabrina Navarro.

20 pedicuras en un suero

Lova Skin Instant Foot Peeling trae este kit cuya lima, adaptada a las necesidades del pie, es sempiterna. El suero da para, aproximadamente, 20 pedicuras, lo que hace que cada una de ellas salga a un precio mucho inferior al habitual y de forma ultra rápida. ¡Adiós durezas! ¿Que se acaba el suero? Se puede comprar de forma independiente, no será necesario comprar de nuevo el kit, como se puede ver aquí.