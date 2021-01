La Navidad no impulsó el esperado consumo en la capital de España, un reflejo de la actividad comercial en el resto del país Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 14:11 h (CET) Según el estudio realizado por iTB correspondiente al mes de diciembre Las ventas Navideñas en Madrid no superaron las expectativas más conservadoras y se situaron en diciembre en un nivel similar a las registradas en noviembre, con un -52,2% y un -54% respecto a las ventas registradas en esos meses en 2019, según el Índice TrueBroker (iTB) correspondiente a diciembre de 2020. Sin embargo, según la compañía, actualmente dos terceras partes de las zonas comerciales muestran una clara recuperación del consumo.

Mejora la Zona Centro Turística Asintomática y un repunte de la Zona de Oficinas

Según el último iTB, la Zona Centro Turística (Asintomática) se mantiene igual al mes de noviembre, mientras que la Zona Centro Local (No asintomática), el Barrio de Salamanca y los Barrios Singulares empeoran sus cifras de consumo.

Destaca también la recuperación, de nada menos que 20 puntos, registrada en la Zona de Oficinas, una de las más castigadas por la pandemia, respecto a noviembre, pasando de un -83,8% a un -60,3% en diciembre. “Si se consolida en enero -señala Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker-, supondría un espaldarazo a la casi plena tendencia de recuperación de Madrid. La excepción sigue estando en las Zonas Residenciales, que permanecen en un -80% del consumo con respecto a diciembre del 2019 y aún lejos de mostrar una tendencia de recuperación”.

Efecto positivo de las luces de Navidad

La Zona Centro en general, tanto la No Asintomática (Local) como la Zona Asintomática (Turística), se beneficiaron del despliegue de la iluminación navideña en el eje desde la Puerta de Alcalá a la Puerta del Sol, pasando por el Four Seasons, que muestra una clara nueva línea emergente del consumo y atractivo en la apuesta del ayuntamiento, con un nuevo dibujo de la zona comercial de Madrid.

Así, la Zona Asintomática (-52,4%) frente al Barrio de Salamanca (-49,4%) está muy cerca de dejar el apelativo de Asintomático, para ser una zona más en clara recuperación y cada vez más cerca del Barrio de Salamanca. Atrás quedan las cifras de septiembre, en las que la Zona Centro Asintomática registró un -74,2%, frente al -30,8% del Barrio de Salamanca, pasando de 41 puntos de diferencia en septiembre a tan solo 3 puntos en diciembre del 2020.

Efectos de la nevada

Según el CEO de TrueBroker, “la nevada va a tener un fuerte efecto en la recuperación comercial en este mes de enero, aunque será menor en la medida que seamos capaces de volver a la normalidad cuanto antes. En todo caso, creemos que no afectará a la tendencia positiva de recuperación del consumo”.

Según Pablo Beltrán, “aunque el consumo en diciembre no ha mostrado apenas mejoría respecto a noviembre, sin embargo, sí se ha aumentado el número de zonas que consolidan una clara tendencia de recuperación, por lo que, aunque las cifras se mantienen, la tendencia a la recuperación ha pasado de alcanzar a la mitad de Madrid en diciembre a 2/3 de la ciudad de Madrid, aunque aún muy lenta. Un nuevo cierre de Madrid podría llevarnos a retroceder tres meses en esta lenta y dura conquista de la tendencia a la recuperación, que hay que evitar a toda costa, para cuando menos mantenernos planos en cifras, pero aumentar la huella de la recuperación por zonas”.

Como dato muy relevante, destacar que fue peor el comportamiento del consumo en la segunda quincena de diciembre, coincidiendo con las fechas navideñas, que la primera quincena, que se comportó mejor en las zonas comerciales prime de Madrid (Centro, Singular y Salamanca).

La zona que mejor se comportó fueron las Zonas Singulares, con un -32% del consumo, a pesar de ser la zona de todo Madrid que más empeoró el consumo con respecto a noviembre, perdiendo nada menos que 10 puntos.

La calle que mejor se comportó en la Zona Centro fue la calle Fuencarral (-35,8% del consumo), y la calle Serrano (-45%) en el Barrio de Salamanca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 4 Productos originales para coger fuerzas este mes de enero con Flores de Queso Se estima que en 2020 cien millones de personas compraron utilizando realidad aumentada Jabil consolida su apuesta por el embalaje sostenible con la compra de Ecologic Brands™ ActioGlobal incorpora a Anabel Obeso como General Manager para acelerar su expansión Tras recaudar 300.000€ en España IslamicFundraising da el salto a otros países