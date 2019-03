¿Cuánto cuesta alquilar un trastero? El precio de un servicio de almacenamiento depende de la distancia, la ubicación, la cantidad de espacio y el tiempo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de marzo de 2019, 10:30 h (CET)

Es indudable que el alquiler de trasteros es un servicio en alza por su gran versatilidad, que permite a personas individuales, familias, profesionales, autónomos y empresas disponer de un espacio de gran utilidad para el almacenaje tanto de muebles como de materiales de construcción, oficina, vehículos y stocks.

Hoy en día podemos encontrar un amplio abanico de precios que van desde los 30 euros al mes por, por ejemplo, pequeños trasteros en Barcelona hasta los 200 o más por uno espacioso. Dependiendo de la ubicación, normalmente los precios pueden oscilar de 20 a 50 por metro cuadrado. Por ello, a la hora de elegir entre los diversos precios que nos ofrece el mercado, se deben tener en cuenta algunos factores:



- La distancia de la ciudad: Los precios de guardamuebles, al igual que cualquier otro alquiler, dependen en parte de la distancia a la que se encuentre la ciudad más cercana. En urbes más transitadas los precios pueden variar al alza, mientras que si nos desplazamos a zonas más alejadas pueden resultar más económicos.



- La ubicación geográfica: No hay que olvidar que en las grandes ciudades como Madrid, o Barcelona, el precio de guardamuebles o trasteros puede ser significativamente superior que en pequeñas ciudades.



- La cantidad de espacio: Uno de los errores que se cometen más a menudo en el proceso de alquiler de trasteros es la correcta estimación del espacio que se necesita. Por ello conviene tomar un tiempo en estimar la cantidad de metros cuadrados y altura necesarios, ya que de esta forma se pueden ahorrar sobrecostes. O pedir asesoramiento a un profesional.



- El tiempo: Hay personas que tan solo necesitan contratar el servicio por unos días, ya sea por mudanza o reformas. En estos casos los precios se adaptan a marcos de tiempo determinados, no siendo necesario, por ejemplo, tener que pagar un mes entero si tan solo se precisa el servicio durante dos semanas.



