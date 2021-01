Aluvidal refleja el auge en la renovación de ventanas durante los meses de invierno Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 17:55 h (CET) El temporal de nieve Filomena ha traído unas temperaturas mínimas que han batido récords con fríos extremos en muchos lugares a lo largo de todo el país Aunque estas cifras no son lo habitual, el invierno es la época del año en la que en muchos hogares se nota más la falta de unos cerramientos de buena calidad.

Este invierno no está siendo diferente. Por ello, en Aluvidal, carpintería de aluminio y PVC en Zaragoza, trabajan sobre todo estos meses en la instalación de ventanas y cerramientos de terrazas.

En este sentido, cabe destacar alguna de las ventajas de este tipo de reformas en el hogar:

Aislamiento térmico. Las ventanas con RPT no permiten que el frío entre en las viviendas durante el invierno y además que tampoco lo haga en verano el calor. Esto permite disfrutar de unas temperaturas ideales en el interior con una menor necesidad de calefacción o aire acondicionado.

Las ventanas con RPT no permiten que el frío entre en las viviendas durante el invierno y además que tampoco lo haga en verano el calor. Esto permite disfrutar de unas temperaturas ideales en el interior con una menor necesidad de calefacción o aire acondicionado. Ahorro energético. Una de las reformas que más impacto tienen en la eficiencia energética es cambiar las ventanas de casa, ya que permite ahorra en las facturas.

Una de las reformas que más impacto tienen en la eficiencia energética es cambiar las ventanas de casa, ya que permite ahorra en las facturas. Aislamiento acústico. En zonas con mucho ruido de gente y tráfico, disminuir la cantidad de sonido que entra en el hogar hace mejorar en gran medida el confort dentro de los hogares.

En zonas con mucho ruido de gente y tráfico, disminuir la cantidad de sonido que entra en el hogar hace mejorar en gran medida el confort dentro de los hogares. Luz natural. En todas las industrias, las tecnologías mejoran con el paso del tiempo y esto ha permitido fabricar perfiles más finos, bien de aluminio o PVC, que los que se ponían en las ventanas antiguamente. Esto ha permitido dar mayor importancia al cristal que es que el que deja pasar más luz.

En todas las industrias, las tecnologías mejoran con el paso del tiempo y esto ha permitido fabricar perfiles más finos, bien de aluminio o PVC, que los que se ponían en las ventanas antiguamente. Esto ha permitido dar mayor importancia al cristal que es que el que deja pasar más luz. Protección del medio ambiente. Se disminuye la emisión de gases contaminantes producidos en la producción de la energía necesaria para calentar las estancias.

Se disminuye la emisión de gases contaminantes producidos en la producción de la energía necesaria para calentar las estancias. Resistencia. Mejora la seguridad en las viviendas, sobre todo, en chalets o pisos bajos en los que es más fácil entrar.

Mejora la seguridad en las viviendas, sobre todo, en chalets o pisos bajos en los que es más fácil entrar. Añade nuevos espacios al hogar. Sobre todo con los cerramientos de terrazas, se añaden otras estancias a la vivienda a las que se pueden dar usos nuevos, al resguardo de las inclemencias del tiempo bien para pasar ratos de entretenimiento o guardar objetos de forma segura. Según un estudio de IDAE sobre el reparto del consumo de energía en los hogares, la calefacción se sitúa a el primer puesto con un 47%, muy por delante de los electrodomésticos ( 22%) y el agua caliente (19%).

Además, el 90% de los edificios del parque edificatorio español se construyeron previamente a la implantación del CTE del 2006 y el 60% de los hogares se hizo sin ninguna normativa de eficiencia energética. Esto refleja el estado de las viviendas y explica el auge en la demanda de este tipo de obras en invierno.

Estas cifras demuestran la importancia de invertir en renovar las ventanas de casa ya que se amortiza en un plazo breve.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.