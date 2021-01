Clínica Dental J. Queraltó en Sevilla, profesionales odontólogos con la tecnología más avanzada del momento Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 16:52 h (CET) La Clínica Dental J. Queraltó basa su filosofía en la unión entre los mejores profesionales y los últimos avances tecnológicos en la materia. La conforman tres clínicas ubicadas en: Sevilla capital, Bormujos y Espartinas, aunque no se trata de una franquicia. Gracias a la tecnología empleada disminuyen lo máximo posible el periodo de tratamiento, consiguiendo así rebajar su coste y alcanzar resultados óptimos La clínica

Clinica Dental J. Queraltó se ha convertido en un referente del mundo de la odontología en Sevilla. Desde su apertura su equipo ha demostrado un alto nivel de profesionalidad y eficacia a la hora de poner en marcha los tratamientos pertinentes. Así lo confirman muchos de sus clientes en el apartado de opiniones de su página web: www.clinicaqueralto.com, donde podréis encontrar todo tipo de información sobre la clínica; tratamientos, ubicaciones, filosofía de trabajo, promociones, cita online, etc. Y hasta entradas de blog mensuales en las que tratan información relevante sobre odontología en general.

La filosofía de trabajo del conjunto de dentistas de Queraltó está basada en la ejecución de cada tratamiento por parte de un especialista. Es decir, la clínica la constituyen diferentes profesionales, cada uno especializado en un ámbito concreto. De este modo aseguran al paciente un diagnóstico certero, una duración ajustada a sus necesidades, el abaratamiento de costes y, en consecuencia, resultados excelentes.

Otro de los elementos diferenciadores de la clínica dental es la de ofrecer a sus pacientes la posibilidad de financiación propia de sus tratamientos sin intereses. De este modo, ofrecen al cliente la posibilidad de realizar los pagos a plazos sin suponer un desembolso económico inmediato y evitar así un gasto repentino para recibir el tratamiento en la mayor brevedad posible.

Tratamientos

Algunos de los servicios más famosos de la clínica son la ortodoncia y los implantes dentales.

En lo que respecta a la ortodoncia, además de efectuar el procedimiento convencional (brackets cerámicos), cuentan con la última tecnología en aparatos de ortodoncia invisible (Invisalign). Estos últimos son aparatos transparentes, casi invisibles, y son de quita y pon. Se trata de unas férulas transparentes sin nada más, por lo que proporcionarán al paciente una mayor comodidad, evitando cualquier tipo de rozadura o molestia. Para este tipo de ortodoncia lo mejor es ponerse en manos de un dentista en la Clínica dental Queraltó para realizar un diagnóstico acertado de su situación, y poder evaluar si la ortodoncia invisible es el tratamiento más adecuado.

En lo referido a la pérdida de dientes, realizan tanto prótesis dentales como implantes dentales, siendo estos últimos su primera recomendación, debido a las sensaciones de confort y firmeza que asegura dicho tratamiento. Los implantes dentales funcionan como raíces de los dientes que se van a reponer. Las ventajas de los mismos se basan en que no contemplan la necesidad de dañar los dientes vecinos como hacen otros tratamientos de reposición dental. Desde el momento en el que se percibe algún tipo de molestia bucal, pérdida o movimiento de alguno de los dientes, los expertos recomiendan acudir a la clínica dental y tratar el problema de forma individual y personalizada. En Clínica dental Queraltó estudiarán su caso de este modo y llevarán a cabo un diagnóstico adaptado a tus necesidades, con el fin de solventar su problema en la mayor brevedad posible, al menor coste y con el mejor resultado.

Normalmente, la clínica dental ofrece algún tipo de oferta o descuento en ortodoncia o implantes dentales. Existen diversas maneras para informarse de los mismos. En primer lugar, contactando con cualquiera de sus clínicas a través de sus teléfonos de contacto correspondientes. Por otro lado, a través de su página web www.clínicaqueralto.com, en el apartado de cita previa. Y, por último, a través de sus redes sociales: Facebook (ClínicaQueraltó) e Instagram (@Clinicaqueralto). En ambas plataformas se tiene acceso a información sobre la clínica actualizada a diario, imágenes, vídeos informativos, enlaces al blog que se publica en la web todos los meses, etc.

No se puede pasar por alto que la clínica dental pone en marcha todo tipo de tratamientos, además de los mencionados, entre los que se encuentran: la estética dental, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y cirugía dental. La amplia variedad de opciones y posibilidades en tratamientos y su especialización hacen de la Clínica dental J. Queraltó una elección insustituible a la hora de cuidar su salud bucodental y ponerte en manos de un profesional.

En lo que concierne a estética dental, la clínica lleva a cabo blanqueamientos dentales con resultados inmediatos. Además, son indoloros y no invasivos. De ahí el alto grado de satisfacción de los clientes al finalizar el tratamiento. Clinica Dental J. Queraltó lleva a cabo dos técnicas de estética dental. Por un lado, férulas individualizadas, que el paciente utilizará en su casa además de su revisión correspondiente en la clínica. Y, por otro lado, el tratamiento LED de última tecnología, con el que se consiguen resultados instantáneos.

Sobre la endodoncia, los especialistas recomiendan acudir al dentista en la mayor brevedad posible. En Clinica Dental J. Queraltó indican que debe realizarse cuando existan caries cercanas al nervio, cambio de color del diente, fisuras y, en ocasiones, para realizar prótesis fijas de forma preventiva. La endodoncia debe realizarse a tiempo ya que puede tener como consecuencia dolores fuertes e inflamación.

En Clínica dental J.Queraltó se aconseja acudir frecuentemente al dentista para localizar y detectar una posible periodontitis y tratarla a tiempo. Los especialistas llevan a cabo una exploración clínica, radiológica y, a veces, realizan estudios microbiológicos para conocer qué tipo de bacterias posee el paciente en su encía, y así poder dar al paciente el tratamiento necesario para combatirlas.

En el ámbito de la odontopediatría, clínica dental J. Queraltó cuenta con un gabinete especializado en la materia. En virtud de la profesionalidad y experiencia que caracteriza a la clínica, ofrecen las mejores soluciones para los más pequeños, evitando infundir el miedo y asegurando una salud bucodental impecable.

Si se habla de cirugía dental, los procesos de extracción de muelas u otras operaciones que comprendan cirugías resultan indoloros gracias a la anestesia local. Aunque es cierto que el paciente notará algunas molestias en el postoperatorio, se frenarán con las recomendaciones y los medicamentos recomendados por el dentista.

Valores

Pero clínica dental J. Queraltó va mucho más allá de su labor en odontología. La empresa colabora con diferentes grupos y asociaciones, con el fin de ayudar y colaborar con diversas causas, y contribuir en la medida de lo posible a hacer el mundo un poco mejor.

Por un lado, la clínica coopera con la “Asociación Corazón y Vida” en favor de los niños afectados por cardiopatías congénitas y de sus familiares. También coopera con el “Banco de Alimentos de Sevilla” llevando a cabo campañas de recogida de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Por otro lado, Clínica dental J. Queraltó colabora con el “Instituto Omnes” de fisioterapia avanzada y, también, con la “Academia Victoria” para que sus alumnos tengan acceso a la realización de prácticas en sus clínicas.

"En definitiva, Clínica dental J.Queraltó no es solo un dentista. Clínica dental J. Queraltó es profesionalidad, dedicación, esfuerzo y compromiso. Y su único objetivo es hacerte sonreír".

'Acude a Clínica Dental J. Queraltó. Tu sonrisa, su único objetivo'.

