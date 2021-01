Travelfine lanza un seguro Covid Free exclusivo para programas de estudios y trabajo en el extranjero Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 16:55 h (CET) La plataforma digital especializada en seguros de viaje a medida anuncia Travelfine Cancelación Freedom, un seguro de cancelación único en el mercado que cubre los gastos no reembolsables por COVID-19 y sus consecuencias relacionadas con la anulación del viaje, así como de los programas de estudios y trabajo contratados Cancelación Freedom, el seguro de viaje más reciente lanzado por Travelfine, beneficiará a academias, escuelas y agencias especializadas en programas de idiomas, estudios, trabajo o prácticas en el extranjero. A partir de ahora éstas podrán responder a las necesidades actuales de los clientes, aportar un valor añadido a su gestión y garantizar la inversión de las familias en los programas educativos de carácter nacional e internacional.

Entre otros, Cancelación Freedom de Travelfine cuenta con los siguientes riesgos cubiertos:

La anulación del viaje ocasionada por diagnóstico confirmado de COVID-19 .

ocasionada por diagnóstico confirmado de . La imposibilidad de viajar por el cierre del espacio aéreo o de fronteras, así como de consulados o embajadas y por la suspensión de visados .

o de fronteras, así como de o embajadas y por la suspensión de . La anulación de contratos de trabajo, provocada por la pandemia de COVID-19 , por parte de la empresa en destino.

de trabajo, provocada por la pandemia de , por parte de la empresa en destino. El hecho de no poder viajar por el cambio en las fechas del curso académico, exámenes o prácticas curriculares. Además, los gastos cubiertos por Cancelación Freedom recogen otros aspectos, como las tasas de inmigración, las del programa o las de la embajada, así como las pruebas médicas obligatorias o los costes de la tramitación del visado. Así pues, Cancelación Freedom se presenta como una ventaja competitiva para las empresas que dispongan de este seguro.

Antonio Platero y Carlos Prieto, CEOs de Travelfine, explican que “a través de la innovadora solución aseguradora que aporta Cancelación Freedom, estas empresas podrán garantizar a sus clientes la devolución total del coste de los programas contratados, en caso de no poder viajar por alguno de los motivos definidos en las condiciones de la póliza”.

Por otra parte, como indica Prieto, Cancelación Freedom les permitiría a estas empresas “posicionarse frente a sus competidores, impulsar sus ventas y aumentar su cuota de mercado al generar un alto nivel de confianza entre sus clientes”.

Debido a la situación de incertidumbre actual generada por la COVID-19, señala Platero, “es previsible que los usuarios se decanten por aquellas empresas que, además de prestar servicios de calidad, ofrezcan mejores políticas de cancelación”.

Vídeos

Travelfine Cancelación Freedom



