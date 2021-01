Nace Naturasor, la primera industria global y 100% nacional de cannabis terapéutico Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 16:07 h (CET) Soria Natural, un referente en el sector de la medicina natural, junto a Hemp Farms The Vault, especialista mundial en el cultivo de cannabis, y el Grupo Pitma, expertos en el desarrollo de negocio, han unido sus fuerzas para crear Laboratorios Naturasor, una empresa con capital 100% español Soria Natural, un referente en el sector de la medicina natural, junto a Hemp Farms The Vault, especialista mundial en el cultivo de cannabis, y el Grupo Pitma, expertos en el desarrollo de negocio, han unido sus fuerzas para crear Laboratorios Naturasor, una empresa con capital 100% español que se posiciona como la primera industria del cannabis de uso médico verticalmente integrada, de la semilla al medicamento.

Naturasor trabaja en tres líneas de negocio: el cultivo del cannabis, la venta de extractos de cannabis para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, y la fabricación y distribución de productos farmacéuticos bajo marca propia. Esta nueva empresa española busca liderar un mercado emergente, el de la medicina elaborada a base de cannabis.

Naturasor, que ya ha comenzado su actividad en España a través de experiencias piloto en cada una de las fases del ciclo industrial (desde el cultivo hasta la producción, pasando por la fase de laboratorio y estudios clínicos), prevé iniciar la comercialización de sus primeros productos durante el segundo trimestre de 2021.

La empresa tiene filial en México, participa en Colombia en una sociedad con todas las autorizaciones para el para el cultivo y la comercialización de cannabis medicinal, y próximamente desembarcará en Brasil, Nueva Zelanda y Tailandia. Naturasor nace como un proyecto con aspiraciones a liderar el sector en mercados internacionales, siempre bajo los más estrictos controles de seguridad sanitaria, apostando por altos niveles de calidad y sostenibilidad y siguiendo un modelo basado en la economía circular y responsabilidad social.

Sector con futuro

La llegada de Naturasor al sector de la medicina natural se produce en un momento en el que el uso terapéutico del cannabis gana adeptos, tanto en la comunidad científica como entre el público en general, a la vez que los diferentes gobiernos y autoridades sanitarias aprueban su uso para tal fin. El cannabis para uso médico posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas, ansiolíticas y neuroprotectoras, entre otras. Su extracción y posterior transformación permite su uso en seres humanos a través de diferentes formatos. Se calcula que el mercado del cannabis medicinal mundial podría representar más de 8.500 millones de euros para 2024, de los que 1.700 millones corresponderían a Europa. Naturasor nace, por tanto, con el objetivo de poner la primera piedra de este sector en auge en España, lo que supondrá un revulsivo en la economía y empleo de las áreas en las que opera.

