La Fundación ICO convoca 25 becas para estudiar economía y mandarín en China Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 15:23 h (CET) Las ayudas, que forman parte del programa ‘Becas Chinas 2021-2022, se concederán siguiendo los criterios de capacidad, mérito e igualdad. La convocatoria está sujeta a las recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19 La Fundación ICO convoca el Programa de ‘Becas China’ para el curso 2021-2022. Un programa formativo que consiste en cursar un año académico en una universidad pequinesa, donde los becados estudiarán chino mandarín y otras materias relativas a la sociedad y economía del país.

Se concederán hasta 25 becas siguiendo un procedimiento de concurrencia competitiva en función de los méritos académicos y profesionales de los aspirantes, respetando los criterios generales de transparencia e igualdad de condiciones.

Las becas cubren la matrícula universitaria, el alojamiento - dentro o fuera del campus, el traslado desde España, una asignación de 4.600 euros para gastos personales y un seguro de asistencia en viaje.

Para solicitar estas becas es necesario, entre otros requisitos, haber finalizado los estudios superiores, poseer un nivel de inglés equivalente, como mínimo, a un B2 en el Marco Común Europeo de Referencia, acreditar conocimientos previos de chino mandarín, así como una experiencia profesional mínima de un año. En la actualidad, la Fundación ICO tiene convenios con la Beijing University, la University of International Business and Economics y la Beijing Normal University, todas ellas centros de gran prestigio.

En el actual contexto provocado por la pandemia de COVID19, la Fundación ICO estará en todo momento pendiente de la situación sanitaria internacional, así como de las recomendaciones de las autoridades chinas y españolas y podrá, en caso de ser necesario y siempre respetando las Bases Reguladoras de la convocatoria, modificar los aspectos de la ayuda que fuera preciso para anteponer la salvaguarda de la salud de los beneficiarios y cumplir las normas de los distintos estados.

El Programa de ‘Becas China’ nació en el año 2003 con el objetivo de facilitar a profesionales españoles y extranjeros residentes en España un acercamiento a China, que favorezca las relaciones económicas entre ambos países. A lo largo de los años, se ha formado un cuadro de profesionales altamente cualificados capaz de trabajar en pro de las relaciones sino-españolas y de afianzar los lazos empresariales y sociales entre ambos países.

Este programa es una buena oportunidad para profundizar en el conocimiento de una de las economías más potentes del mundo y obtener una experiencia vital incomparable.

La convocatoria se abrirá una vez se publique el anuncio en el BOE, en los próximos días. Puede accederse a información más detallada sobre el contenido específico del Programa Becas-China en la web de la Fundación ICO: https://www.fundacionico.es/internacional-formacion/programa-fundacion-ico-becas-china/.

Una vez evaluadas las candidaturas y publicada la lista de admitidos al proceso de selección, el Consejo Asesor de Becas, un órgano formado por profesionales ajenos a la Fundación ICO, colaborará en la valoración y puntuación de las candidaturas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.