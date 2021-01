Certezas y dudas sobre la demanda de vehículos eléctricos en Europa Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 13:24 h (CET) En éstos momentos la colaboración de dos prestigiosos científicos e investigadores seniors de la India pertenecientes a la junta científica Asesora del Neutrino Energy Group están trabajando codo a codo en el desarrollo integral del proyecto PI como un nuevo y revolucionario tipo de vehículo eléctrico Mientras el mercado de movilidad eléctrica sigue creciendo a buen ritmo en el mercado europeo aún teniendo en cuenta un 2020 azotado por la pandemia del corona virus, el crecimiento de la demanda de autos eléctricos sigue aumentando a ritmo sostenido. Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros de todo tipo cerraron un 2020 con un total de 35045 unidades vendidas lo que supone un incremento del 44 % más respecto al año anterior. Según datos de la Asociación Empresarial para el desarrollo de la Movilidad Eléctrica.

Las matriculaciones de autos eléctricos puros está fuertemente condicionada debido a la necesidad de cumplir con las metas de la Comisión Europea que obligan a las empresas automotrices a que desde el 2020 estas se vean en el compromiso de cumplir con el mix de matriculaciones medias por fabricante para no superar los 95 gramos de CO2 por kilómetro.

Siguiendo las premisas con un mercado "cero emisiones" los datos de las cámaras de control pertinentes muestran una notable evolución de los híbridos enchufables, así el ejercicio del año 2020 cerró con un incremento del 216% hasta situarse en las 23587 unidades matriculadas, de las cuales 9 de 10 unidades fueron automóviles turismo.

En este plan de descarbonización necesariamente tiene que estar equiparado con un acompañamiento acorde al crecimiento del parque automotriz eléctrico en creciente expansión.

La pregunta sería que soluciones dar al usuario de este tipo de movilidad. Porque se tiene en cuenta que en el 2021 las matriculaciones de autos eléctricos se situarán en torno a las 70000 unidades, en el 2023 las previsiones son de unos 250000 autos eléctricos y cinco millones para el 2030. Entonces el análisis que se deben plantear desde los Estados miembros es como brindar una red de carga que abastezca este crecimiento para estar a la altura de las necesidades de un parque automotor tan enorme.

Mientras tanto en el NEUTRINO ENERGY GROUP con sede en Alemania de la mano del prestigioso Doctor Bharat Bhanudas Kale originario de la ciudad de Pune perteneciente al estado Indio de Maharashtra hay grandes avances respecto a una nueva y revolucionaria tecnología basada principalmente en la energía de Neutrinos, para crear una movilidad sostenible con el nuevo automóvil PI.

Se trata de un excepcional desarrollo basado en la tecnología neutrinovoltaica, mediante la cual capturando Neutrinos con una carrocería y chasis hecha en su totalidad en grafeno dopado fibra de carbono y nano materiales de alta tecnología que permite recoger la energía disponible de los NEUTRINOS que constantemente y en cantidad infinita están presentes en el planeta para mediante vibraciones subatómicas convierten el paso de los NEUTRINOS por sus celdas especiales y son convertidas en electricidad mediante unos conversores de alta densidad similares a transformadores eléctricos, éstos a su vez se acumulan en supercondensadores y baterías de estado sólido de última tecnología para generar el movimiento de las ruedas motrices del automóvil PI.

El concepto PI representa por tal una nueva revolución en el campo de la movilidad eléctrica sostenible, ya que el automóvil recoge la energía del medio ambiente y su entorno y por lo tanto no necesita recargarse en ninguna estación de carga de ningún tipo.

Es por tanto una solución integral al problema de la movilidad mediante el uso combustibles fósiles, incluso mucho más beneficiosa que el uso de automóviles eléctricos, ya que como se puede observar los automóviles eléctricos necesitan sí o sí de la generación de electricidad para poder funcionar y a su vez la energía eléctrica necesita de componentes contaminantes para ser producida.

En la actualidad el proceso de diseño del chasis portante de las baterías de estado sólido con estructura de celdas de grafeno, más su carrocería están en pleno desarrollo utilizando lo más sofisticados metamateriales, los cuales tienen características propias y propiedades únicas que no poseen otros materiales naturales existentes hasta hoy. Por lo tanto estos revolucionarios materiales son los elementos ideales para la construcción del proyecto PI, ya que son asombrosamente innovadores, energéticamente en extremo eficientes y totalmente sostenibles.

Según el Doctor Holger Thorsten Shubart CEO del Neutrino Energy Group, está totalmente convencido de que la colaboración estrecha y gracias a la capacidad y experiencia del doctor Bharat Kale la industria automotriz mundial podrá obtener un nuevo concepto en el campo de la electromovilidad totalmente inaudito hasta el momento. Automáticamente surge la pregunta vertida en declaraciones del doctor Shubart, para qué sostener e invertir en una enorme red de estaciones de carga cuando se tiene la posibilidad de conducir un automóvil que no precisa de ninguna estación de carga para circular infinitamente.

El NEUTRINO ENERGY GROUP tiene la respuesta dentro de sus instalaciones con el proyecto PI y está avanzando hacia el futuro poniendo fin al uso de combustibles fósiles para la movilidad de los vehículos entre miles de aplicaciones nuevas que permitirán un nuevo standard en la vida de el planeta. Con el aprovechamiento de la energía de Neutrinos en las más diversas aplicaciones se podrá utilizar y aprovechar esta tecnología de acuerdo a las necesidades de los usuarios de todo el espectro de la vida cotidiana donde se necesita energía eléctrica para el funcionamiento de los cientos de aparatos que el ser humano necesita a diario.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

