La Fundación Damm reafirma su apuesta por el deporte base con la construcción de una nueva ciudad deportiva

miércoles, 13 de enero de 2021, 13:11 h (CET) El complejo deportivo, de 30.000 metros cuadrados, se inaugurará a principios de 2023. El CF Damm, los trabajadores y trabajadoras de la compañía, y sus familiares serán los principales beneficiarios de las instalaciones En el marco de su apuesta por el deporte base como herramienta para fomentar la actividad física, los hábitos saludables y algunos valores de la práctica deportiva “como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto”, según palabras de su presidente, Demetrio Carceller Arce, la Fundación Damm ha anunciado la adquisición de los terrenos para construir una ciudad deportiva en Barcelona.

“Considerado una referencia a nivel estatal que acoge cada año a más de 250 jóvenes, que se forman a través del deporte”, el Club de Fútbol Damm será el principal beneficiario de este nuevo complejo deportivo de 30.000 metros cuadrados, que estará ubicado en el antiguo Golf Montjuïc, en unos terrenos hasta ahora propiedad del Club Natació Montjuïc.

Los trabajadores y trabajadoras de Damm, así como sus familiares, también podrán disfrutar de estas instalaciones, cuya inauguración está prevista a principios de 2023, y que contarán con dos campos de Fútbol 11 –uno de los cuales se podrá dividir en dos campos de Fútbol 7– y dos edificios que acogerán las oficinas y los servicios médicos del Club, así como un gimnasio, vestuarios, un área de restauración de 100m2, y una sala de estudios. De este modo, la Fundación Damm refuerza el compromiso por “la formación deportiva y humana a través de la práctica del fútbol”, según Carceller Arce.

Una ciudad deportiva sostenible y autosuficiente

El diseño del nuevo complejo deportivo de la Fundación Damm se ha planteado con el objetivo de integrar las instalaciones en el paisaje de la montaña de Montjuïc, consiguiendo una ciudad deportiva adecuada a las necesidades actuales y libre de emisiones de CO2. El nuevo complejo se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de conseguir unas instalaciones Nearly Zero Energy Building (NZEB) y energéticamente autosuficientes.

Para hacerlo posible, se han previsto instalaciones y equipos de producción de última generación que, por su eficiencia y alto rendimiento, minimizarán el consumo energético del centro. Un consumo que será 100% eléctrico y que se nutrirá de una instalación de placas fotovoltaicas. Además, con tal de optimizar el consumo de agua, se prevé la instalación de un depósito para almacenar el agua de la lluvia, la cual se utilizará para el riego y el mantenimiento de los campos de fútbol y de los espacios del entorno de los edificios. Todo ello con el objetivo de conseguir unas instalaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

El Club de Fútbol y la Fundación Damm

Sesenta y seis años después de su fundación, cuando un grupo de trabajadores de Damm decidieron crear un club de fútbol para educar a la juventud del barrio donde hoy se sitúa la Antigua Fábrica de Estrella Damm de Barcelona, la voluntad del CF Damm sigue siendo la misma: formar jóvenes jugadores y jugadoras. Por sus filas han pasado futbolistas que a fecha de hoy están compitiendo en la élite mundial como Gerard Moreno, Carles Pérez, David López, Aleix Vidal, Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Carlos Clerc, Edu Expósito y Keita Baldé, entre otros.

Por su parte, la Fundación Damm, presidida por Demetrio Carceller Arce, vertebra y difunde las múltiples acciones de mecenazgo y filantropía llevadas a cabo por Damm para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, a través del desarrollo social, deportivo y cultural. En 2019 la Fundación ha contado con un presupuesto de cerca de 4 millones de euros, y cuenta con acuerdos de colaboración con más de 88 entidades sociales, educativas y deportivas.

