DHL Express fortalece su red mundial de aviación con la compra de ocho aviones de carga Boeing 777

miércoles, 13 de enero de 2021, 12:07 h (CET) La división Express del Grupo Deutsche Post DHL realiza esta inversión para lograr un crecimiento continuo de los envíos transfronterizos urgentes. La modernización de la flota con aviones de alta eficiencia contribuye a la Estrategia 2025 y los objetivos de sostenibilidad. Boeing y DHL Express han acordado, además, la opción de comprar cuatro aviones de carga adicionales DHL Express, el principal proveedor de servicios express del mundo y Boeing han anunciado que la compañía de logística global ha realizado un pedido de ocho nuevos cargueros Boeing 777. Esta inversión supone un paso más en la expansión de la red aérea intercontinental de DHL Express para satisfacer la demanda de los clientes, en los mercados internacionales de rápido crecimiento del transporte urgente. Las primeras entregas están programadas para 2022.

"Aunque la actual crisis sanitaria ha provocado que se produzca una pausa en varias áreas de nuestra vida, el comercio mundial no se ha detenido", dice John Pearson, CEO de DHL Express. "Impulsado por la globalización, la digitalización y la demanda sin precedentes de nuestros clientes durante la reciente temporada alta, nuestro volumen de comercio electrónico global creció más de un 40 por ciento en el cuarto trimestre. Con el pedido de ocho nuevos aviones cargueros de fuselaje ancho, subrayamos nuestra convicción de que el comercio electrónico es una megatendencia duradera. Por eso decidimos actuar pronto y comenzar el 2021 con esta inversión de cara a nuestro futuro".

El carguero bimotor más grande y potente del mundo, el B777, apoya el crecimiento de la compañía, al mismo tiempo que proporciona una fiabilidad excepcional. Además, el avión contribuye a los objetivos de sostenibilidad, debido a su tecnología de ahorro de combustible que reduce las emisiones de CO2 en un 18 por ciento en comparación con el B747-400.

"Una red de aviación altamente eficiente y fiable es clave para nuestras capacidades de servicio que permiten el crecimiento futuro", dice Travis Cobb, EVP Red Global de Operaciones y Aviación de DHL Express. "Nos comprometemos a proporcionar la más alta calidad y servicios eficientes a nuestros clientes en los tiempos de tránsito más rápidos posibles. Al mismo tiempo, también nos comprometemos a reducir nuestras emisiones de carbono, modernizando nuestra flota con el tipo de avión más eficiente disponible en la industria. El Boeing 777 encaja bien en nuestra red intercontinental y complementa perfectamente nuestro objetivo de sostenibilidad de lograr cero emisiones netas para 2050".

El Boeing 777 es el carguero bimotor más grande, de mayor alcance y más competente del mundo, con un alcance de 9.200 km (4.970 millas náuticas) y puede transportar una carga útil máxima de 102.010 kg (224.900 libras). Esto permite a DHL Express hacer menos paradas y reducir las tasas de aterrizaje asociadas en las rutas de larga distancia, consiguiendo el menor coste de viaje de cualquier carguero de gran tamaño.

"DHL opera una poderosa red internacional que ha aprovechado el alcance y la eficiencia del Boeing 777 durante más de una década. Nos sentimos honrados de que DHL esté haciendo otro pedido importante para que el B777 pueda hacer crecer su negocio y alimentar su fuerte compromiso de conectar y mejorar vidas a través de operaciones sostenibles. Esto es especialmente cierto hoy en día dado el papel crítico que juega DHL en la distribución de las vacunas contra la Covid-19 y en la satisfacción de la creciente demanda de carga express", dice Ihssane Mounir, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing de The Boeing Company.

Antes de este nuevo pedido, DHL Express ya había recibido los primeros diez nuevos aviones B777F como parte de un pedido original de 14 aviones hechos en 2018. Estas entregas puntuales aseguraron que DHL pudiera acomodar la demanda sin precedentes de los clientes durante la temporada alta de envíos del año pasado.

La previsión de Carga Aérea Mundial 2020 de Boeing augura un aumento significativo de la demanda de cargueros nuevos y convertidos, con un crecimiento de la flota de más del 60% en los próximos 20 años. Esto se refleja en la creciente demanda de envíos transfronterizos con tiempo definido, que DHL Express está experimentando. Por esta razón, ambas empresas también han acordado opciones y derechos de compra de cuatro aviones adicionales.

Con este paso, DHL Express subraya su compromiso, a largo plazo, como facilitador del comercio en todo el mundo. La compañía opera con más de 260 aviones dedicados, con 17 aerolíneas asociadas con más de 600 vuelos diarios, a través de 220 países.

