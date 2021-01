Women in Agribusiness presenta WIA Europe: un nuevo portal y espacio de encuentro para profesionales Comunicae

miércoles, 13 de enero de 2021, 10:48 h (CET) Tras el éxito de la temporada de eventos virtuales de Women in Agribusiness (WIA) de 2020, la firma estadounidense HighQuest Group presenta su programación para 2021, que inaugurará con el congreso virtual de la cumbre europea de Women in Agribusiness, programado para los días 8, 9 y 10 de marzo de este año El congreso, que se desarrollará de forma virtual durante tres días, contará con las conferencias en directo de un elenco conformado por ponentes excepcionales. En el evento, se reanudará el debate en torno al sector agroindustrial, presente durante todo el año entre la comunidad de Women in Agribusiness (WIA), a la que ya se han unido miles de personas y que no para de crecer cada día. La cumbre incluirá dos recorridos virtuales y una plataforma integrada, que ofrece un portal de información y redes, y pondrá en contacto a ponentes y asistentes de distintos países.

La programación incluye debates acerca de cómo conseguir que la producción agrícola europea sea más sostenible, las oportunidades en torno a los alimentos vegetales y los desafíos y el potencial de la cadena de suministro, así como un taller especial de dos horas sobre la creación de contactos estratégicos. Entre los ponentes, figuran Jaine Chisholm Caunt, directora general de GAFTA; Geraldine Kutas, directora general en European Crop Protection Association; y Dorothy Dalton, directora ejecutiva de 3Plus International Ltd. El plazo de inscripción ya está abierto y, si desea obtener más información acerca del ciclo de conferencias del congreso, puede echar un vistazo al contenido de la edición estadounidense del evento celebrada en 2020.

"Si algo hemos aprendido en 2020 es que estar conectados es clave para el crecimiento de las empresas", comenta Joy O’Shaughnessy, directora del evento y directora de operaciones de HighQuest Group, la empresa matriz de Women in Agribusiness. "Incluso en un año marcado por la incertidumbre, hemos mantenido nuestro compromiso por brindar oportunidades para establecer redes que fortalezcan a las empresas y que permitan su expansión, así como por facilitar la información y los conocimientos necesarios para que estas se posicionen de forma destacada, y nos complace seguir prestando nuestros servicios a la comunidad de WIA", añade O’Shaughnessy.

En la misma línea, WIA ha anunciado el inicio de sus encuentros europeos para 2021.Los encuentros de WIA permiten disfrutar de una noche colaborativa en un entorno cómodo desde casa y crear nuevos contactos y relaciones comerciales al mismo tiempo. La inscripción es gratuita para los miembros de WIA (10 dólares estadounidenses para invitados externos) y se realiza a través del siguiente sitio web: womeninag.com/membership.

Encuentro virtual de WIA de 2021 – Europa

- Jueves, 14 de enero – 18:00 horas CET

- Jueves, 11 de febrero – 18:00 horas CET

La oportunidad ideal

En consonancia con su objetivo de ampliar los horizontes del sector agrícola, Women in Agribusiness ha creado la plataforma WIA Career Connector. Con el fin de asociar el talento con las oportunidades profesionales correspondientes, el sitio web, que consta de varios niveles, ofrece oportunidades tanto para los empleadores como para los solicitantes de empleo.A través del sitio (careers.womeninag.com), se pueden publicar nuevas ofertas de empleo, explorar ofertas destacadas, realizar búsquedas por candidato y recibir ayuda para la elaboración del currículum o la preparación de entrevistas de trabajo, entre otros servicios. Las mayores empresas agroalimentarias de todo el mundo ya usan WIA Career Connector, y sus contenidos estarán disponibles de forma gratuita para la comunidad de WIA, que reúne a más de diez mil miembros.

Visitar womeninag.com para programar su incorporación a la creciente comunidad de WIA en 2021.También puede visitarnos a través de @Womeninagri, Facebook y LinkedIn.

La mujer en el sector de la agroindustria

La cumbre anual de Women in Agribusiness de Estados Unidos, que comenzó en 2012, es conocida por su poder de convocatoria, ya que reúne cada año cerca de 1000 mujeres con cargos de responsabilidad en el sector agroindustrial del país. El 30 % de ellas ostenta cargos directivos y ejecutivos, y un 25 % participa en las tareas de gestión del sector. En Europa, el debut del evento fue en febrero de 2015 en España, con la cumbre europea Women in Agribusiness celebrada en Barcelona. El acontecimiento fue elogiado por una de las ejecutivas asistentes, que lo describió como "un evento que busca aportar soluciones y que da a conocer las tendencias del mercado, centrado exclusivamente en el papel de la mujer en el sector de la agricultura".

Las iniciativas de WIA son cada vez más e incluyen la posibilidad de inscribirse como miembro en la página WIA Membership, el premio a la excelencia WIA Demeter, becas para estudiantes y el blog WIA Today. Obtenga más información en womeninag.com.

Contacto:

Michelle Pelletier Marshall

Gestora sénior y directora editorial de Relaciones Públicas y Medios

10 South Main Street, Suite 209

Topsfield, Mass. 01983 EE. UU

mmarshall@highquestgroup.com

+1.978.790.0565

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.