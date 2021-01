L'Oréal automatiza su centro de investigación capilar con las aplicaciones colaborativas de OnRobot Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 17:56 h (CET) El grupo industrial francés L'Oréal, especializado en productos cosméticos y ahora líder mundial en la industria cosmética, ha automatizado su centro de investigación capilar con las aplicaciones de robótica colaborativa de OnRobot El grupo industrial francés L'Oréal, especializado en productos cosméticos y ahora líder mundial en la industria cosmética, ha automatizado su centro de investigación capilar con las aplicaciones de robótica colaborativa de OnRobot. En 2012, la marca abrió en Saint-Ouen (Francia) el mayor centro de investigación capilar del mundo. Cerca de 500 investigadores trabajan en tres plantas, formulando nuevos champús, tratamientos, productos de styling y tintes basados en los avances científicos y en los tipos de cabello. Desarrollan, crean y vigilan de cerca las necesidades y tendencias de belleza de los consumidores.

Para mantenerse a la vanguardia de la innovación en el sector, L'Oréal necesitaba nuevas tecnologías de automatización, modelización y evaluación en sus laboratorios. El objetivo, ahorrar tiempo (acelerando el ciclo de desarrollo del producto, pero también reduciendo el tiempo que emplean técnicos e ingenieros en cada tarea), evitar tareas repetitivas y recopilar datos útiles.

“En nuestro departamento MTI (Métodos y Técnicas de Innovación) recogemos datos sobre el rendimiento y la composición de los productos. Esto nos permite mejorar la calidad de nuestras gamas e innovar constantemente. Nuestro objetivo es mejorar nuestras operaciones de producción y seguir desarrollando nuestras capacidades de prueba de productos", comenta Jérémy Baronnier, Director de Desarrollo de Proyectos de L'Oréal.

Dentro de este innovador centro de investigación, L'Oréal ha desplegado nuevas tecnologías de automatización, modelización y evaluación sensorial integrando aplicaciones y soluciones robóticas de OnRobot, la compañía líder mundial en soluciones para aplicaciones colaborativas.

Aplicaciones robóticas ágiles, flexibles y multitarea

Jérémy Baronnier apunta que la compañía “ha estado trabajando en la robotización de tareas durante unos 10 años, pero es la primera vez que instalamos aplicaciones colaborativas en nuestra infraestructura. Naturalmente elegimos las aplicaciones de OnRobot, en particular sus pinzas RG6 y RG2-FT. Necesitamos un sistema ágil y flexible. Instalando soluciones colaborativas podemos afrontar nuevos retos de forma mucho más fácil, rápida y eficiente”.

La pinza RG6 ofrece una flexibilidad óptima para evaluar los peinados, gracias al tamaño de la pinza y a su mayor agilidad para cambiar los test rápidamente. En cuanto a la evaluación de la espuma, la capacidad de detección de la pinza RG2-FT permite un mejor control de la fuerza de aplicación, a lo que se le suma su firmeza a la hora de manipular objetos.

Un cobot puede utilizarse para diferentes tareas y, dependiendo de las necesidades del laboratorio y de las capacidades de las pinzas OnRobot, L'Oréal puede realizar mediciones precisas, como por ejemplo para el control del espacio, la fuerza y la manipulación en 3D. Con una sola pinza es posible multiplicar el número de tareas realizadas. Además, es posible configurar aproximadamente 100 movimientos e instalar hasta 3 o 4 programas diferentes sin necesidad de reconfiguración.

“Gracias al Quick Changer, podemos cambiar fácilmente de una pinza a otra sin perder tiempo. Las principales ventajas de las soluciones OnRobot son la facilidad de uso, la flexibilidad y el rendimiento de las pinzas”, asegura Jeremy Baronnier. “Podemos acelerar nuestro ritmo de innovación sin tener que cambiar toda nuestra infraestructura. OnRobot nos permite tanto anticiparnos a nuestras necesidades como recoger información precisa sobre la evaluación de los robots, todo ello a un coste menor”.

Integración gradual en entornos de trabajo

La transición a las nuevas herramientas de robótica colaborativa ha sido gradual y muy bien recibida por todos los empleados. A diferencia de la instalación masiva de plataformas robóticas, los cobots complementan el trabajo realizado por los operarios y no sólo alivian a los empleados de tareas tediosas, sino que también les permiten asignarles tareas de mayor valor.

La integración de aplicaciones colaborativas ha permitido a L'Oréal mejorar el bienestar de sus empleados, liberándolos de tareas difíciles y asignándoles tareas más gratificantes. Los costes asociados a los cambios de infraestructura han dado lugar en última instancia a un ahorro de varias decenas de miles de euros. Por último, se ha mejorado el rendimiento en múltiples facetas, aumentando la facilidad de uso y mejorando la productividad de todos los operarios gracias a unidades de medición precisas: “Hoy en día, podemos ejecutar 175 fórmulas por semana (7 horas, 5 días). Y el día de mañana podremos ejecutar 504 fórmulas por semana (24 horas, 7 días)”, afirma Rémi Bonafos, director de Métodos y Técnicas de Innovación Capilar de L’Oréal.

Desde la implantación de las aplicaciones de OnRobot en el laboratorio de investigación de L'Oréal, varios departamentos más han mostrado interés por estas nuevas herramientas, así como su deseo de adoptar nuevas perspectivas. Hoy en día, los sistemas OnRobot están instalados en todos los laboratorios capilares de L'Oréal en toda Francia y pronto podrían extenderse a nivel internacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas L'Oréal automatiza su centro de investigación capilar con las aplicaciones colaborativas de OnRobot 13 personas con discapacidad han prestado su imagen y testimonio al calendario 2021 de la Fundación Adecco 5 razones por las que la vivienda de obra nueva está de moda, según Instituto de Valoraciones La renovación del mobiliario, uno de los propósitos de año nuevo más frecuentes, destaca CholloMueble Uponor nombra a Sergio Ruiz como Commercial Sales Manager para Iberia