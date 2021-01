Bajo la metáfora de "El color del empleo", el almanaque refleja la marca tan significativa que el trabajo imprime en las personas con discapacidad, tiñendo su vida de esperanza y constituyendo el mejor salvoconducto para escapar de la pobreza y exclusión social Tras el año más gris de los últimos tiempos, arranca 2021, un ejercicio marcado por la incertidumbre que amenaza con seguir arrastrando a la pobreza y a la exclusión social a las personas que ya encontraban dificultades antes de la pandemia, como es el caso de aquéllas con discapacidad.

Durante el año 2020, la contratación de las personas con discapacidad se ha desplomado en torno a un 29% y las previsiones para 2021 son muy inciertas: “el comportamiento de las contrataciones durante este ejercicio va a depender mucho del compromiso de las empresas y de las Administraciones Públicas con el reto de no dejar atrás a las personas con discapacidad, siendo el empleo la respuesta integral, y más certera, para que sean independientes y lleven una vida digna y normalizada”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

En este contexto, 13 personas con discapacidad han prestado su imagen y testimonio al calendario 2021 de la Fundación Adecco, para recordar que solo el empleo podrá salvarles de la exclusión en el año 2021.

Precisamente bajo la metáfora de “El color del empleo”, el almanaque refleja la marca tan significativa que el trabajo imprime en las personas con discapacidad, tiñendo su vida de esperanza y constituyendo el mejor salvoconducto para escapar de la pobreza y de la exclusión social. El tono escogido para dar color a las páginas ha sido el azul turquesa, debido a todo lo que representa: la turquesa es uno de los amuletos más antiguos para muchas civilizaciones y simboliza la prosperidad y la buena fortuna, asociándose a estabilidad, salud o curación, atributos que adquieren un valor muy destacado en esta coyuntura. Se trata, además, del color corporativo de la marca Adecco, que se alinea con todos estos valores y encarna la misión de su Fundación.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “en tiempos convulsos no podemos permitir que las personas con discapacidad sean los grandes olvidados. Este calendario es mucho más que una agenda cronológica: representa una oportunidad de recordarnos, mes a mes, el indiscutible papel que las empresas, poderes públicos y sociedad civil desempeñamos a la hora de impulsar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, aportando luz a su vida y garantizando que no se convierten en dobles víctimas de esta crisis”.

De este modo, durante los 12 meses del año, los protagonistas recuerdan que el empleo no es un fin en sí mismo, sino un medio que representa, según ellos mismos, “el lugar en el que se sienten útiles”, “la oportunidad para sentirse más vivo” y, en definitiva, “la mejor demostración de igualdad social”.

Testimonios de esperanza para dar color a un año gris

El año que acaba de comenzar es sin duda el de la incertidumbre, pero no por ello el de la desesperanza. Así lo han querido reflejar los protagonistas del calendario “El color del empleo” quienes, brocha en mano, han simbolizado que con actitud positiva y energía se puede iluminar hasta la más profunda oscuridad. Cada mes contiene el testimonio y retrato artístico de una persona con discapacidad que, día a día, lucha por su dignidad a través del empleo.



Las 13 historias dejan una lección de vida que desmonta prejuicios e invita a la reflexión. La portada está protagonizada por María Petit, embajadora con discapacidad visual de la Fundación Adecco que, durante el pasado año, superó grandes retos como subir a la cima de los Pirineos, a pesar de las grandes dificultades. Otro de los protagonistas es Edu Carrera, esquiador profesional y emprendedor con discapacidad física, también embajador de la Fundación Adecco. En sus jornadas de sensibilización, Edu pone en valor la resiliencia y la superación como sus grandes motores de vida. Junto a ellos, otros rostros ilustran las páginas del calendario: Paz, Jessica, Serge, Jorge, Asunción, Silvia, Lucas, Johanna, Alejandro, Jorge y José Antonio, quienes con sus historias reales, encarnan la importancia del empleo para las personas con discapacidad y el color que aporta a su vida: normalización, igualdad, autonomía, realización personal, dignidad, etc.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de 33 empresas que apoyan el proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha destacado que el compromiso de las empresas es el pilar básico para detener la expansión de la pobreza y la exclusión en la era COVID-19. “Es ahora cuando los engranajes de las estrategias de diversidad de las empresas deben demostrar su solidez y cristalizar en iniciativas prácticas que impulsen verdaderamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es el momento de demostrar que valores como la empatía, la colaboración o la diversidad pesan mucho más que la incertidumbre y son la máxima garantía para fortalecer la cohesión social a través de un tejido empresarial más resiliente”.

El calendario y los testimonios completos de los protagonistas están disponibles en el siguiente enlace: www.fundacionadecco.org/calendario/

