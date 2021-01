Hoteles Servigroup lanza su nueva web corporativa diseñada a la medida del cliente Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 16:32 h (CET) Diseño moderno, ágil e intuitivo acorde a la nueva imagen corporativa de la cadena estrenada en 2020 Servigroup ha comenzado 2021 con el lanzamiento de una nueva página web corporativa tras la migración de su plataforma de E-commerce y como culmen del ambicioso proyecto de reposicionamiento de imagen que la cadena hotelera ha llevado a cabo durante el último año.

El diseño del nuevo sitio web de Hoteles Servigroup ha situado al cliente, con sus deseos y necesidades, en el centro de cada nueva implementación con el objetivo de ofrecerle una navegación más sencilla, rápida e intuitiva, mejorando los tiempos de carga en cada página y maximizando el confort y la eficacia en el proceso de reserva. Para ello el nuevo site de Servigroup es capaz de optimizar su visualización en todos los navegadores y adaptarse a cualquier dispositivo. Una cualidad absolutamente imprescindible para la cadena ya que un 60% de las sesiones web se registran desde teléfonos móviles.

A la hora de realizar cualquier búsqueda, la nueva página web incluye la opción “calendario flexible” que permite al cliente descubrir las mejores ofertas dentro de un rango de fechas o encontrar alternativas según sus preferencias en caso de que su opción inicial ya no presente disponibilidad. La implementación de esta herramienta responde a los nuevos hábitos de búsqueda del cliente a la hora de reservar su estancia.

Enfoque customer centric: mejorar la experiencia del usuario antes, durante y después de la estancia.

Además de mejorar la funcionalidad y el diseño de la web, Servigroup ha querido dotarla de nuevos servicios y contenidos segmentados según el tipo de cliente para así enriquecer la experiencia de cada usuario ofreciéndole exactamente la información que prefiere según su perfil optimizando los resultados del sistema Business Intelligence (BI) de sus hoteles.

La cadena hotelera decana de Benidorm, nacida hace más de 50 años y que hoy cuenta con 19 hoteles y 5000 habitaciones, es consciente de cuánto ha evolucionado la demanda en los últimos años y la necesidad de incorporar nuevos servicios que hasta hace poco no eran habituales en el sector.

De esta manera, con la nueva web, Servigroup consolida el servicio de check-in online anticipado para los clientes, que podrán acceder directamente a sus habitaciones a la llegada al hotel y amplía su catálogo de servicios hacia el concepto one stop shop permitiéndole así reservar junto a su estancia el viaje en avión o el transfer desde el aeropuerto o estación directamente al hotel. Este nuevo servicio responde de un modo especial a la demanda del turista británico que podrá fácilmente reservar su viaje al completo con la garantía de la asistencia del equipo de Servigroup en colaboración con Destinia.

Más allá del turismo de sol y playa tradicional: unas vacaciones diferentes para cada viajero.

Otra de las actuaciones de la cadena en su nueva página web ha sido la apuesta por visibilizar el potencial de los destinos en los que se encuentran sus hoteles, poniendo al alcance del cliente completas e innovadoras guías de viaje con multitud de propuestas personalizadas a cada tipo de viajero en función de su destino, hotel, estancia, intereses, etc. como complemento al sol y playa tradicional.

Además de propuestas adaptadas a sus gustos, los clientes podrán crear su propio usuario y acceder a través del teléfono u ordenador, a todo tipo de información referente a sus reservas vigentes o pasadas en tiempo real, pudiendo realizar trámites relacionados con sus estancias online. Una opción muy valorada por el cliente habitual de Servigroup que podrá consultar en todo momento su histórico de reservas a cualquiera de los hoteles de la cadena.

En esta temporada tan atípica marcada por el Covid-19, la maquinaria de Hoteles Servigroup no ha dejado de trabajar en ningún momento para ofrecer siempre el mejor servicio al cliente con la calidad que caracteriza al grupo. La nueva página web ha sido desarrollada junto a GNA Hotels Solutions como partner tecnológico aportando su amplia experiencia en implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras en más de 40 empresas hoteleras dentro y fuera de España.

