OK Mobility Group adquiere la empresa francesa MC Automobiles

martes, 12 de enero de 2021, 16:35 h (CET) El grupo empresarial especializado en movilidad global dará continuidad a la actividad que lleva a cabo MCA, uno de los cinco principales distribuidores B2B de vehículos seminuevos de Francia OK Mobility Group, grupo empresarial especializado en movilidad global, pisa el acelerador en su plan de expansión M&A y adquiere la empresa francesa MC Automobiles, una de las cinco principales compañías dedicadas a la venta de vehículos seminuevos a mayoristas en Francia.

La estrecha relación comercial que OK Mobility Group y MC Automobiles han mantenido durante más de 12 años ha permitido llevar a cabo esta adquisición. De esta manera, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility Group, asume con responsabilidad la misión de dar continuidad a las actividades de MC Automobiles, velando por el crecimiento de la compañía francesa y respetando los valores y fundamentos que han llevado a MCA a posicionarse, durante 30 años, entre las cinco empresas líderes en la venta B2B en Francia; alcanzando los 4.000 vehículos vendidos anualmente y habiendo facturado más de 50 millones de euros en el ejercicio 2020.

“Esta adquisición no supone un cambio de estrategia en la distribución de nuestros VO, ni por parte de OK ni de MCA, sino que se trata de un movimiento natural con el que buscamos seguir persiguiendo la eficiencia y establecer sinergias”. En este sentido, Ktiri afirma que “ni vamos a modificar nuestra política comercial ni vamos a cambiar de clientes. Todo lo contrario. El equipo de MCA, muy familiarizado tanto comercialmente como administrativamente con las ventas B2B, así como sus dos centros logísticos ubicados en Cahors, al sur de Francia, y Criel, al norte, se convierten en activos valiosos que nos permitirán acercarnos todavía más a nuestros clientes y darles un mejor servicio”.

Por su parte, Marc Carlin, fundador de MC Automobiles continuará, a sus 60 años, vinculado a la empresa como Gerente. Carlin asegura sentirse orgulloso de que la empresa que fundó sea adquirida por “uno de los principales grupos de movilidad europeos”. “Tras 30 años al frente de la compañía estoy encantado de pasar el testigo a la empresa de movilidad con mayor proyección de Europa. Se trata de una gran oportunidad tanto para MCA como para sus empleados, clientes y proveedores”, añade Carlin.

Con esta adquisición, OK Mobility Group da un paso más en la integración de su modelo de negocio a través de la consolidación de su canal de venta de VO en Europa.

Una operación histórica para el grupo, ya que se trata de la primera adquisición que OK Mobility Group lleva a cabo dentro de su amplia estrategia global de crecimiento trazada en 2020, la cual prevé, de la mano del banco suizo UBS, explorar minuciosamente distintas alternativas estratégicas para impulsar el desarrollo futuro del negocio.

