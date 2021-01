Más de la mitad de los españoles se muestran receptivos a incorporar una dieta de origen vegetal en su día a día Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 13:43 h (CET) Según el estudio de la empresa One Poll realizado para Herbalife Nutrition entre 28.000 personas de 30 países entre finales de septiembre e inicios de octubre, más de la mitad de los españoles se muestra receptivo a adoptar alternativas a alimentos de origen animal. El 39 % de los españoles cree que existe un estigma en torno a ser vegetariano o vegano El 57% de los españoles se ha vuelto más abierto a la idea de incorporar alimentos vegetales y alternativas a los de origen animal en su dieta. De hecho, un 39 % asegura querer incorporar más proteínas de origen vegetal a su dieta, pero no sabe por dónde empezar. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio realizado entre finales de septiembre e inicios de octubre por One Poll para Herbalife Nutrition, en el que se analizaron perfiles alimentarios de 28 mil ciudadanos de más de 30 países.

A pesar de ser más flexibles hacia este tipo de dietas, el 39% de los encuestados cree que todavía existe un estigma en torno a ser vegetariano o vegano y solo el 10% piensa que a lo largo de su vida la mayoría de las personas consumirán una dieta basada en plantas y productos vegetales.

Menos consumo de carne, menos gases de efecto invernadero

Preguntados por los beneficios ambientales de implementar dietas vegetales o vegetarianas, más del 50% de los españoles (51%) destaca que comer menos carne genera menos emisiones de gases de efecto invernadero, un 39% cree que se producen menos emisiones de gas metano, 4 de cada 10 (42%) apunta a que hay menos deforestación (para dejar espacio al ganado y a los pastos), un 29% indica que la huella hídrica es más pequeña, y un 37% señala que existe una reducción de la contaminación del agua (por los desechos animales que ingresan al agua). Solo un 14% de los encuestados no cree que reducir el consumo de carne tenga beneficios ambientales.

Suplementos de proteínas, consumo más extendido entre mujeres

Los suplementos para aumentar la ingesta de proteínas son una opción para el 27% de los encuestados, quienes afirmar recurrir a su consumo a menudo, y para el 23%, que lo hace a veces.

Al contrario que la tendencia en el resto del mundo, en Europa y, concretamente, en España son las mujeres las que, además de mostrarse más proclives a adoptar dietas vegetales, también muestran un consumo más frecuente de suplementos de proteínas que los hombres, con respecto al año pasado. Un 29% de las encuestadas afirma recurrir a estos suplementos a menudo, mientras que un 18% y un 11% lo realiza a veces y siempre, respectivamente.

