Cuatro tendencias para aumentar la productividad y confort de los empleados en la era post COVID-19

La vuelta de los trabajadores a sus oficinas tras la pandemia es un proceso que, tanto los responsables de recursos humanos como los gerentes de los edificios, tienen que manejar de la mejor manera posible para mantener la productividad y hacer sentir cómodos a los ocupantes de los edificios.

Ahora más que nunca, los edificios tienen que ser algo más que un mero espacio de trabajo. Los SmartBuildings se han convertido en aspectos clave para atraer talento, motivar a los trabajadores y reducir costes innecesarios. Según el estudio Ethonomics: Designing For The Principles Of The Modern Workplace, Teknon destaca que para conseguir el perfecto espacio de trabajo es necesaria la “creación de ambientes integrados con la tecnología que estimulen a los trabajadores”.



Los edificios inteligentes mejoran la experiencia de sus ocupantes y crean lugares de trabajo más atractivos y deseables. Para lograr este objetivo, la conectividad es fundamental. Los sistemas en los edificios deben comunicarse y cooperar para ser efectivos y permitir que los edificios se conviertan en espacios dinámicos para los trabajadores.



Como consecuencia de esta tendencia, expertos de Johnson Controls Building Technologies & Solutions han identificado cuatro claves en Smart Buildings que van a marcar la reincorporación de los empleados a las oficinas:



Protección y salud

En el momento actual que vivimos, que el edificio tenga soluciones frente al Covid-19 es un aspecto esencial para el buen funcionamiento de las oficinas y para volver a trabajar de la manera más segura y eficiente posible.



En el caso de que una persona sea positiva, existen sistemas que puede rastrear retroactivamente el contacto (tanto person-to-person como person-to-space) para brindar apoyo casi inmediato a los equipos de Recursos Humanos, PRL y Servicios Generales para contactar con los trabajadores en riesgo, ocuparse de las áreas potencialmente afectadas y tomar medidas preventivas para minimizar la propagación.



El rastreo de contactos, además, brinda tranquilidad a los empleados en caso de que alguien haya dado positivo.



Otra clave va a ser la capacidad de controlar el distanciamiento social en tiempo real mediante soluciones que alerten en caso de infracción o cuando los ocupantes estén demasiado cerca o los espacios estén demasiado llenos, lo que permitirá extraer informes extensos y cambios de comportamiento en tiempo real para evitar la propagación de infecciones.



Comunicación y experiencias mejoradas

Proporcionar mejores herramientas de comunicación a los trabajadores a través de apps móviles puede ayudar a involucrar a los empleados y ocupantes al proporcionar actualizaciones sobre espacios compartidos, nuevas políticas, orientación para evitar áreas concurridas y detalles de seguridad, acceso telefónico, respuesta SOS, soporte de horarios rotativos, certificación de salud y opciones de autoinforme entre otros.



Espacios más dinámicos que maximicen el confort

Los edificios inteligentes cuentan con una serie de ventajas que hacen del lugar un espacio más dinámico y provechoso. Desde el mobiliario conectado para mejorar posturas, al control integrado de la luz y calefacción, calidad del aire y la implementación de una app móvil para que los usuarios del edificio puedan reservar salas de reuniones, ubicar compañeros y agendar citas.



Un ejemplo sería la aplicación móvil OpenBlue de Jonhson Controls, que permite observar mapas en vivo del estado de higienización, datos de ocupación y recomendaciones para moverse por el edificio de manera segura con el fin de maximizar y monitorear el uso de los diversos espacios. El sistema se integra a la perfección con los sistemas de gestión de edificios existentes para respaldar actividades como la visualización de puestos de trabajo individuales con indicación del estado de desinfección.



Ahorro energético y mejora del aire interior

Actualmente los edificios consumen el 47% de la energía en el mundo, por lo que mejorar tanto el ahorro de energía como la calidad del aire interior es sin duda, uno de los retos que tienen los responsables de recursos humanos para garantizar la salud de los empleados.



Actualmente existen sistemas que permiten optimizar el sistema de HVAC del edificio con datos e inteligencia artificial, logrando ahorros de costes desde el 20%.