Todavía es temprano para que amanezca… Un relato de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 12 de enero de 2021, 10:51 h (CET) Seguirá robando en las calles de Pertiuwert de Karachek…



Aún se mueven las serpientes en las sombras más oscuras, y dentro de algunos edificios arruinados de los pueblos deshabitados de Burrinell. Aún mi vida está atada a mi incansable presente, y sin pasado ni futuro me muevo día a día, propios e impropios segundos, que me dominan, esperando la muerte, que vendrá, pero que deberé evitar, porque sobrevivir será mi triunfo. Quise a Bertito, siempre querré a Pochito y a Pedrito, pero mi futuro estará donde marquen las estrellas, no puedo desprenderme de ellas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Todavía es temprano para que amanezca… Un relato de Aurora Peregrina Varela Populismos Trump-Maduro, Iglesias-Sánchez En Venezuela, no parece que Maduro y los que le rodean salgan de una forma de hacer que es conocida Vulgar maniobra de ETA ETA siempre claudicó ante el Defensor del Pueblo, porque éste exigía en todo momento jugar con las cartas boca arriba Inmobiliarias eclesiales >”Seguid…la santidad sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12: 14) Un año que promete Madrid pasa a ser Moscú como paso previo al establecimiento de la Duma, la destilería Smirnoff, y un gulag en Prado del Rey