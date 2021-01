Air4seniors, la start-up creada por seniors para seniors Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 09:07 h (CET) Air4seniors es la primera plataforma de comercio electrónico que cree en la intermediación digital y la potencia del colectivo senior para ayudarse mutuamente y crea un lugar de apoyo y encuentro para todos ellos Air4seniors surge de la necesidad y oportunidad de incluir a un colectivo a veces olvidado por la sociedad dentro de los canales digitales, los seniors, personas con gran energía y salud para las que la tecnología ya no supone un desafío.

Guillermo de Barnola y José Ramón Cos, dos seniors conscientes de esta situación decidieron implicarse y darles a los seniors un mejor lugar dentro del mundo digital. De ahí surge air4seniors, el canal líder creado para ayudar a personas de 50 años para arriba a encontrar los productos y servicios más adecuados para ellos a precios preferentes, interactuar con otros seniors y vivir la experiencia de ser los protagonistas.

Air4seniors nace con una misión, crear el primer lugar de apoyo y encuentro seguro para la comunidad senior, una donde puedan obtener e intercambiar información útil y de interés en tantos ámbitos como intereses tengan los seniors.

La visión de air4seniors es brindar una selección de los mejores productos y servicios específicos a condiciones preferentes teniendo en cuenta íntegramente las preferencias de su comunidad. Salud, bienestar, asesoramiento legal, ocio, etc. Son algunas de las categorías que componen la amplia gama de productos y servicios que ofrecen, siempre a precios especiales para todos aquellos seniors que se registren de manera gratuita en la web.

Con esta filosofía, air4seniors ha logrado en poco tiempo crear una comunidad comprometida de 20.000 seguidores en Facebook que ya comparten consejos sobre cómo mantenerse saludable, recomendaciones de ocio, noticias que les afectan y más.

También es importante para air4seniors el valor social. Cuenta con unos valores que se reflejan en su compromiso ¿Con qué objetivo? Luchar por la inclusividad social de este grupo en la sociedad ¿Cómo? Difundiendo información práctica y de utilidad que ayuda a mejorar la calidad de vida de los seniors en diferentes ámbitos de su vida y difundiendo y apoyando proyectos sociales dirigido a ellos.

Para finalizar, air4seniors ha desarrollado cuidadosamente un potente ecosistema de alianzas y está siempre abierto a crear sinergias con otras empresas que quieran apoyar el colectivo, ya sea para ampliar su cartera de productos y servicios o generar relaciones con terceros siempre que estos ayuden, apoyen o realicen algún servicio dirigido hacia la comunidad senior.

Información adicional y de contacto: https://air4seniors.com/

Para más información, contactar con:

Ana González – Responsable de Marketing y comunicación

agonzalez@air4seniors.com

Administración: admin@air4seniors.com

