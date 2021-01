Director11 firma un acuerdo para la digitalización del fútbol del Club Atlético Nacional de Medellín Comunicae

lunes, 11 de enero de 2021, 14:11 h (CET) La compañía acaba de firmar un acuerdo de 3 años para convertirse en la herramienta tecnológica para la digitalización de la gestión del club colombiano en todas sus categorías Director11 (www.director11.com), la startup tecnológica especializada en la digitalización del fútbol profesional, acaba de firmar un acuerdo de colaboración para los próximos 3 años en los que se convierte en el Saas oficial para digitalizar la gestión del equipo de fútbol de primera división Atlético Nacional de Medellín de Colombia.

La empresa española se convierte así en la tecnológica pionera en la digitalización del fútbol profesional en el país latinoamericano, donde espera continuar con su expansión en otros equipos de fútbol del país y del resto del continente.

La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización en el fútbol profesional internacional. La necesidad de controlar y gestionar las diferentes áreas de los clubes de fútbol a distancia hace que en los últimos meses haya aumentado el interés por conocer las soluciones que lo permitan.

Director11 es una plataforma digital de gestión deportiva que en la actualidad ya utilizan más de 20 equipos de fútbol a nivel nacional e internacional. La clave del éxito además de la propia gestión deportiva integral en formato online, está en la capacidad de personalizar a medida cada aplicación.

Sergio Casalins CEO de Director explica, “2020 a pesar de haber sido un año de crisis, se ha convertido en el año de la digitalización. Los equipos de fútbol se han dado cuenta de la importancia de utilizar la tecnología en la propia gestión del club. Si bien una de las claves en esta época está siendo la digitalización de cara a la relación con el fan, también ha cobrado una gran importancia su aplicación para el seguimiento interno del propio club”.

Latinoamérica es un mercado propicio para el crecimiento de Director11 ya que actualmente se encuentra en pleno crecimiento y la tecnología española es muy bien acogida por su experiencia previa en equipos de primer nivel como el Valencia, Villarreal, Betis, Mónaco, Olympique de Marsella, el Real Zaragoza, Deportivo Alavés o el Chivas de Guadalajara entre muchos otros reconocidos.

Desde la compañía explican que los equipos de fútbol profesionales se han dado cuenta de la importancia que tiene la parte de la gestión en el crecimiento del club: el seguimiento de pautas a los jugadores, la gestión de las dietas, seguimiento del estado de la salud etc.

La pandemia ha complicado todas estas tareas que en muchos casos puntuales se deben hacer a distancia. Hacer seguimiento de manera no presencial como impone la pandemia, y poder explotar esta información resulta hoy crítico para cualquier club profesional.

Adaptando la tecnología a Colombia

Parte del éxito de la tecnología desarrollada por Director11 reside en la capacidad de la compañía en personalizar y adaptar su propia plataforma a las necesidades concretas de cada uno de los equipos de fútbol con los que trabaja.

Para aterrizar en Colombia, la startup ha debido adaptarse a la normativa local en la que por ley, todos los equipos de la liga deben comunicar y compartir con el Estado en tiempo real el estado de cada uno de sus jugadores.

“Los equipos de fútbol están obligados a compartir información relativa al estado de salud de los jugadores. Nuestro equipo técnico trabaja para adaptar la plataforma a lo que marcan los organismos oficiales, ayudando a que el club pueda cumplir con la normativa de una forma sencilla y ordenada”, explica el CEO de Director11.

La compañía española ha sabido posicionarse como un referente a la vanguardia de la digitalización del sector fútbol para así ofrecer un completo programa de gestión deportiva para clubes de primer nivel.

La compañía española continúa la internacionalización de su herramienta tecnológica y ya se están cerrando nuevos acuerdos con clubes que ven necesidad en digitalizar su gestión.

