Los videoblogs empresariales, cómo llevar a cabo una buena campaña sin perder la inversión

En los últimos 10 años, las redes sociales se afianzaron como un medio de entretenimiento e información para todos. Por ello, desde las grandes empresas hasta los emprendimientos personales, toman en cuenta estas plataformas en el diseño de sus estrategias de marketing. Poco a poco las campañas publicitarias han mutado del papel y la TV a las pantallas de los smartphones. Hoy el consumo se lleva a cabo en gran medida de forma digital.



Dentro de este mundo, el contenido audiovisual tiene especial relevancia. Los videos publicitarios y demostrativos son recursos de suma utilidad para captar posibles clientes. Un sondeo reciente de HubSpot señala que más del 80% de marcas actuales emplean el llamado video marketing. Este no es otra cosa que una rama del marketing digital que se vale de audiovisuales.



El editor de video deben ser entonces práctico y completo a la vez, manejado por personas creativas. Y es que estos softwares se han hecho imprescindibles a la hora de vender y promocionar en la web. Pasos a seguir para aprovechar al máximo la inversión en una campaña de video marketing Es enorme el impacto potencial del material audiovisual que llega a través de redes sociales a posibles compradores. No es de extrañar que muchas empresas inviertan grandes sumas de dinero buscando elaborar una publicidad memorable.



Los pasos esenciales son los mismos si no cuentas con un abultado presupuesto, ya sea que recién empieces con una marca personal o quieras darle vuelo a algún negocio. Se trata de dar notoriedad a tus productos o servicios, aprovechando al máximo los recursos que tienes a la mano.



Planteamiento de ideas y metas Es prácticamente imposible conseguir el éxito en cualquier ámbito si no se tiene una idea clara de lo que se quiere lograr. Esto vale también para el video marketing. ¿Cuáles son mis objetivos con este video o serie de videos? ¿Presentar mi marca? ¿Anunciar ofertas? ¿Demostrar cómo se usa un producto? ¿Incrementar la interacción en una o en distintas redes sociales? En cada caso particular habrá diferencias en cuanto a guion, estética, formato, herramientas a emplear, etiquetas, etc.



Es válido tomar inspiración de otras marcas o creadores de contenido, así como en el cine o la cultura pop. Pero lo más importante es comunicar de forma efectiva lo que se tiene para ofrecer.



Segmentación del mercado y definición del target A la hora de promocionarse, no siempre más es mejor. Esto puede resultar contradictorio, sí. Y es que, para muchos, el objetivo en redes sociales es elevar el número de followers y likes. Pero hay que saber que más seguidores no siempre equivale a más ventas.



Al diseñar una publicidad se debe pensar de antemano a quienes va dirigida principalmente. Hay productos que todos consumimos de alguna forma, como artículos de limpieza para el hogar. En teoría todos habitamos un espacio y deseamos que esté en buenas condiciones. Sin embargo, los productos de limpieza pueden no interesar a un público infantil/adolescente, por lo que no sería efectivo dirigir la publicidad en esa dirección.



Estudiar el mercado y definir un público objetivo, es esencial en la mercadotecnia. Realmente ayuda a realizar mejores campañas y a darles visibilidad en los espacios adecuados.



Conocimiento y escogencia de las plataformas de difusión

Al segmentar el mercado también toca decidir cuál será el canal más propicio para la difusión. Las redes sociales más populares actualmente son YouTube, Instagram, Tik Tok, Twitter, Facebook, etc. Cada una de ellas con determinadas características, que atraen a cierto público.



Tik Tok, por ejemplo, es una plataforma digital recurrente de la generación Z, los nacidos a partir de finales de los 90’s. Esto no quiere decir que sea exclusiva de esta población, pero es visitada mayormente por un público joven. Instagram, por su parte, ofrece diversos formatos y se busca la navegación entre ellos. Los videos de YouTube generan tráfico orgánico entre plataformas. Estos conocimientos permiten crear alternativas de videos para cada una de ellas, descartar algunas y quedarse con las que mejor funcionen a la campaña.



Diseño de la publicidad

Especialistas en marketing digital y community managers concuerdan en que un buen video atrapa al espectador en los primeros 5 segundos. Estos instantes iniciales funcionan para llamar la atención de quienes hacen scrolling. Se puede apelar a diversas estrategias para lograrlo: con intriga, con una estética innovadora, mostrando el capital humano de la marca, con frases impactantes… Es recomendable que los videos con voz incluyan también texto o subtítulos, ya que muchas personas navegan en redes sociales sin sonido activado.



De igual manera, hay que cuidar la producción, así no se cuente con un gran presupuesto. Los videos demostrativos deben estar bien iluminados, con imágenes nítidas.



Selección y uso de un buen editor de videos Un editor de videos es la herramienta clave para incursionar en el marketing digital. En el presente no es necesario siquiera descargarlos, pues existen excelentes opciones en modalidad online.



Si te molesta la publicidad constante y deseas más funciones, es aconsejable que elijas un editor de videos pago. De cualquier manera, muchos de ellos tienen versiones de prueba gratuitas con algunas limitantes. Tal es el caso de Cipchamp, un software de edición con todo lo necesario para iniciarse en los social videos.



Algunas características esenciales de un buen editor de videos para marketing digital son: - Fácil uso y software intuitivo, que recuerde las preferencias del usuario. - Diversidad de funciones, plantillas, efectos. - Integración de recursos externos: fuentes, imágenes, GIF. - Exportación de archivos directamente a redes sociales. - Diversidad de formatos de salida para contenido multimedia en alta calidad, al menos 480p. - Autoguardado del proyecto en caso de desconexión.



Además de otras facilidades a preferencia del usuario y según requerimientos de cada proyecto. Toma tiempo aprender a dominar los softwares para explotar sus características. Quien edita debe tener práctica y desarrollar la creatividad, de nada vale un editor de videos excelente en manos toscas o inexpertas.



Publicación y seguimiento Una vez el video esté listo, resta publicarlo y evaluar si se cumplen las metas planteadas al inicio, con miras a hacer ajustes en próximas campañas. Al publicar se incorporan las etiquetas y los links para propiciar navegación entre redes. Se elige, además, el día y la hora más acertada para que salga la campaña.