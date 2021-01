La emergencia climática ha puesto el punto de acción en cómo debemos actuar para salvar esta tierra, o llevarla finalmente al abismo.



La deforestación de bosques, desertización de pulmones verdes, extinción de especies y diezmamiento de otras, desmantelamiento de los "muros" de individuos que configuran en sus espacios libres la ordenada y sana cadena trófica de la vida. Con el maltrato que el humano realiza con los animales (el crimen contra todo lo natural), así han venido las pandemias y todos los demás desastres naturales crecientes que nos asolan.



El uso y exhibición de animales salvajes en espectáculos absurdos y crueles forma parte de lo que está pudriendo este mundo, en lo moral y en lo natural.



Kshamenk es una orca macho, hace 28 años sus carceleros, operarios del Acuario Mundo Marino de Argentina (llamado por los activistas animalistas Mundo Maldito), lo secuestraron de alta mar, junto a sus otros hermanos. La versión que Mundo Marino ha dado durante todos estos años es que dichas orcas vararon cerca de la orilla, heridas, y las salvaron. Todos sabemos que es falso. Además, los acuarios en general con los grandes cetáceos operan así, puede que nazcan nuevos animales cautivos y comienzan inmediatamente a entrenarlos para funciones de payaso ante público de todas las edades, preferentemente niños (lo que aumenta la crueldad de todo), pero la modalidad de obtención de "ejemplares" de uso es raptarlos del mar. De la familia de Kshamenk, sólo sobrevivió él. Una de las orcas fue directamente soltada en alta mar porque los captores pensaban que era demasiado grande y pesada, otra murió camino a Mundo Marino y la tercera nada más llegar, a los pocos días se suicidó golpeándose la cabeza repetidamente contra la pared de hormigón del acuario.



Quedó solo Kshamenk, en ese lugar maldito que sólo le procura tristeza y dolor. Expertos independientes indican que Kshamenk padece una grave depresión, imágenes grabadas desde las alturas reflejan a un animal inmenso en un espacio minúsculo dando vueltas sin cesar, realizando lo que se denomina -enfermedad mental que atormenta a animales reos- estereotipias (actos repetitivos para intentar calmar el gran e incontenible estrés). La orca realiza dos funciones con público al día, pese a encontrarse sumida en un grave trastorno depresivo. Numerosas fundaciones y grupos de conciencia social han pedido la liberación al mar de la orca Kshamenk, a la que se presume todavía posibilidades de sobrevivir en libertad, sin embargo Mundo Marino prosigue con sus shows con animales cautivos, a los que últimamente ha sumado cabras y cerdos, entre otros, animales que entrenan con métodos cruentos (amablemente un animal no realiza acciones repetitivas a voluntad del humano) para lucrarse a costa de ellos, en forma detestable, ruin, inaceptable de todo punto.



Por un mundo distinto, por la libertad, por la salud integral de un vergel inocente que no merece tanta burla y desprecio, y crimen; en una lucha que crece en fuerza por un mañana libre y respetuoso para todos, sobre todo por un mañana posible (hoy por hoy ese mañana no lo es), es que este 9 de enero de 2021 habrá una Gran e incontenible Protesta frente a Mundo Marino.



Más de 120 Ongs, agrupaciones y particulares apoyan el activismo del 9/enero/2021 en Mundo Marino, la hora: las 11: 00 h. El reclamo es por la REHABILITACIÓN y posterior REUBICACIÓN EN SANTUARIOS de los animales cautivos, en situación de esclavitud y explotación. Utilizados para Show circenses desoyendo las diferentes leyes y ordenanzas vigentes que rigen. Hay un link para el evento: https://fb.me/e/3xBY2yBEP.



Desde España apoyamos muchas entidades animalistas y ecologistas, estamos con vosotros, argentinos, tanto de corazón como fácticamente. Desde Liberta os damos soporte, desde Aspac, Anadel, Equinac, Hogar Antiespecista Miguel Quintana y muchos más. ¡Adelante!



Por mi parte sigo cediendo el poema dedicado a Kshamenk, para el activismo por su libertad.



El poema "Kshamenk" pertenece al libro "Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores", Amargord Ediciones, 2020. Es un poema que las y los activistas que activan en los alrededores de Mundo Marino usan mucho en sus protestas. El poema fue grabado con su voz por la actriz de doblaje Nuria Rubio, quien aparece en anuncios televisivos y películas, entre ellas, "Romeo y Julieta", dirigida por Almodóvar. (Se puede ver el vídeo y escuchar la grabación de la voz de Nuria Rubio del poema en youtube, buscando: "Kshamenk, poesía narrada por Nuria Rubio".) KSHAMENK Kshamenk es tanto el ruido que se alza por el mundo para tu liberación y sobre tu dolor que Alfonsina Storni está saliendo del Mar del Plata, ya va por la orilla, para hablar de ti por toda Argentina y hasta los astros.



1 Yo le pregunto a Macri Si de pronto yo lo emparedase en su casa y se viera solo si desearía una Defensa



2 Kshamenk el aullido sordo



Kshamenk la borrasca sin pueblo



Kshamenk Un por qué que recorre la hierba y los países



No existe la humanidad



Acuso a todas las Iglesias timbro el oro bendito de los claveles de los sordos, que esto lo oigan incluso los muertos:



Que Dios está atrapado en una bañera



María Magdalena de las olas y los atardeceres



Kshamenk tu mirada



Kshamenk el pasado



Kshamenk un ramo de flores en la noche la noche



Argentina pobre y triste Kshamenk



Argentina la callada Kshamenk



Argentinos que por las pampas tantos yugos han roto... Kshamenk



Kshamenk asustado y furioso



Obligado a fingir alegría con tu rostro de reo frente a niños en el día



Cuando a veces recuerdas el forzado varamiento que hizo Mundo Marino a ti y a tus tres hermanos, uno tuvo suerte y fue soltado por su gran tamaño, otra orca murió en el trayecto, la tercera se golpeó repetidamente la cabeza contra las paredes del tanque..., cierras tus ojos de zafiro y lloras lágrimas de Atlántico



Yo le escribo esta carta a Argentina



Yo soy sólo un poeta Pero sé todo del mar y conecto con los presos políticos y conecto con los pájaros en jaulas: Buenos Aires no puede convertirse en la segunda Roma secular que mata a lo bello que no comprende



Kshamenk el silencio de los jueces y de los profesores



Kshamenk está nevando fuego en Siria y en Chechenia



A las puertas de Mundo Maldito hay cientos de activistas gritando



Pancartas altísimas con tu imagen de arcángel inmenso



Dalila está entre ellos es una joven firme y dulce como tu corazón.



No nos marcharemos



Por ti

Habla desde Nosotros Somos tus Ojos



Serás libre.



3 Kshamenk girando tú en círculos, loco, en el diminuto tanque, la humanidad no tiene sentido



Kshamenk una gota de esperanza aún en tres toneladas de sangre florecida orca



Kshamenk a veces cuando llueve sientes el olor de tu verdadero hogar



Kshamenk un ramo de lirios en un cementerio Macri, Alfonsina y yo ya estamos a la puerta de tu casa.



Ángel Padilla



[Nota: el actual presidente de Argentina es Alberto Fernández, cuando se escribió el poema era Macri. No importa, bajo todas las presidencias Kshamenk ha sido reo y prosigue...] AGRUPACIONES Y ONGS PARA LA PROTESTA DEL SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 CONTRA LA ESCLAVITUD ANIMAL EN "MUNDO MARINO"



Activistas Animalistas de la Costa, ABPA Bahía Blanca, Adopta Una Vida, Adoptando Amor, Alejandro Ariel Dintino, AMA Amparo Animal Protectora de San Miguel, AMBAHI, Amor Animal Bragado, Amor Can de Funes, ANADEL Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad Angeles Verdes, Animal Libre Argentina, Animal Readers, Animal Rise, Animal Terrae, Animalistas Independientes Bragado, Antiespecistas Zona Sur, APAADE, APACH Asociación Protectora de Animales de Chaco, APAN Salta, APAS Asociación Protectora de Animales del Sur Bahía Blanca APTEHA Asociación Trato Ético Animal de Uruguay, Asociación de Abogados de Buenos Aires Asociación de Abogados de San Martín, ASPAC Somos tu fuerza, Ayudando Animales Humahuaca Jujuy, BioAnimalis (Córdoba), BlueWar Salvemos el mar, Caballos de Quilmes, CAEL, Callejeritos de Dolores, Carlos, Centro de Estudios de Derecho Animal, C'est Assez!, Cierren Mundo Marino, Club de Animales Felices de la Costa, Colectivo Animalista Alza Tu Voz, Corazón Animal de El Volcán, CRREM Nelquihue Centro de Recuperación Equina (Bahía Blanca), Cuatro Patas Bahía Blanca, Cuatro Patas Bariloche, Dansanimalia, Derecho Animal - Facultad de Derecho UBA



Derecho Animal Argentino, Desvío Animal, Dra. Elsa Piratella, Ecosistemáticos, El Arca Animal Partido de Mar Chiquita, El Campito Refugio, El Canto de las Olas, El Paraíso de los Animales El Sueño de Kshamenk, Entidad Merlina de Protección Animal, Equinac.org, Escuadrón Kat Estoy Aquí Mendoza, Festival Mar del Veg, Fuerza Nueva, Fundación Corazón Animal, Fundación El Hogar Animal Sanctuary, G.R.E.I., Galgo Libre CL, Galgo Libre UY, Galgo Livre BR, Gats de Barri, GroupeAnti Captivité, Grupo Académico Universidad Nacional del Sur, Guadalajara Antitaurina, Huellas (Ecuador), Huellitas al Rescate, Huellitas Solidarias, Iuris Civitatis, La Historia Sin Fin (radio), Las Renatas, Liberación de Caballos en Rosario, LIBERTA Animals Have Rights MAPA Movimiento de Ayuda y Protección Animal Bahía Blanca, Mascoteros Bahienses, Moda ATHOS Animal, Movete Argentina, NECA, NO AL ACUARIO, Non a la Captivité, Nuevo Paradigma - Liberación Animal, Organización Vegana Interseccional Autogestionada, Patitas Lomas, Patrimonio Natural, Planeta Consciente, Pollets de la terreta, Por los Animales, PROMAR Asociación en Defensa de la Fauna Marina, PROTE.IN.A. Protección Independiente Animal, Proteccionistas Independientes, Proteccionistas Unidos de San Luis, Proyecto 4 Patas, Proyecto Cetaceo Libre, Proyecto Galgo Argentina, Proyecto Gran Simio Argentina, Punto Vegano, RefugioCan, Reino Animal (MdP), Rescatistas Unidos Zona Oeste, REYPAVH Rescate y Protección Animal en Valle Hermoso A.C., ROSARIO SIN tracción a sangre, S.M.P.A. Sociedad Mendocina Protectora de Animales, Salvemos a Kshamenk, SANSE ANTITAURINO, SER ANIMAL, SIN ESTRIBO, SinZoo, Somos Animales, Somos ANTI Taurinos, STOP FUMIGACIONES, Tous Terriens, Un Amigo en la Familia, Una Vida Mejor, Unidos por la Vida Animal, Unión Protectora de Animales Trenque Lauquen, United for Animals Florida, VA POR SUS DERECHOS (abogados de México), Vanessa Prigollini, Verdad Animal, Viandas Veganas de Raíz, VICTORIA ANIMAL (Ecuador), Vida Mascotera, Voluntariado VOZ ANIMAL, VOZ ANIMAL Bahía Blanca, Women of the World United against ta!!!