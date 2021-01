La inactividad y sedentarismo en la pandemia aumentan la demanda de Gel Sindolor, por FvDirect Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 16:19 h (CET) Los dolores musculares y articulares derivados de la inactividad y el sedentarismo en la pandemia han aumentado la demanda de productos como el Gel Sindolor. FvDirect, distribuidor oficial de productos Sindolor, desvela las claves de este fenómeno El comienzo del 2021 sigue marcado por las medidas preventivas impuestas por las autoridades sanitarias para controlar la propagación del fatídico virus que azota al mundo desde el inicio del año pasado.

De entre estas medidas preventivas, destacan las medidas de restricción de movilidad y confinamiento de la población, medidas que pese a no ser tan drásticas como el confinamiento total que experimentó la población española el pasado año, siguen coadyuvando a un estilo de vida más sedentario, lo que ocasiona en buena parte de la población, y en especial en personas mayores o con patologías previas: dolores musculares y articulares.

Sedentarismo y dolor

La inactividad o ausencia de movimiento repercute negativamente en la salud y el bienestar de las personas, no en vano, el movimiento es una de las funciones principales para las que el cuerpo humano está diseñado, precisando éste de actividad regular para el mantenimiento de la salud.

Son muchas las dolencias directamente relacionadas con el sedentarismo, que incluyen la pérdida de la masa muscular e incluso dolores articulares y musculares. El 20% de la población mundial y más de un tercio de la población española sufren las consecuencias derivadas del sedentarismo. Los síntomas de la inactividad física tienen una especial incidencia en las articulaciones y las rodillas, lo que ocasiona o agrava la sensación de dolor en esa zona.

En los últimos meses, expertos en el alivio sintomático del dolor articular y muscular como FvDirect, han registrado un notable incremento en la demanda de productos como el Gel Sindolor, un gel hecho al 100% con ingredientes naturales, empleado con éxito en el alivio sintomático del dolor.

Gel Sindolor

El efecto frío-calor del Gel Sindolor resulta ideal para la activación de la circulación sanquínea, favoreciendo una pronta recuperación de cualquier dolor esporádico o crónico. Es un producto que calma todo tipo de dolores causados por la artrosis, las torceduras, la artritis, los esguinces y las molestias de espalda, actuando directamente sobre la zona afectada. Los artículos Sindolor coadyuvan a la recuperación de los músculos y articulaciones gracias a los ingredientes activos que consiguen reducir de manera significativa e inmediata el dolor; dejando una agradable sensación de frescor y relax.

Bálsamo natural hecho con ingredientes naturales

El éxito del Gel Sindolor se debe en gran medida a que el producto está elaborado con ingredientes naturales, siendo considerado como un bálsamo natural de gran eficacia.

El gel combina los efectos calmantes y analgésicos de la árnica y el aloe vera, la capacidad hidratante del aceite de oliva, el poder anti-bacteriano del mentol, las propiedades calmantes y relajantes de la camomila, la capacidad de alivio del picor e irritación de la piel del alcanfor y las propiedades antisépticas de la salvia.

'Los largos periodos de inactividad y sedentarismo o las lesiones como los esguinces, torceduras, pueden producir dolor y molestias musculares o articulares, que encuentra alivio casi inmediato con el Gel Sindolor, un remedio natural que puede adquirirse desde su web en distintos formatos. Su mejor publicidad son los usuarios que ya lo han probado' concluyen desde FvDirect.

