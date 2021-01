Las nuevas tendencias de diseño interior para 2021 por PORTAL PINTORES

Los hábitos de vida en el hogar han cambiado mucho, y las consecuencias se sentirán en los próximos meses. ¿Cómo será la casa del 2021? ¿Cuáles serán las tendencias en mobiliario y diseño que acompañarán el próximo año? Las palabras clave serán escape, relajación, intimidad y confort, lo que se conseguirá mediante el uso de colores, la elección de estilo y los accesorios La decoración y las reformas de los hogares este año podrán inspirarse en las siguientes tendencias de diseño interior para el 2021.

Acogedoras como la casa de la abuela

Es la primera de las tendencias de las que se puede hablar y de la que se recomienda tomar nota para las reformas durante este año. Expresa un ideal idílico de vida rural y romántica.

Campos floridos, pasteles caseros, un toque de nostalgia, una imaginería de cuento de hadas que hace escapar de las ansiedades de la vida cotidiana y un ritmo de vida simple y lento: este es el estilo “casa de campo” tipo campiña de la Toscana, que es muy popular en estos meses no sólo en la ropa, sino también en los muebles y el diseño de interiores.

Los tapices, el papel pintado con flores, los muebles de madera de bricolaje y un toque británico crean inmediatamente la atmósfera adecuada. Algunas ideas para decorar en estilo casa de campo son: juegos de porcelana azul y blanca para un té entre unos pocos íntimos, tarros con hierbas aromáticas, colores pastel y marinos, pero también un amplio uso de tela escocesa para el dormitorio y la sala de estar.

Colores 2021

Entre las tendencias de diseño interior de 2021, debe haber un capítulo dedicado a los colores. Las paletas del año que viene comunican serenidad, calma y relajación, pero también alegría y energía: todas las emociones que se siguen necesitando tanto.

Paleta 1: Zona de confort

La paleta de la zona de confort se compone de colores neutros pero cálidos, acogedores y tranquilizadores: beige, gris, gris paloma, moca, camel, crema y marfil. Son colores suaves y sutiles que crean una base calmante y relajante, que puede ser animada por patrones y tonos, alternando sensaciones táctiles entre lo rugoso y lo suave, texturas en telas y madera con vetas visibles.

Paleta 2: Lado brillante

Esta paleta se compone de colores más brillantes, que comunican el optimismo, el deseo de atreverse y la apertura hacia el futuro. Es una paleta más glamurosa que utiliza los contrastes, sin ser nunca demasiado brillante, pero siempre equilibrada: debe transmitir alegría y no agitación.

Esta paleta combina colores cálidos y ricos como el coral y el óxido con el azul y toques de rosa en tonos delicados. Es una paleta juguetona y retro inspirada en los años 70.

Paleta 3: Conexión a tierra

La tercera paleta de colores de tendencia para 2021 también fomenta la calma, literalmente, la paleta natural que evoca la tierra, con sus marrones, terracota y tonos de verde que van desde el limoncillo a los eucaliptos, al verde salvia y a la planta monstera.

Son colores que crean un ambiente tranquilo y relajado que invitan a la tranquilidad y no estar abrumado por el estrés y la ansiedad. Le dan un toque rústico y se combinan con las vetas de la madera, texturas suaves, para crear un ambiente acogedor y confortable.

Materiales naturales y diseño orgánico

El retorno a una dimensión íntima y natural también se expresa en los materiales que estarán de moda para amueblar el hogar en 2021.

El algodón, el lino y la lana son algunas de las telas que se pueden usar para un ambiente cómodo, cálido y ligero. La palabra clave será "capas": un mantel con caminos de mesa, mantas y telas que se superponen en la cama, cojines con cuadros escoceses colocados en el sofá. Importante es entonces la elección de los materiales, preferentemente reciclados o biomateriales.

Los cinco sentidos estarán cada vez más involucrados en el llamado diseño táctil, una experiencia sensorial estimulada por objetos hechos no sólo para ser admirados, sino también para ser tocados, porque son materiales y suaves.

Un interior cada vez más verde

En el último año se ha redescubierto el placer de la vegetación, aumenta el deseo de la protección del medio ambiente y esta será también una de las tendencias de diseño interior del 2021.

Ya sea que se viva en un apartamento con balcón o se tenga un jardín, adoptar pequeñas plantas de interior y aprender un poco de jardinería. Las plantas de interior ayudan a mantener el contacto con la naturaleza incluso en la ciudad, y algunas tienen efectos positivos en el aire de los hogares, porque no sólo son hermosas para mirar y complementar cualquier estilo de decoración, sino que también refrescan, filtran la contaminación y liberan oxígeno.

La jardinería o el cuidado de un pequeño huerto se convierte en una forma de despejar la mente y hacer algo concreto con las manos, estimulando diferentes áreas del cerebro y combatiendo el estrés.

El nuevo minimalismo

El estilo minimalista no conoce ni la edad ni la moda: siempre es tendencia, porque el deseo de eliminar lo superfluo no es sólo una forma de amueblar, sino un estilo de vida. Por ello, el nuevo minimalismo que estará de moda el próximo año no es un estilo desnudo y aséptico, sino que se calienta con la paleta “zona de confort”, pretende crear un oasis de bienestar y tranquilidad, sobre todo cuando se fusiona con otros estilos, como el Feng Shui, el Hygge o el Lagom, que apuntan precisamente al bienestar de la persona a partir de los objetos de los que se rodea.

Más, es más

El deseo de libertad y de expresar la propia personalidad emerge en esta tendencia de decoración para 2021: el retorno al maximalismo. No hay reglas precisas para este estilo, y el único límite es la creatividad. Es un estilo que abunda en decoraciones y no renuncia a los colores fuertes y contrastes.

El maximalismo de la moda de este año vivirá de contaminaciones con otros estilos y comunica un espíritu lúdico y ligero. Aunque es opuesto al estilo minimalista, es otra forma de rodearse de positividad y romper el estrés y la ansiedad.

La inteligencia artificial

El hogar del 2021 será cada vez más un Hogar Inteligente, un lugar donde la tecnología que ayudará a crear los propio oasis de paz.

La automatización del hogar no será un fin en sí mismo, sino que facilitará los gestos cotidianos. La Inteligencia Artificial permitirá crear confort y tranquilidad, gracias a sistemas para ajustar la luz y la temperatura y elegir la música favorita. Gracias a la Inteligencia Artificial se pueden instalar sistemas para mejorar el ahorro de energía del hogar, y también para garantizar la seguridad de la familia y del hogar.

Un hogar que se transforma

En los últimos meses se ha aprendido que el hogar debe ser capaz de transformarse de acuerdo a cómo cambian las reglas que se dan.

Ya no es sólo el lugar donde se cena y se duerme, sino que se convierte en una oficina, una escuela, un centro de bienestar, un gimnasio. Por esta razón, incluso en 2021 las casas tendrán habitaciones que pueden cambiar de uso, y los espacios serán más fluidos, sin divisiones rígidas por el uso.

Por eso se deben adquirir muebles multifuncionales para optimizar el espacio de la casa: mesas de cocina que se convierten en escritorios para trabajar, librerías que actúan como paredes divisorias en espacios abiertos, dormitorios infantiles con muebles que dividen el espacio y crean rincones de estudio para seguir la educación online.