Babalua, ganadora del Premio Agripina en la categoría corporativo Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 13:56 h (CET) La agencia de comunicación Babalua (www.babalua.es) ganó el premio Agripina el Festival Español de Publicidad, Marketing y Comunicación por referencia en la categoría corporativo Un jurado encargado de valorar todas las propuestas premió la mejor producción audiovisual que refleje el mensaje de la empresa anunciante desde un punto de vista editorial. En la edición 2020, la ganadora ha sido Babalua, por su spot de “Planet Drinks” realizado para AUARA durante el pasado 2019.

La Agencia de comunicación ha recibido el premio, al igual que el resto de galardonados, en una ceremonia que tuvo lugar de manera virtual. “Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes” es el principal lema del equipo Babalua, quiénes se definen como una agencia estratégica que “transforma ideas en emociones” y que cuenta hoy en día con Endesa, DHL, Parques Reunidos o FIESTA entre su amplia cartera de clientes.

Como cada año desde 2011, esta celebración buscó incentivar y galardonar la creatividad publicitaria a través de la difusión de distintas campañas o estrategias de marketing, publicidad y comunicación provenientes de medios de comunicación, agencias de publicidad, estudiantes, personas independientes, profesionales del sector o productoras, entre otros.

Dentro de estos premios, existen distintas categorías a través de las cuales se visibiliza el talento y la creatividad de todas las piezas que finalmente resultan ser seleccionadas además de reflejar la relevancia de comunicar de manera única y diferente dentro de cualquier empresa o negocio. En concreto, treinta y cinco categorías entre las que destacan algunas como: Institucional, radio, turismo, packaging, editorial, fotografía publicitaria, realidad aumentada, animación digital o corporativo.

Domingo Montaño, Profesor de diseño gráfico y publicidad; Miriam López, Co-CEO & New Business Director en grupo WDi; Idamor Fernández, Consultor en creatividad y estrategia de marca; Carmen Vargas, Responsable de comunicación, eventos e iniciativas en el hub de innovación everis Living Lab; Carlos Pion, Consultor en posicionamiento e identidad y de marca y Conchita Endrino, Productora y socia de Dex Media Producciones, conformaron el jurado en la X edición de estos premios. Además, Estrella Galicia, Unicaja Banco o Andalucía bugaloo studio son algunos de los colaboradores que apoyan Premios Agripina en la actualidad.

La próxima edición de Premios Agripina tendrá lugar el jueves 25 de noviembre de 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.