Los vehículos propulsados por energías alternativas superaron el 20% en el renting en 2020 Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 13:39 h (CET) El sector del renting no ha sido ajeno a la pandemia, que llevó las matriculaciones hasta mínimos en marzo y abril. Ya a finales de 2020 el sector da signos de recuperación, con datos cercanos a los de 2019. En 2021 Renting Finders pronostica una recuperación, que pueda devolver al sector a las cifras pre-pandemia o incluso mejorarlas Como para todos los sectores de la economía, 2020 ha sido un año complicado para el renting. El confinamiento en primavera paralizó casi por completo las contrataciones. En el segundo trimestre del año el descenso de matriculaciones fue del 65%, pero tras ese trimestre los descensos respecto al año anterior se suavizaron hasta el 5% y el 12% en el tercer y cuarto trimestre, lo que puede adelantar la vuelta a los datos de 2019 este nuevo año. El peso del renting sobre las matriculaciones totales de vehículos en España ha crecido ligeramente, hasta el 20,35%.

Más allá de las turbulencias provocadas por el coronavirus, Volkswagen ha sido un año más el fabricante líder en matriculaciones de vehículos de renting. Peugeot repite en segunda posición, mientras que en la tercera se instala BMW. En un contexto de bajadas de matriculaciones generalizadas, las marcas de lujo son las mejores paradas en 2020: además de la escalada de BMW, Audi pasa de ser el séptimo al cuarto fabricante en el sector del renting, mientras que Mercedes entra en el top 10.

Tampoco hay variaciones en el modelo más matriculado en renting. Los SUV siguen de moda y la prueba de ello es que el vehículo de renting más contratado vuelve a ser el Nissan Qashqai. La Citroën Berlingo asciende una posición para ser el segundo modelo más demandado, mientras que el Seat León cierra el podio.

Por tipo de propulsión, el diésel sigue siendo el combustible más presente en los vehículos de renting. A pesar de ello, el renting está contribuyendo en gran medida a la transición ecológica del parque de automóviles en España. Los vehículos propulsados por energías alternativas suponen ya un 20,95% del total de coches matriculados, cuando en 2019 representaban un 11,98%. Entre esos vehículos los más habituales son los híbridos, claramente impulsados por las ayudas para su compra y por los beneficios que aporta contar con una etiqueta medioambiental ECO.

El renting de particulares, cada día más fácil

El renting siempre ha estado asociado a empresas y profesionales, pero cada vez son más los particulares que acceden a un vehículo mediante esta vía. Así lo asegura Arturo Álvarez, co-fundador de Renting Finders: “el 80% de nuestros clientes son particulares, que tienen los SUV compactos como vehículos preferidos”. La demostración de ello es que el coche más demandado y contratado en esta empresa ha sido el Peugeot 2008.

Una de las razones que está provocando que cada vez más particulares opten por el renting es el hecho de que cada vez más empresas permiten una contratación rápida. Sin desplazamientos, ni aportar documentación financiera, las principales empresas del sector permiten a día de hoy hacerse con un vehículo de renting en un proceso online que no excede los cinco minutos.

Las previsiones de Renting Finders para 2021 son positivas. “Tras haber triplicado nuestro volumen de negocio en 2020 a pesar de la difícil situación que atraviesa la sociedad, esperamos un año favorable, con un crecimiento sostenido de la demanda por parte de los particulares”, asegura Álvarez.

