¿Cuáles serán las tendencias en decoración para el 2021? por DECORAN

viernes, 8 de enero de 2021, 13:45 h (CET) Este nuevo año puede ser un buen momento para cambiar la decoración de los hogares. ¿Qué colores harán que los interiores latan de nuevo? ¿Qué estilos y modelos se verán bien en el hogar? ¿Qué tendencias serán las que predominen este año? Hay multitud de pintores en Madrid a los que se puede consultar, si se busca orientación, ya que pueden ofrecer respuestas a las preguntas que se plantean sobre las tendencias sobre decoración y pintura para este nuevo año.

Finalmente, ¿Qué estilos de decoración destacarán en el 2021?

Una decoración que transporta a otro lugar

Si algo se puede constatar del pasado año es que se ha pasado mucho tiempo en casa y en este momento se necesita tomar un poco de aire fresco. Esto se refleja en los programas y las tendencias sobre decoración de interior de los hogares.

En este momento están empezando a ganar terreno las exóticas tendencias decorativas que tienen el mérito de calentar la atmósfera y estimular el espíritu. Hay algo en común para todas ellas: la exuberante jungla con sus animales de colores, el espíritu aventurero con muebles de ratán y objetos decorativos inspirados en los viajes, o la estética bereber con sus alfombras y cojines con pompones. Para poder componer una propia decoración exótica, la fórmula es simple: centrarse en lo natural: materiales, colores, patrones, en 2021 se reconectará con la naturaleza.

Una decoración minimalista

La decoración de los interiores es a menudo un reflejo de los cambios que se producen en la sociedad. Si la tendencia del "más y más" ha estado claramente a la cabeza desde hace mucho tiempo, hoy parece necesario hacer espacio para el "menos pero mejor".

¿Por qué llenar los ambientes con muebles u objetos innecesarios que terminan acumulando polvo? En 2021 se abandonarán las baratijas superfluas en favor de las plantas, las hermosas flores secas o los adornos significativos, los objetos ornamentales harán sentirse más cómodo. Se esconderá todo lo que no es útil en la vida diaria y se buscarán muebles prácticos. La idea es mantener sólo lo esencial y dejar un espacio libre para sentirse más Zen.

Ya nacida hace unos años, la tendencia Japandi parece estar en el primer escalón del podio en esta búsqueda de "menos es más". Muebles de líneas puras, colores naturales combinados con el negro y motivos gráficos para crear una decoración sencilla.

Decoración que resaltan la naturaleza

Este año, los materiales naturales estarán particularmente en primer plano. Un retorno a la naturaleza que es bueno para los interiores, pero también tranquilizador para las personas. Los tejidos naturales, con tonos cálidos y relajantes son ideales para crear una decoración imbuida de serenidad y autenticidad.

¿Por qué optar por los sintéticos cuando se puede contar con ropa de cama, cortinas, alfombras y muebles hechos de materiales naturales? Por ejemplo algodón, lino, junco, ratán, madera, yute, etc.

Entre las nuevas tendencias de 2021 están las fundas de edredón de gasa de algodón, suave y esponjosa con una hermosa textura similar al lino. Sublime, especialmente en ambientes un poco "retro".

¿Cuáles son los colores para el 2021?

Tonos beige

¿Cuáles son los colores de pintura correctos para el hogar? no es sorprendente que el beige y especialmente el tono de tierra arcillosa fuera elegido como el color del año 2021. Un símbolo de calma, serenidad, simplicidad y armonía, es todo lo que se necesita en este momento para recargar las baterías. Y no se trata de complicarse la vida, este color natural se adapta a todas las decoraciones y se puede combinar con todos los demás colores.

Verde caqui

Un verde suave como una nota vegetal de amarillo para dar calor, no es de extrañar que el verde caqui sea unánime en 2021. Un verdadero paspartú, puede ser exhibido en las paredes de la casa o se puede optar por un toque en el dormitorio o en el salón, gracias a la decoración textil. Unos pocos cojines verde caqui en el sofá y una bonita funda de edredón caqui serán suficientes para modernizar una habitación.

El verde caqui se mezcla maravillosamente con maderas claras con reflejos de miel, para un aspecto más chic, el negro será el mejor aliado.

La paleta de terracota

Ya muy presente desde hace varios años el color terracota revela este año una paleta aún más sofisticada. Desde la terracota mate, hasta el amarillo ocre, marrón y rosa ceniza, la tendencia de la terracota no debe ser subestimada. Es una decoración ultramoderna si se usan los contrastes, por ejemplo combinar un tinte terracota con un verde pato o un azul oscuro.

¿Cuál es la tendencia de las fantasías para el 2021?

Si los interiores de los hogares saben reinventarse de acuerdo a las nuevas preocupaciones, no es sorprendente que este año aparezcan una serie de inspiraciones que invitan a evocar viajes a lugares lejanos. La ropa de casa está adornada con estampados de la selva: hojas de palma, pájaros de colores, primates acrobáticos que cobran vida en la decoración. Una tendencia de plantas y vegetales decididamente moderna que invita a descubrir y escapar.

Los modelos de inspiración japonesa también serán parte de esta tendencia en la decoración, delicadas flores de cerezo o las olas de Seigai, traerán la calma y la tranquilidad necesarias. Otra opción para dar un nuevo aliento al interior de los hogares son los patrones art decó, asociados con los alegres años veinte, estos estampados tienen la capacidad de transportan al pasado.

¿Cuáles son las tendencias para la salas de estar 2021?

Muebles con líneas curvas

Se puede entender que en 2021 los muebles tendrán que ser tranquilizadores y los de interior no serán una excepción. Para amueblar un pequeño paraíso y permitir que todos los invitados se sientan como en casa, se elegirán muebles de líneas curvas. No más mesas cuadradas y sillones rectos, se da paso a formas redondas u ovaladas y asientos envolventes. Lo ideal es elegir telas suaves y delicadas como el terciopelo, un material que sigue estando muy de moda en 2021.

Luces de diseño

Ya sea que venga de la iluminación o del exterior, la luz tiene una función muy importante en el diseño de interiores. Este año, las lámparas y candelabros metálicos deslumbran con sus elegantes líneas y tonos marrones. Pondrán un toque chic en una sala de estar étnica, ¡la mezcla y la unión sigue estando de moda en el 2021!

Alfombras de yute

La alfombra de yute es el tesoro de la decoración de la sala de estar del 2021. Es ideal por su naturalidad, porque es fácil de limpiar, barata, y se adapta a todos los entornos, Además, este año la alfombra de yute es sofisticada, ya que se puede encontrar coloreada o con dibujos.

Decoración eco-responsable

El consumidor está cada vez más preocupado por el destino del planeta y de las futuras generaciones, muchas personas eligen pintar sus habitaciones con pintura ecológica, están tomando conciencia de la importancia de un uso mejor. Incluso las elecciones en términos de decoración y pinturas ecológicas tienen un impacto y el mundo de la decoración y el diseño interior lo ha entendido. Así que, cada vez se habla más de decoración responsable, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, ahora se tiene la opción de hacer un gesto por el planeta cuando se cuida de los hogares.

Mientras que la ropa de cama sintética ha sido sustituida hace tiempo por materiales naturales como el algodón o el lino, están surgiendo nuevas telas más ecológicas y respetuosas, como la ropa de cama de tencel y de algodón orgánico a través de los cuales se conseguirá minimizar el impacto medioambiental en la decoración de los hogares en este 2021.

