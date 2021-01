Partidas sin interrupciones gracias a la gama APC by Schneider Electric para Gaming Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 12:59 h (CET) Los SAIs de APC by Schneider Electric para Gaming sirven como suministro de alimentación auxiliar para la Xbox, la PlayStation, el ordenador, etc. y los protegen contra sobretensiones y desconexiones inesperadas. El youtuber AuronPlay tuvo la ocasión de comprobar en directo las ventajas de contar con un SAI APC by Schneider Electric para Gaming en un evento que fue retransmitido a través de Twitch Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su gama de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) APC by Schneider Electric para Gaming, que protege los dispositivos conectados y garantiza su máximo rendimiento en cualquier situación.

Para un Gamer, un apagón eléctrico, una subida de tensión o una instalación eléctrica envejecida o inestable implica desconectarse del juego y, si está jugando una partida clasificatoria jugador contra jugador, sufrir penalizaciones, ya que no hay forma de saber si ha perdido la conexión o ha abandonado. Más aún, eventos eléctricos como los mencionados pueden dañar de forma irreversible el costoso equipo para Gaming.

Los SAI de la gama APC by Schneider Electric para Gaming no solo sirven como suministro de alimentación auxiliar para el equipo, sino que lo protegen contra sobretensiones. Así, cuando se produce un corte de electricidad, el SAI envía potencia de forma instantánea a la Xbox, la PlayStation, el ordenador, etc. y los protege de niveles de electricidad peligrosos y de desconexiones inesperadas.

Alimentación ininterrumpida y protección contra sobretensiones

Disponible en dos versiones, una de 650 VA con 1 puerto USB y otra de 850 VA con 2 puertos USB de carga rápida para Smartphone y tableta, el modelo APC Back-UPS ofrece alimentación ininterrumpida y protección contra sobretensiones para routers W-LAN, ordenadores, consolas de videojuegos y otros sistemas electrónicos.

Además, ambas versiones disponen de 8 salidas de enchufe Schuko, de las cuales 6 tienen respaldo de batería y todas ellas protección contra subidas de tensión.

El pasado 15 de noviembre, el youtuber AuronPlay tuvo la ocasión de comprobar en directo las ventajas de contar con un SAI APC by Schneider Electric para Gaming en un evento que fue retransmitido a través de la plataforma de streaming Twitch, concretamente probó los modelos APC Back-UPS y APC Back UPS Pro.

Más información sobre la gama de APC by Schneider Electric para Gaming aquí: https://www.se.com/es/es/work/campaign/local/gaming.jsp

