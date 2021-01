Un informe demuestra que la Automatización podría ahorrar a la Industria 30 mil millones de dólares al año Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 13:07 h (CET) Según el informe, publicado por ARTC Advisory Group, un software de control de automatización portátil podría reducir los tiempos de ingeniería un 68%. Las pruebas piloto realizadas hasta ahora prevén ahorros potenciales de CAPEX de hasta 1 millón de dólares por unidad y los ahorros de OPEX podrían ser aún mayores. EcoStruxure™ Automation Expert de Schneider Electric es el primer sistema de automatización universal centrado en software del mundo Un reciente informe, publicado por la firma de estudios de mercado ARC Advisory Group (ARC), calcula que adoptar la automatización universal podría reportar ahorros a la Industria de hasta 30.000 millones de dólares al año. En el mismo informe, la solución EcoStruxure™ Automation Expert de Schneider Electric, basada en los principios de la automatización universal y la norma IEC 61499, ha sido reconocida por su productividad, al ser “una herramienta de diseño de sistemas de control altamente productiva y pionera en una nueva época en la que el software de automatización alcanzará nuevos niveles de portabilidad e independencia del hardware”.

Según el informe, la automatización universal y los componentes de software de automatización “plug and produce” convertirán el software en un activo portátil capaz de impulsar la eficiencia, la resiliencia, la productividad, la agilidad y la sostenibilidad de las operaciones industriales.

El informe también indica que “una capa de automatización del sistema estandarizada sería inmensamente valiosa en términos económicos.” Por ejemplo, los usuarios finales de la industria gastan entre 20 y 30 mil millones de dólares al año en mantener sus instalaciones. Una parte importante de este gasto podría evitarse gracias a una capa estandarizada de automatización, que ahorraría mucho tiempo de ingeniería eliminando la dependencia del proveedor y abriendo la puerta a la innovación. La estandarización permitiría que los ingenieros y los técnicos pudieran centrarse en mejorar la producción y el negocio en lugar de, simplemente, reescribir código.

“Al desvincular hardware y software en los entornos industriales, las organizaciones podrán automatizar y controlar el diseño y la gestión de sus operaciones, en línea con la Industria 4.0. Esta es la brecha que ha venido a cerrar EcoStruxure Automation Expert, el innovador sistema de desarrollo IEC 61499 de Schneider Electric,” asegura Harry Forbes de ARC Advisory Group. “Combinado con la visión y el compromiso de Schneider Electric y el valor del software de automatización abierto, esta solución supone un gran paso hacia la automatización universal.”

Otro estudio reciente, “A Quantitative Comparison of Digitized Industrial Automation Systems”, demuestra que EcoStruxure Automation Expert ahorra hasta el 68% de horas de ingeniería, comparado con los sistemas de ingeniería de automatización actuales. Unos ahorros que podrían suponer varios miles de millones de dólares al año si se aplicaran en toda la base de automatización industrial y que, si se habla de todo el ciclo de vida de la planta, todavía podrían ser mayores.

Pruebas pilotos de automatización abierta

El informe de ARC indica que existen varias iniciativas industriales dirigidas a impulsar el software de automatización abierto, así como la portabilidad de las aplicaciones de control industrial. Una de ellas es el Foro de Automatización de Procesos Abiertos (OPAF) de The Open Group, que busca definir una arquitectura de referencia altamente estandarizada para sistemas de automatización de procesos. ExxonMobil proporcionó el impulso inicial al OPAF y actualmente trabaja en la automatización abierta en sus propios laboratorios.

Las pruebas piloto realizadas prevén ahorros potenciales de CAPEX de hasta 1 millón de dólares por unidad y los ahorros de OPEX podrían ser aún mayores.

Más progreso y productividad

Schneider Electric está en el centro de una transformación que supondrá un punto de inflexión para las operaciones industriales, abogando por la adopción generalizada de la automatización industrial abierta y la norma IEC 61499. El informe de ARC ve esta norma como “una tecnología de software clave para la definición y la gestión de las configuraciones de los sistemas de control”, ya que permite que los productos comerciales y de código abierto trabajen juntos. La automatización universal hará posible que un sistema de control industrial se modele y desarrolle como un único sistema integrado, pero se despliegue como un sistema distribuido, impulsando así el progreso y la productividad.

“Los avances en el machine learning, la realidad aumentada, las analíticas en tiempo real o el IIoT suponen grandes promesas para que las compañías industriales y los productores puedan satisfacer las demandas actuales,” dice Fabrice Jadot, Senior Vice President, Industrial Automation Incubator de Schneider Electric. “Sin embargo, las plataformas de automatización propietarias cerradas dificultan el cumplimiento de estas promesas, ya que ponen frenos a la adopción de las mejores tecnologías, presentan retos a la integración de componentes de otros proveedores y son caras de actualizar y mantener. En el mundo post-pandémico, los productores deberán ser capaces de controlar y adaptar sus operaciones en función de unas necesidades de mercado siempre cambiantes. Adoptar nuevas funciones de software de forma continua y controlada asegura que los sistemas de automatización estén siempre actualizados. La automatización universal hará posible esto y mucho más, estimulando la innovación en toda la industria. Debemos pensar en ella como en el principio de una App Store de automatización industrial.”

