Mecanismos Odace de Schneider Electric: 10 años de diseño innovador, producido en España para todo el mundo

viernes, 8 de enero de 2021, 13:12 h (CET) La gama de mecanismos Odace de Schneider Electric, que cumple 10 años este 2021, destaca por su diseño y concepto moderno y juvenil, aunando estética, eficiencia, confort y originalidad. Los mecanismos Odace fueron creados y producidos en la fábrica de Puente la Reina de Schneider Electric, referente internacional en fabricación de mecanismos, de la que también han salido gamas tan importantes a nivel internacional como Elegance, Unica y NEW UNICA La serie de mecanismos Odace de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, acaba de cumplir diez años en el mercado, en los que, desde el primer momento, ha destacado por su diseño y concepto moderno y juvenil. Odace fue creada y producida en la fábrica ubicada en Puente la Reina, Navarra, uno de los buques insignia de la compañía.

La fábrica de Puente la Reina es un referente internacional en el diseño y producción de mecanismos. Además de Odace, ha diseñado y producido para todo el mundo gamas punteras como Elegance, Unica y, más recientemente, NEW UNICA, uno de los últimos lanzamientos estrella de Schneider Electric. La planta, que ha sabido evolucionar con las tendencias, destaca por la incorporación de tecnología en todos sus productos. Una tecnología que aúna conectividad y sencillez, cumpliendo con los objetivos de Schneider Electric de crear soluciones capaces de hacer frente a los retos del futuro y simplificar el proceso de instalación al mismo tiempo.

Disponible en tres modelos, Odace ayuda a reducir el consumo energético de la instalación sin renunciar al mejor confort. La gama ofrece un gran abanico de funciones y acabados que se adaptan a cualquier estilo. Además, desarrollada con los últimos avances de Schneider Electric, es segura, fiable y ofrece la máxima calidad.

Estilo, originalidad y versatilidad

Odace es una gama original y diferente. El modelo Odace Styl ofrece las formas más sencillas, círculo y cuadrado, con belleza y sofisticación. Unos acabados sobrios y una paleta de colores elegantes que encajan en el interior de cualquier hogar. Por su parte, Odace Touch destaca por sus materiales innovadores y unos sutiles acabados en madera y metal texturizado que combinan experiencia sensitiva y elegancia minimalista.

El modelo Odace RF es la solución inalámbrica más sencilla, cómoda, óptima y adaptable. Gracias a la Radiofrecuencia permite regular la iluminación y controlar las persianas desde un mando a distancia o programar escenas y accionarlas desde un botón, sin realizar ningún tipo de obra y sin modificaciones en el cableado, solo instalando los emisores y receptores Odace. Además, garantiza un funcionamiento sin interferencias gracias a la última tecnología RF a 868Mhz.

Eficiencia

La gama Odace de Schneider Electric ha sido diseñada para simplificar los procesos de instalación, por lo que resulta adecuada tanto para edificios nuevos como para proyectos de reforma. Además, cumple con las normas RoHS, REACH, Green Premium Level y PEP, por lo que también resulta una solución sostenible.

