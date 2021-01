Las tendencias en maquillaje del 2021 según Topmaquillaje.net Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 11:47 h (CET) Entrando el año los que a todos interesa es ir a la última. Aquí se encuentran las tendencias en maquillaje La pandemia ha ofrecido un tiempo ilimitado para hacer muchas cosas. Entre ellas se encuentra la experimentación con el maquillaje que normalmente no se usa o nunca se había combinado. En base a esto es que se puede predecir de alguna manera los looks que probablemente creen más tendencia en este 2021.

En el 2021 los protagonistas serán los colores vibrantes y la nostalgia, inspirándose en los programas de televisión antiguos. Entre los instrumentos destacan el delineador de ojos al más estilo de los 60 y los ojos violeta ahumados.

Entre las tendencias de maquillaje que harán un "boom" este año destacan 6:

1. En primer lugar los labios manchados. Esta técnica consiste en crear el efecto de unos labios que han dado un beso con pintalabios. Se puede realizar con cualquier tipo de color o instrumento, por ejemplo el pintalabios color coral, que aporta volumen y resulta muy natural.

2. Líneas gráficas. Son diferentes líneas rectas con formas geométricas realizadas con un eyeliner de bolígrafo, diseñado por Jenna Kristina.

3. Piel de delfín. Busca imitar la piel reflectante y húmeda de los delfines, este look muestra un rostro desnudo con un cutis radiante y fresco.

4. Maquillaje de ojos morados. Esta técnica consiste en pintarse los ojos con sombras de colores brillantes, que destaquen. Con un estilo de los 60 o 70. Entre los colores más destacados se encuentra el morado.

5. Liner de los 90. Se inclina por una tendencia nostálgica que brinda una sensación de nostalgia. Se puede combinar con unos labios brillantes desnudos para mantener la atención en los ojos.

6. Rímel de colores. La cosa es volver a lo colorido, y el rímel no es una excepción.

