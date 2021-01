Ya es posible recibir tu cocido en casa Llega a Madrid Abuela Maragata, el mítico cocido maragato Ana Ruiz de Infante

viernes, 8 de enero de 2021, 12:30 h (CET) Abuela Maragata ha aterrizado en Madrid estos días de frío para traernos a casa su mítico cocido maragato.



Se dice que este plato es uno de los más antiguos de nuestro país, cocinarlo no es baladí, requiere su técnica, yo personalmente soy de las que prefiero ir a un buen sitio que prepararlo en casa….por eso me parece genial la idea de poder recibirlo ahora en nuestro domicilio…



Los artífices de esta idea fueron Fernando, Pedro y Miguel, que tras pensar en la necesidad de crear un producto de calidad que pudiera ser transportable a cualquier rincón de Madrid, idearon este proyecto desde su Restaurante Catrillo de la Plaza Mayor de León, uno de los mejores establecimientos donde disfrutar de este auténtico cocido maragato.



Abuela Maragata, surge como un proyecto gastronómico de comida a domicilio, con productos de calidad de León y una elaboración de sabores tradicionales traídos directamente de Astorga, León.



Existen muchos tipos de cocidos, algunos de los más conocidos el madrileño, todos tienen en común que se toman en tres vuelcos, pero sin duda uno de los que se ha ganado a pulso su merecida fama es el cocido maragato. Su peculiariedad es que el maragato está pensado para tomar el cocido al revés, el de Abuela Maragata en el primer vuelco cuenta con una cuidada selección de productos, con las mejores carnes de la maragatería y una elaboración casera, para que junto al segundo vuelco de garbanzo pico pardal, un tipo de garbanzo característico de la zona de León por su pequeño tamaño y buen sabor, con berza y un sabroso sofrito, te transporte a esos sabores tradicionales de la cocina de nuestros abuelos. En el tercer y último vuelco, nos encontraremos con una deliciosa sopa de fideos hecha al momento….



La carta de Abuela Maragata, incluye también otro tipo de platos y elaboraciones, basados en los productos leoneses y castellanos de calidad, elaborados con recetas tradicionales que nos recuerdan aquellos sabores de antaño que tanto echamos de menos.



Este equipo hace poco ha dado paso a otro sueño gastronómico, con la creación de Jamón House, para ofrecer exclusivos ibéricos también a domicilio: jamón ibérico, cecina de León…







