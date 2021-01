Luces al anochecer, el libro solidario del Doctor en Medicina Enrique Palomo Atance Felicitamos al autor por su nueva carrera literaria que, además, convierte también en un acto de generosidad y solidaridad Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

viernes, 8 de enero de 2021, 12:08 h (CET) Luces al anochecer es la primera obra de ficción del Doctor en Medicina y especialista en Pediatría Enrique Palomo Atance. Enrique ha sido autor y coautor de más de 40 textos científicos, pero con Luces al anochecer se lanza al mundo de la ficción.

El libro consta de una serie de relatos que ocurren en La Gran Ciudad, una megápolis que bien podría representar a cualquiera de nuestro mundo, pero que servirá, por el momento, como metáfora de este y lanzará al lector preguntas importantes de nuestro siglo.

Luces al anochecer es, además, un libro solidario que dona parte de sus ganancias a la Fundación Menudos Corazones. Menudos Corazones es una organización que se encarga de ayudar y acompañar a las personas con cardiopatías congénitas y a sus familias desde el momento en que reciben el diagnóstico hasta sus hospitalizaciones y día a día.



Luces al anochecer ha sido editado por Letrame editorial y se puede encontrar tanto en la web de la editorial como en plataformas online como Casa del Libro, Amazon, Carrefour… Y en librerías gracias a la distribuidora AZETA. Cada libro, recauda 3€ para la Fundación Menudos Corazones.



La sinopsis de la obra dice así: La Gran Ciudad es el imperio de nuestro tiempo. Desde la autocomplacencia de su grandeza impone sus normas al resto del mundo con arrogancia, pues como reza en su bandera «Nada tiene lugar fuera de mis límites». Pero en ella no todo son acontecimientos históricos ni triunfos; tampoco todo es grandeza.



Aunque es la primera obra de Enrique y está compuesta por una serie de relatos cortos, no será la última del autor ya que se encuentra en estos momentos concentrado en la escritura de una novela distópica que verá la luz muy pronto.



Felicitamos al autor por su nueva carrera literaria que, además, convierte también en un acto de generosidad y solidaridad para con organizaciones que hacen una increíble labor en hospitales y deseamos conocer muy pronto más acerca de su próxima publicación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.