Según Pavigroup, el hormigón impreso, es el protagonista del auge de las reformas en España

jueves, 7 de enero de 2021, 17:40 h (CET) Desde el final del confinamiento se ha doblado el número de reformas en los hogares, con un elevado uso del hormigón pulido Si hay un sector que está sobrellevando con cierta holgura la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es sin duda el de las reformas. Desde que finalizó el confinamiento a principios de junio, el número de licencias de reformas solicitadas en nuestro país se ha duplicado, según fuentes del sector. Y las estrellas de estas reformas son los patios, jardines y terrazas, donde gana terreno un material cada vez más popular: el hormigón impreso.

El confinamiento a principios de año puso de manifiesto la importancia de contar con espacios exteriores en las viviendas que ofrezcan un alivio en los largos periodos de tiempo en casa. Una necesidad que se mantiene debido al crecimiento del teletrabajo, los confinamientos selectivos y las cuarentenas. Sin embargo, en estos meses, muchos españoles se han dado cuenta de que sus balcones, terrazas, patios y jardines necesitaban una puesta al día.



Pavimentos y revestimientos de hormigón impreso, los más demandados

El auge de las reformas post-confinamiento en nuestro país se reparte casi a partes iguales entre las residencias habituales y las segundas residencias. En su vivienda habitual, muchos españoles están optando por acondicionar los patios, terrazas y balcones (que en muchos casos, hasta ahora servían de poco más que trasteros) para poder disfrutar del aire libre sin salir a la calle.

En cuanto a las segundas residencias, su ocupación ha crecido en consonancia con la mayor penetración del teletrabajo. Al no tener que desplazarse diariamente a su puesto de trabajo, numerosos profesionales han optado por hacer estancias más largas en las segundas residencias, donde cuentan con más espacio y menores restricciones que en las ciudades.

También es habitual desplazarse a las mismas los fines de semana como vía de escape a las restricciones existentes en cada vez más grandes ciudades.

Entre las mejoras que los españoles están realizando estos meses en sus primeras y segundas residencias, destaca la instalación de pavimentos y revestimientos de hormigón impreso, también conocido popularmente como cemento impreso. Este material, que tiene una colocación fácil y rápida, permite recubrir cualquier superficie imitando todo tipo de acabados: desde la baldosa o los adoquines a la piedra natural, la madera e incluso el mármol.

El precio por m 2 del hormigón impreso es más competitivo que cualquiera de estos materiales y también ofrece gran resistencia mecánica y a la abrasión, requiriendo un mínimo mantenimiento más allá de la limpieza (que se puede realizar con agua a presión o frotando con un detergente neutro).

Esto resulta muy útil en las segundas residencias, que pueden permanecer cerradas durante meses de una temporada a otra. Además, el hormigón pulido es un material totalmente impermeable, que resiste la lluvia, el viento, el frío y las heladas manteniendo su condición hermética.

La versatilidad y resistencia del hormigón pulido hacen que se pueda instalar en cualquier espacio de exterior. El uso más habitual son los pavimentos de patios, terrazas, jardines y otras zonas de exterior como el contorno de las piscinas. Para ello, se puede tratar la superficie con una textura que evite los resbalones. El hormigón impreso también se utiliza a menudo en los garajes y para pavimentar los caminos de acceso a parkings privados o comunitarios.

Aparte de sus aplicaciones en los suelos, el hormigón impreso se puede utilizar asimismo como revestimiento para paredes, muros y otras superficies verticales. Para ello, existe una modalidad llamada hormigón impreso vertical, que se puede aplicar en cualquier elemento de este tipo, eligiendo el color y el acabado deseado para que se integre con la estética de la vivienda.



La importancia de elegir una empresa de hormigón impreso especializada

El efecto boca a oreja ha hecho que la demanda de hormigón impreso haya aumentado notablemente en los últimos meses en nuestro país. Las mejores empresas de hormigón impreso en España tienen una cartera de pedidos a varios meses vista y están aumentando rápidamente su capacidad para poder atender toda la demanda acumulada sin que se produzcan esperas.

Sin embargo, el fuerte auge que está teniendo el hormigón pulido también ha provocado la aparición de ofertas para instalar hormigón impreso de dudosa fiabilidad, generalmente de empresas nuevas o de instaladores aficionados.



Desde el sector se recomienda elegir a una empresa instaladora de hormigón con experiencia acreditada en todo tipo de trabajos con este material. Las mejores empresas de hormigón impreso cuentan con un catálogo de obras realizadas que permiten hacerse una idea de la calidad de los resultados. En ciertos casos, incluso es posible visitar algunos de los espacios para comprobar in situ los acabados y propiedades que permite este material.

Gracias al uso de las últimas técnicas y equipos cualificados, las empresas especializadas pueden ofrecer una gran rapidez en la instalación de hormigón impreso con todas las garantías. Además, aunque las ofertas de los instaladores amateur pueden resultar tentadoras por los supuestos descuentos que se anuncian, si se comparan los presupuestos es fácil comprobar que las empresas especializadas ofrecen un mejor precio por m2 en el hormigón impreso gracias al gran volumen de obras que llevan a cabo.

Acerca de PAVIGROUP

Creada en 2002, PAVIGROUP es una empresa especializada en la instalación de pavimentos y revestimientos de hormigón impreso y hormigón pulido. Tiene décadas de experiencia en la colocación de pavimentos, revestimientos y fachadas de hormigón impreso, hormigón pulido y hormigón impreso vertical. Mediante las técnicas más avanzadas del sector, ofrece el mejor precio por m 2 para instalar hormigón impreso, así como unos servicios de instalación que garantizan la máxima durabilidad con mínimo mantenimiento. PAVIGROUP instala cerca de 100.000 m 2 de hormigón impreso y pulido al año.

